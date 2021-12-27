Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, - Данилов

Украинская разведка сообщает о 600 тысячах перевезенных в оккупированный Крым граждан России.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", – рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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