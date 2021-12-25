Украина должна расследовать изменения демографической ситуации в оккупированном Крыму, - правозащитники
Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Кремль принимает активные меры по изменению состава населения на оккупированном полуострове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
"Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. Имеется ввиду и физически, и сознание. В основном то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном эфесбешнике, то на самом деле можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком", – отметила Скрипник.
Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.
"Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия. – Ред.) в принципе пытается уничтожить или выдавить проукраинское население", - отмечает правозащитница.
Глава Крымской правозащитной группы отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму должен закон о наказании за военные преступления. Он был принят во втором чтении, но уже полгода лежит без подписи президента.
Украинские правозащитники не раз требовали подписания, но Офис президента не комментирует это ни им, ни журналистам издания.
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее также подчеркивал в своих заявлениях, что, по закону, должен вестись надлежащий каталог военных преступлений. А статья о преступлениях против человечности должна появиться и в Уголовном кодексе Украины.
Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" был принят в парламенте еще в мае 2021 года. Его поддержали 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта – действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор и не подписан, и не возвращен на доработку.
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Мы все Украинцы.
Мы все Украинцы хоть и разных кровей
Европы посланцы из-под лютых бровей ,
Мы дети судьбы и отпрыски ангельских фей
Пристанище в прошлом инопланетных друзей .
Ты можешь свято верить или не верить
Но жребий бросается на почве потерь
Черноземов , лесов и скрытых углеводородов
Атомов тайных химических изотопов.
А Украинцы из тьмы дитя в себя рождая
Всем дарят направление луны с душой играя,
Что бы Вы сравнили солнце глядя в запределье
Всю силу сердцем осознали и поняли в сравнение
Что мы Украинцы как малые дети планеты
Умнеем после тридцати и вторых не найти ,
И выбираем себе друга из порочного круга
С печальными глазами смотря от испуга.
Желая что бы недруги в Украине стали в круг
Когда вдруг наш недруг станет нам друг
Ведь огонь обид из водной борозды Днепра потух
И набирает обороты и судьбы смеется драматург
А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
тут вам и пришмалим шерсть, поросята .исдливые,
прийдёцца вам членина из мавзолея достать
чтоб хотя бы масковию создал...
за уралом !
будет означать для всех нас войну, до полного освобождения (восстановления) захваченных фуйлом территорий Украины
ответный залп может быть не только по оккупированному Донбассу, но и по Крыму, так что предателям и оккупантам рано радоваться, ох как рано !
пара кончать с фуйловским режимом и его кровавыми понтами !
на 600000 померлих
200000 народжених
нам що, як раша, рахувати отримавших громадянство китайців і азіатів рахувати?
кокого х там РАССЛЕДОВАТЬ,Крым оккупирован,идёт геноцид коренного населения и заселение захваченных территорий кацапсиным быдлоскотом!
так кокого х там РАССЛЕДОВАТЬ ???