Украина должна расследовать изменения демографической ситуации в оккупированном Крыму, - правозащитники

Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Кремль принимает активные меры по изменению состава населения на оккупированном полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. Имеется ввиду и физически, и сознание. В основном то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном эфесбешнике, то на самом деле можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком", – отметила Скрипник.

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Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.

"Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия. – Ред.) в принципе пытается уничтожить или выдавить проукраинское население", - отмечает правозащитница.

Глава Крымской правозащитной группы отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму должен закон о наказании за военные преступления. Он был принят во втором чтении, но уже полгода лежит без подписи президента.

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Украинские правозащитники не раз требовали подписания, но Офис президента не комментирует это ни им, ни журналистам издания.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее также подчеркивал в своих заявлениях, что, по закону, должен вестись надлежащий каталог военных преступлений. А статья о преступлениях против человечности должна появиться и в Уголовном кодексе Украины.

Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" был принят в парламенте еще в мае 2021 года. Его поддержали 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта – действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор и не подписан, и не возвращен на доработку.

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