Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, - Данілов
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Українська розвідка повідомляє про 600 тисяч перевезених до окупованого Криму громадян Росіїє.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.
"Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять – плацдарм, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні. Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно відбуваються навчання. Понад те, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян Російської Федерації, заселили територію Криму", – розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.
Топ коментарі
+8 Mr. Andrii M
показати весь коментар27.12.2021 11:20
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показати весь коментар27.12.2021 11:20
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В этом регионе есть хорошее коллективное военное решение, и для него вообще ничего не нужно менять в Конституции Украины. Достаточно что бы парламент автономии состоял на 80% из крымских татар, а это решается только военным путем.
Ну и заодно наконец пора осознать, что возрат Крыма возможен только военным решением. Никаких мирных и дипломатических решений там нет.
Понятно, что население рф в целом является смешением некоторого набора народов, но если это население не признает ничего кроме руской культуры, тоесть культуры империи, которой чуть более 300 лет, то это просто население империи, не имеющего к исходным народам никакого отношения. А самого "руского народа" не существует вообще. Так же как не существует в рф руского округа, губернии или области.
Если брать современный руский (ну или русский), то он даже со времен Пушкина очень сильно трансформировался. На синтетику, то есть искусственное составление языка из множества разных языков, указывает огромное количество правил правописания, которые, как правило, совершенно нелогичны и их можно только заучить и выполнять, но не понять. Это невозможно в языке, который создавался народом естественным путем. Мой отец когда-то доставал фотокопии рукописей Пушкина. Для владеющего современным руским и украинским они очень трудночитаемы. Современный Пушкин - собрания сочинений изданные в последние пару десятилетий жизни совка, это переработки талантливых, но уже современных литераторов. И таких переработок за всю историю было не менее трех крупных, то есть в полном объеме.
Если открыть архивы, то посыпется не только художественная пропаганда. Станет очевидным, что есть "империя зла". И она кстати потянет за собой очень многих, кто с ней сотрудничал.