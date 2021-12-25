Україна має розслідувати зміни в демографічній ситуації в окупованому Криму, - правозахисники
Українська влада має розслідувати демографічну ситуацію в Криму в умовах, коли Кремль здійснює активні заходи зі зміни складу населення на окупованому півострові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в коментарі проєктові Радіо Свобода "Крим.Реалії" керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
"Стратегічне завдання Російської Федерації – змінити склад населення. В сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один з напрямків – це переміщення мілітарізованого населення. Мова йде про військових, також про силові структури. Більш того, оскільки Росія формально вважає це своєю територією, то вони переміщуються вже не, як у відрядження, а на постійну роботу, тобто переміщуються вже зі своїми сім’ями. Якщо мова йде про одного ефесбешника, то насправді можемо множити на три, бо він, наприклад, приїжджає з дружиною та дитиною", – зазначила Скрипник.
Вона заявила, що в Росї триває пропаганда і пряма реклама переїжджати до Криму.
"Важливою тенденцією на тлі всього цього є те, що вона (Росія – ред.), в принципі, намагається знищити або видавити проукраїнське населення", – зауважує правозахисниця.
Голова Кримської правозахисної групи наголошує, що допомогти у розслідуванні та фіксації демографічної ситуації в окупованому Криму має закон про покарання за воєнні злочини. Він ухвалений у другому читанні, але вже пів року лежить без підпису президента.
Українські правозахисники неодноразово вимагали підписання, але Офіс президента не коментує це ані їм, ані журналістам видання.
Постійний Представник президента України в Криму Антон Кориневич раніше також підкреслював у своїх заявах, що, за законом, має вестися належний каталог воєнних злочинів. А стаття про злочини проти людяності має з’явитися і у Кримінальному кодексі України.
Законопроєкт №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" ухвалили в парламенті ще в травні 2021 року – його підтримало 248 народних депутатів, здебільшого члени партії "Слуга народу". Автор законопроєкту – чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. В червні 2021 року законопроєкт передали на підпис президенту, але він досі був ані підписаний, ані повернутий на доопрацювання.
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Мы все Украинцы.
Мы все Украинцы хоть и разных кровей
Европы посланцы из-под лютых бровей ,
Мы дети судьбы и отпрыски ангельских фей
Пристанище в прошлом инопланетных друзей .
Ты можешь свято верить или не верить
Но жребий бросается на почве потерь
Черноземов , лесов и скрытых углеводородов
Атомов тайных химических изотопов.
А Украинцы из тьмы дитя в себя рождая
Всем дарят направление луны с душой играя,
Что бы Вы сравнили солнце глядя в запределье
Всю силу сердцем осознали и поняли в сравнение
Что мы Украинцы как малые дети планеты
Умнеем после тридцати и вторых не найти ,
И выбираем себе друга из порочного круга
С печальными глазами смотря от испуга.
Желая что бы недруги в Украине стали в круг
Когда вдруг наш недруг станет нам друг
Ведь огонь обид из водной борозды Днепра потух
И набирает обороты и судьбы смеется драматург
А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
тут вам и пришмалим шерсть, поросята .исдливые,
прийдёцца вам членина из мавзолея достать
чтоб хотя бы масковию создал...
за уралом !
будет означать для всех нас войну, до полного освобождения (восстановления) захваченных фуйлом территорий Украины
ответный залп может быть не только по оккупированному Донбассу, но и по Крыму, так что предателям и оккупантам рано радоваться, ох как рано !
пара кончать с фуйловским режимом и его кровавыми понтами !
на 600000 померлих
200000 народжених
нам що, як раша, рахувати отримавших громадянство китайців і азіатів рахувати?
кокого х там РАССЛЕДОВАТЬ,Крым оккупирован,идёт геноцид коренного населения и заселение захваченных территорий кацапсиным быдлоскотом!
так кокого х там РАССЛЕДОВАТЬ ???