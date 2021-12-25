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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина должна расследовать изменения демографической ситуации в оккупированном Крыму, - правозащитники

Украина должна расследовать изменения демографической ситуации в оккупированном Крыму, - правозащитники

Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Кремль принимает активные меры по изменению состава населения на оккупированном полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. Имеется ввиду и физически, и сознание. В основном то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном эфесбешнике, то на самом деле можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком", – отметила Скрипник.

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Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.

"Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия. – Ред.) в принципе пытается уничтожить или выдавить проукраинское население", - отмечает правозащитница.

Глава Крымской правозащитной группы отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму должен закон о наказании за военные преступления. Он был принят во втором чтении, но уже полгода лежит без подписи президента.

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Украинские правозащитники не раз требовали подписания, но Офис президента не комментирует это ни им, ни журналистам издания.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее также подчеркивал в своих заявлениях, что, по закону, должен вестись надлежащий каталог военных преступлений. А статья о преступлениях против человечности должна появиться и в Уголовном кодексе Украины.

Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" был принят в парламенте еще в мае 2021 года. Его поддержали 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта – действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор и не подписан, и не возвращен на доработку.

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Автор: 

демография (296) Крым (26365) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+4
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25.12.2021 18:42
+3
Наверняка сейчас парашенцы преобладают. Путлер организова переселять заразу в Крым, чтоб говорить, что там полная параша.
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25.12.2021 17:21
+3
Якщо навіть жиденяті вдастся "протягти" множинне громадянство і згвалтувати в черговий раз Конституцію України то ми анулюємо всі ці "реформи" відразу після зміни влади. А стосовно Криму та Днбасу все дуже просто - депортувати "понаєхавших" та інтернувати все етнічно-кацапське населення і історичні болота.
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25.12.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
Наверняка сейчас парашенцы преобладают. Путлер организова переселять заразу в Крым, чтоб говорить, что там полная параша.
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25.12.2021 17:21 Ответить
Скоро Крым на коленях будет проситься в Украину.

Мы все Украинцы.
Мы все Украинцы хоть и разных кровей
Европы посланцы из-под лютых бровей ,
Мы дети судьбы и отпрыски ангельских фей
Пристанище в прошлом инопланетных друзей .

Ты можешь свято верить или не верить
Но жребий бросается на почве потерь
Черноземов , лесов и скрытых углеводородов
Атомов тайных химических изотопов.

А Украинцы из тьмы дитя в себя рождая
Всем дарят направление луны с душой играя,
Что бы Вы сравнили солнце глядя в запределье
Всю силу сердцем осознали и поняли в сравнение

Что мы Украинцы как малые дети планеты
Умнеем после тридцати и вторых не найти ,
И выбираем себе друга из порочного круга
С печальными глазами смотря от испуга.

Желая что бы недруги в Украине стали в круг
Когда вдруг наш недруг станет нам друг
Ведь огонь обид из водной борозды Днепра потух
И набирает обороты и судьбы смеется драматург

А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
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25.12.2021 17:22 Ответить
Після впровадження блаЗЄнськими подвійного-потрійного громадянства Україна також перетвориться на прихисток для прикацаплених та мігрантів. Тому Крим вже не так і відрізнятиметься від материкової України.
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25.12.2021 17:29 Ответить
Якщо навіть жиденяті вдастся "протягти" множинне громадянство і згвалтувати в черговий раз Конституцію України то ми анулюємо всі ці "реформи" відразу після зміни влади. А стосовно Криму та Днбасу все дуже просто - депортувати "понаєхавших" та інтернувати все етнічно-кацапське населення і історичні болота.
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25.12.2021 17:36 Ответить
Это фото из Читы?😂🌷×××
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25.12.2021 17:55 Ответить
будем вас кацапских свиней - брить из калашей
тут вам и пришмалим шерсть, поросята .исдливые,
прийдёцца вам членина из мавзолея достать
чтоб хотя бы масковию создал...
за уралом !
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25.12.2021 18:01 Ответить
первый же ракетный залп или бомбардировка фуйла с целью дальнейшего продвижения по Украине,
будет означать для всех нас войну, до полного освобождения (восстановления) захваченных фуйлом территорий Украины
ответный залп может быть не только по оккупированному Донбассу, но и по Крыму, так что предателям и оккупантам рано радоваться, ох как рано !
пара кончать с фуйловским режимом и его кровавыми понтами !
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25.12.2021 17:49 Ответить
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25.12.2021 18:42 Ответить
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25.12.2021 18:43 Ответить
ти зелена ....ука, в себе розберись.
на 600000 померлих
200000 народжених
нам що, як раша, рахувати отримавших громадянство китайців і азіатів рахувати?
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25.12.2021 18:45 Ответить
откель эти слабоумные берутся!
кокого х там РАССЛЕДОВАТЬ,Крым оккупирован,идёт геноцид коренного населения и заселение захваченных территорий кацапсиным быдлоскотом!
так кокого х там РАССЛЕДОВАТЬ ???
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25.12.2021 19:44 Ответить
да ладно....велике крадивництво важнеее....
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26.12.2021 00:21 Ответить
 
 