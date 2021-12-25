Україна має розслідувати зміни в демографічній ситуації в окупованому Криму, - правозахисники

Українська влада має розслідувати демографічну ситуацію в Криму в умовах, коли Кремль здійснює активні заходи зі зміни складу населення на окупованому півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в коментарі проєктові Радіо Свобода "Крим.Реалії" керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"Стратегічне завдання Російської Федерації – змінити склад населення. В сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один з напрямків – це переміщення мілітарізованого населення. Мова йде про військових, також про силові структури. Більш того, оскільки Росія формально вважає це своєю територією, то вони переміщуються вже не, як у відрядження, а на постійну роботу, тобто переміщуються вже зі своїми сім’ями. Якщо мова йде про одного ефесбешника, то насправді можемо множити на три, бо він, наприклад, приїжджає з дружиною та дитиною", – зазначила Скрипник.

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Вона заявила, що в Росї триває пропаганда і пряма реклама переїжджати до Криму.

"Важливою тенденцією на тлі всього цього є те, що вона (Росія – ред.), в принципі, намагається знищити або видавити проукраїнське населення", – зауважує правозахисниця.

Голова Кримської правозахисної групи наголошує, що допомогти у розслідуванні та фіксації демографічної ситуації в окупованому Криму має закон про покарання за воєнні злочини. Він ухвалений у другому читанні, але вже пів року лежить без підпису президента.

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Українські правозахисники неодноразово вимагали підписання, але Офіс президента не коментує це ані їм, ані журналістам видання.

Постійний Представник президента України в Криму Антон Кориневич раніше також підкреслював у своїх заявах, що, за законом, має вестися належний каталог воєнних злочинів. А стаття про злочини проти людяності має з’явитися і у Кримінальному кодексі України.

Законопроєкт №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" ухвалили в парламенті ще в травні 2021 року – його підтримало 248 народних депутатів, здебільшого члени партії "Слуга народу". Автор законопроєкту – чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. В червні 2021 року законопроєкт передали на підпис президенту, але він досі був ані підписаний, ані повернутий на доопрацювання.

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