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Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, - Данілов

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Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, - Данілов

Українська розвідка повідомляє про 600 тисяч перевезених до окупованого Криму громадян Росіїє.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять – плацдарм, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні. Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно відбуваються навчання. Понад те, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян Російської Федерації, заселили територію Криму", – розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

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Топ коментарі
+8
Після деокупації, будемо грузити як худобу в товарні вагони та відправляти на РОДИНУ !
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27.12.2021 11:20
+6
Тепер лапті верещатимуть шо вони потомственні кримчани.
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27.12.2021 11:16
+6
Тоді їх потрібно депортувати як у свій час депортували кримських татар
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27.12.2021 11:20
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Тепер лапті верещатимуть шо вони потомственні кримчани.
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27.12.2021 11:16 Відповісти
Тоді їх потрібно депортувати як у свій час депортували кримських татар
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27.12.2021 11:20 Відповісти
Ось ЗЕклоун як звільнить Крим, тоді і депортуємо.
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27.12.2021 11:24 Відповісти
Після деокупації, будемо грузити як худобу в товарні вагони та відправляти на РОДИНУ !
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27.12.2021 11:20 Відповісти
Боюсь "худоба" буде проти...
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27.12.2021 11:57 Відповісти
Будут теперь коренным татарским народом, Кадыров им построит в городах большие Мечети,
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27.12.2021 11:35 Відповісти
А хватает ли там воды?.Я так понял ,крымских татар там потихоньку передущат?Эрдоган не зря обеспокоен.Ничего! Выезжать будут впопыхах..Вместе с коллаборантами..
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27.12.2021 11:37 Відповісти
Ассимиляция , истребление,переселение классические инструменты эрзямонголов. Очень просто сделать Москву туркменским городом - запретить русский и ввести туркменский, под страхом потери жилья и работы( средств к существованию) выдать туркменские паспорта, завезти 2 миллиона туркмен и выселить за Урал 3 млн эрзя, плюс пропаганда , плюс под страхом 15 лет лагерей преследовать любую оппозицию- через 5 лет получится чисто туркменский город. Рабы не будут высказывать недовольство , тем более оказывать сопротивление....
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27.12.2021 11:39 Відповісти
Эрзя во всей рф максимум несколько десятков тысяч. По культуре они ближе всего к Эстонии. Не пиши о том, чего не знаешь.
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27.12.2021 12:09 Відповісти
Доведеться вивозити
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27.12.2021 11:40 Відповісти
В кого не буде українського паспорту, штраф, депортація і заборона перетину українського кордону довічно!
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27.12.2021 11:42 Відповісти
Добряче гуано буде....
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27.12.2021 11:44 Відповісти
Нужно, чтоб Рада приняла закон о татарской автономии в Крыму, даже если дадут татарам независимость и то будет лучше кацапской оккупации.
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27.12.2021 11:47 Відповісти
Кто там даст татарам независимость? Кацапы? На крайний случай если Украина не сможет освободить крым то придется идти на сделку с Ердоганом и отдать часть крыма Турции. Лучше пускай турки чем козломордые фашисты.
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27.12.2021 11:56 Відповісти
Лучше пусть Турки влядеют Крымом, чем эти дегроды. Турки за 20 лет из Крыма конфету сделают. Можно будет ездить и нормально отдыхать.
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27.12.2021 12:03 Відповісти
Турки в одиночку за Крым воевать не будут ни при каких условиях.
В этом регионе есть хорошее коллективное военное решение, и для него вообще ничего не нужно менять в Конституции Украины. Достаточно что бы парламент автономии состоял на 80% из крымских татар, а это решается только военным путем.
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27.12.2021 12:19 Відповісти
Так до 1783 року Крим був територією Османської імперії (******* Туреччина ).
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27.12.2021 17:11 Відповісти
А скільки того гівна в телятниках завезли в Україну після голодомору
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27.12.2021 12:12 Відповісти
Так, на жаль це правда. Родичу живуть в Феодосії, кажуть кацапи скупили всі землі навколо міста та будують будинки.
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27.12.2021 12:28 Відповісти
Не удивительно, 2/3 территории рф вообще не пригодны для жизни. А остальная територия тоже малопригодна. Найдите на карте Нижневартовск например (на реке Обь). Это южнее и западнее условного центра территории. Так вот там лето максимум 1 месяц в году, и то по теплу оно примерно такое как май месяц в Крыму. Поэтому они и хотят захватить более подходящие территории и уничтожить там корренное население.
Ну и заодно наконец пора осознать, что возрат Крыма возможен только военным решением. Никаких мирных и дипломатических решений там нет.
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27.12.2021 12:37 Відповісти
К сожалению Вы правы.
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27.12.2021 12:43 Відповісти
Поселок Диксон, тот еще ледяной ад. А всякая Воркута, Норильск, Архангельск, это же просто треш какой то. Территория непригодная для жизни, которую осваивали зеки. Вот и пруд падлы в солнечный Крым.
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27.12.2021 12:46 Відповісти
Крыма им мало, им нужна минимум вся Украина и Белорусия, но именно как территории для заселения "имперским народом". Для остальных народов у них всегда есть Магадан, Воркута, Норильск и т.д.
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27.12.2021 13:03 Відповісти
Согласен 100%
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27.12.2021 13:18 Відповісти
Чому немає? Приклад ФРГ та ГДР. Коли німці побачили, що такі ж самі німці через дорогу живуть в рази краще то ніякі паркати та вояки цьому не завадять.
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27.12.2021 18:00 Відповісти
Игорь Бутенко. Давно не смотрел результаты переписи населения России. Думал , что эрзя, мери , муром- это народы которых не осталось совсем - это предки ( ещё с десяток народов) современных московитов , а они своих предков не чтят - предпочитают воровать все , в том числе и историю. Знаю, что мери были многочисленным народом населявшим большую территорию от Костромы до московских лесов. Первый сепар Руси - Юрий Долгорукий объединил разрозненные племена - они приобрели определенную самостоятельность и сих помощью он завоевал и жестоко разграбил Киёв.
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27.12.2021 12:33 Відповісти
Не знаю ситуации по всем перечисленным народам, но эрзя, очень мало. Их культура уничтожается так же как культуры других малочисленных народов. Их старейшина обращался к парламенту Эстонии за помощью, выступал в ООН (своё время для выступления предоставила Украина).
Понятно, что население рф в целом является смешением некоторого набора народов, но если это население не признает ничего кроме руской культуры, тоесть культуры империи, которой чуть более 300 лет, то это просто население империи, не имеющего к исходным народам никакого отношения. А самого "руского народа" не существует вообще. Так же как не существует в рф руского округа, губернии или области.
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Лайну,там,нежити!
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27.12.2021 12:43 Відповісти
Согласен. Даже языка. Причел к интересному выводу, что Пушкин( абессинский еврей) великий русский язык ( не приснился же он ему) лепил его из языка который уже существовал более 700 лет- летописного (письменного) языка Руси, языка русичей, рутенов, русьских , украинцев. В ,,Правде,, Ярослава Мудрого 1040г - 85% современных русских слов, как и в ,, Летописи временных лет,, как и в Кодексе Русьско - Литовского княжества, как и в Конституции Пилипа Орлика. Современный русский - это украинский древнелетописный язык. Наш государственный более древний - язык общения. У ненарода своего языка нет.
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27.12.2021 13:04 Відповісти
Таланты часто рождаются от очень далеких народов. И конечно Пушкин не придумал все с нуля, а собрал в систему трудов часть, из того, что было доступно в письменном и устном виде. БОльшая часть летописей, существовавших при его жизни наверняка уничтожена, а часть потом переписана для "связности" истории.
Если брать современный руский (ну или русский), то он даже со времен Пушкина очень сильно трансформировался. На синтетику, то есть искусственное составление языка из множества разных языков, указывает огромное количество правил правописания, которые, как правило, совершенно нелогичны и их можно только заучить и выполнять, но не понять. Это невозможно в языке, который создавался народом естественным путем. Мой отец когда-то доставал фотокопии рукописей Пушкина. Для владеющего современным руским и украинским они очень трудночитаемы. Современный Пушкин - собрания сочинений изданные в последние пару десятилетий жизни совка, это переработки талантливых, но уже современных литераторов. И таких переработок за всю историю было не менее трех крупных, то есть в полном объеме.
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27.12.2021 13:29 Відповісти
Охрнеть просто... Вся история так называемой россии, это список нескончаемых преступлений. Не зря они архивы войны не рассекречивают, потому что все их фильмы и пропаганда накроются чем то влажным.
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27.12.2021 13:34 Відповісти
Они не только не рассекречивают архивы, они еще и посадили в тюрьму на 15 лет историка, который исследовал места захоронения жертв репрессий. А посадили по обвинению в изготовлении детской порнографии - при обыске нашли в семейном фотоархиве фотографии его дочери в трусиках.
Если открыть архивы, то посыпется не только художественная пропаганда. Станет очевидным, что есть "империя зла". И она кстати потянет за собой очень многих, кто с ней сотрудничал.
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27.12.2021 13:48 Відповісти
Я о немного другом. Уже во времена Феофана Прокоповича в Московии 98% населения ( даже попов) не умели читать и были без грамотными. Центром просвещения была Могилянка. Язык, наука, просвещение пришли в Московию с Руси. Я о том, что основа т н русского( на 90%) украинский летописный язык. Да все тансформировалось и добавлялось иностранными словами - но русского языка нет.
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27.12.2021 13:48 Відповісти
Полностью согласен. Киев - ближайший центр культуры и науки на момент начала рекультивации болот И русского языка как языка народа нет, так же как и самого народа. Само слово Русь кроме как к Киеву исторически невозможно никуда более привязать.
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27.12.2021 14:20 Відповісти
кацапы теперь ультра квази крысчане
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27.12.2021 14:07 Відповісти
Кстати Даль писал в дневниках, что отъезжая от Москвы на 50 вёрст - не понимал языка на котором разговаривают, это в начале19 века. Как известно был близок с Пушкиным , был мним в последние часы его жизни.
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27.12.2021 15:07 Відповісти
Уверен, сейчас если отъехать от цетра Москвы на 200 км, будет похожая история.
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27.12.2021 18:11 Відповісти
Так вони це роблять вже декілька століть куди тільки можливо, щоб потом верещати, що захищають знедолених.
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27.12.2021 15:11 Відповісти
Після деокупації всі вони підлягають депортації
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27.12.2021 18:42 Відповісти
Не стоит давно такое нести с такой должности тем более. В Крыму массово скупали жильё граждане РФ особенно с Севера и приравненым к такому местам, Забайкалье, Д. восток и прочее. Это ещё совковая схема. Причём много в целом простого народу и много в райцентрах и даже в сёлах покупали. В 2015-16гг удавалось и не дорого относительно. А элитное покупать и хватать стали московские богатые ещё при чучме и лужкове что с кепкой. Тогда санатории и дома отдыха улетали по цене 3 кв у нас. Заходите на сайт *Донбасс реалии, там есть так же Крым реалии* всё доступно и объективно выкладывается. Пора всё называть своими именами. Тогда быстрее примем верное и окончательное решение. Пора.
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27.12.2021 21:49 Відповісти
 
 