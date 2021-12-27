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Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, - Данилов

Украинская разведка сообщает о 600 тысячах перевезенных в оккупированный Крым граждан России.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", – рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Після деокупації, будемо грузити як худобу в товарні вагони та відправляти на РОДИНУ !
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27.12.2021 11:20
+6
Тепер лапті верещатимуть шо вони потомственні кримчани.
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27.12.2021 11:16
+6
Тоді їх потрібно депортувати як у свій час депортували кримських татар
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27.12.2021 11:20
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Тепер лапті верещатимуть шо вони потомственні кримчани.
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27.12.2021 11:16 Ответить
Тоді їх потрібно депортувати як у свій час депортували кримських татар
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27.12.2021 11:20 Ответить
Ось ЗЕклоун як звільнить Крим, тоді і депортуємо.
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27.12.2021 11:24 Ответить
Після деокупації, будемо грузити як худобу в товарні вагони та відправляти на РОДИНУ !
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27.12.2021 11:20 Ответить
Боюсь "худоба" буде проти...
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27.12.2021 11:57 Ответить
Будут теперь коренным татарским народом, Кадыров им построит в городах большие Мечети,
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27.12.2021 11:35 Ответить
А хватает ли там воды?.Я так понял ,крымских татар там потихоньку передущат?Эрдоган не зря обеспокоен.Ничего! Выезжать будут впопыхах..Вместе с коллаборантами..
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27.12.2021 11:37 Ответить
Ассимиляция , истребление,переселение классические инструменты эрзямонголов. Очень просто сделать Москву туркменским городом - запретить русский и ввести туркменский, под страхом потери жилья и работы( средств к существованию) выдать туркменские паспорта, завезти 2 миллиона туркмен и выселить за Урал 3 млн эрзя, плюс пропаганда , плюс под страхом 15 лет лагерей преследовать любую оппозицию- через 5 лет получится чисто туркменский город. Рабы не будут высказывать недовольство , тем более оказывать сопротивление....
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27.12.2021 11:39 Ответить
Эрзя во всей рф максимум несколько десятков тысяч. По культуре они ближе всего к Эстонии. Не пиши о том, чего не знаешь.
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27.12.2021 12:09 Ответить
Доведеться вивозити
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27.12.2021 11:40 Ответить
В кого не буде українського паспорту, штраф, депортація і заборона перетину українського кордону довічно!
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27.12.2021 11:42 Ответить
Добряче гуано буде....
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27.12.2021 11:44 Ответить
Нужно, чтоб Рада приняла закон о татарской автономии в Крыму, даже если дадут татарам независимость и то будет лучше кацапской оккупации.
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27.12.2021 11:47 Ответить
Кто там даст татарам независимость? Кацапы? На крайний случай если Украина не сможет освободить крым то придется идти на сделку с Ердоганом и отдать часть крыма Турции. Лучше пускай турки чем козломордые фашисты.
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27.12.2021 11:56 Ответить
Лучше пусть Турки влядеют Крымом, чем эти дегроды. Турки за 20 лет из Крыма конфету сделают. Можно будет ездить и нормально отдыхать.
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27.12.2021 12:03 Ответить
Турки в одиночку за Крым воевать не будут ни при каких условиях.
В этом регионе есть хорошее коллективное военное решение, и для него вообще ничего не нужно менять в Конституции Украины. Достаточно что бы парламент автономии состоял на 80% из крымских татар, а это решается только военным путем.
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27.12.2021 12:19 Ответить
Так до 1783 року Крим був територією Османської імперії (******* Туреччина ).
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27.12.2021 17:11 Ответить
А скільки того гівна в телятниках завезли в Україну після голодомору
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27.12.2021 12:12 Ответить
Так, на жаль це правда. Родичу живуть в Феодосії, кажуть кацапи скупили всі землі навколо міста та будують будинки.
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27.12.2021 12:28 Ответить
Не удивительно, 2/3 территории рф вообще не пригодны для жизни. А остальная територия тоже малопригодна. Найдите на карте Нижневартовск например (на реке Обь). Это южнее и западнее условного центра территории. Так вот там лето максимум 1 месяц в году, и то по теплу оно примерно такое как май месяц в Крыму. Поэтому они и хотят захватить более подходящие территории и уничтожить там корренное население.
Ну и заодно наконец пора осознать, что возрат Крыма возможен только военным решением. Никаких мирных и дипломатических решений там нет.
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27.12.2021 12:37 Ответить
К сожалению Вы правы.
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27.12.2021 12:43 Ответить
Поселок Диксон, тот еще ледяной ад. А всякая Воркута, Норильск, Архангельск, это же просто треш какой то. Территория непригодная для жизни, которую осваивали зеки. Вот и пруд падлы в солнечный Крым.
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27.12.2021 12:46 Ответить
Крыма им мало, им нужна минимум вся Украина и Белорусия, но именно как территории для заселения "имперским народом". Для остальных народов у них всегда есть Магадан, Воркута, Норильск и т.д.
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27.12.2021 13:03 Ответить
Согласен 100%
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27.12.2021 13:18 Ответить
Чому немає? Приклад ФРГ та ГДР. Коли німці побачили, що такі ж самі німці через дорогу живуть в рази краще то ніякі паркати та вояки цьому не завадять.
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27.12.2021 18:00 Ответить
Игорь Бутенко. Давно не смотрел результаты переписи населения России. Думал , что эрзя, мери , муром- это народы которых не осталось совсем - это предки ( ещё с десяток народов) современных московитов , а они своих предков не чтят - предпочитают воровать все , в том числе и историю. Знаю, что мери были многочисленным народом населявшим большую территорию от Костромы до московских лесов. Первый сепар Руси - Юрий Долгорукий объединил разрозненные племена - они приобрели определенную самостоятельность и сих помощью он завоевал и жестоко разграбил Киёв.
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27.12.2021 12:33 Ответить
Не знаю ситуации по всем перечисленным народам, но эрзя, очень мало. Их культура уничтожается так же как культуры других малочисленных народов. Их старейшина обращался к парламенту Эстонии за помощью, выступал в ООН (своё время для выступления предоставила Украина).
Понятно, что население рф в целом является смешением некоторого набора народов, но если это население не признает ничего кроме руской культуры, тоесть культуры империи, которой чуть более 300 лет, то это просто население империи, не имеющего к исходным народам никакого отношения. А самого "руского народа" не существует вообще. Так же как не существует в рф руского округа, губернии или области.
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27.12.2021 12:52 Ответить
Лайну,там,нежити!
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27.12.2021 12:43 Ответить
Согласен. Даже языка. Причел к интересному выводу, что Пушкин( абессинский еврей) великий русский язык ( не приснился же он ему) лепил его из языка который уже существовал более 700 лет- летописного (письменного) языка Руси, языка русичей, рутенов, русьских , украинцев. В ,,Правде,, Ярослава Мудрого 1040г - 85% современных русских слов, как и в ,, Летописи временных лет,, как и в Кодексе Русьско - Литовского княжества, как и в Конституции Пилипа Орлика. Современный русский - это украинский древнелетописный язык. Наш государственный более древний - язык общения. У ненарода своего языка нет.
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27.12.2021 13:04 Ответить
Таланты часто рождаются от очень далеких народов. И конечно Пушкин не придумал все с нуля, а собрал в систему трудов часть, из того, что было доступно в письменном и устном виде. БОльшая часть летописей, существовавших при его жизни наверняка уничтожена, а часть потом переписана для "связности" истории.
Если брать современный руский (ну или русский), то он даже со времен Пушкина очень сильно трансформировался. На синтетику, то есть искусственное составление языка из множества разных языков, указывает огромное количество правил правописания, которые, как правило, совершенно нелогичны и их можно только заучить и выполнять, но не понять. Это невозможно в языке, который создавался народом естественным путем. Мой отец когда-то доставал фотокопии рукописей Пушкина. Для владеющего современным руским и украинским они очень трудночитаемы. Современный Пушкин - собрания сочинений изданные в последние пару десятилетий жизни совка, это переработки талантливых, но уже современных литераторов. И таких переработок за всю историю было не менее трех крупных, то есть в полном объеме.
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27.12.2021 13:29 Ответить
Охрнеть просто... Вся история так называемой россии, это список нескончаемых преступлений. Не зря они архивы войны не рассекречивают, потому что все их фильмы и пропаганда накроются чем то влажным.
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27.12.2021 13:34 Ответить
Они не только не рассекречивают архивы, они еще и посадили в тюрьму на 15 лет историка, который исследовал места захоронения жертв репрессий. А посадили по обвинению в изготовлении детской порнографии - при обыске нашли в семейном фотоархиве фотографии его дочери в трусиках.
Если открыть архивы, то посыпется не только художественная пропаганда. Станет очевидным, что есть "империя зла". И она кстати потянет за собой очень многих, кто с ней сотрудничал.
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27.12.2021 13:48 Ответить
Я о немного другом. Уже во времена Феофана Прокоповича в Московии 98% населения ( даже попов) не умели читать и были без грамотными. Центром просвещения была Могилянка. Язык, наука, просвещение пришли в Московию с Руси. Я о том, что основа т н русского( на 90%) украинский летописный язык. Да все тансформировалось и добавлялось иностранными словами - но русского языка нет.
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27.12.2021 13:48 Ответить
Полностью согласен. Киев - ближайший центр культуры и науки на момент начала рекультивации болот И русского языка как языка народа нет, так же как и самого народа. Само слово Русь кроме как к Киеву исторически невозможно никуда более привязать.
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27.12.2021 14:20 Ответить
кацапы теперь ультра квази крысчане
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27.12.2021 14:07 Ответить
Кстати Даль писал в дневниках, что отъезжая от Москвы на 50 вёрст - не понимал языка на котором разговаривают, это в начале19 века. Как известно был близок с Пушкиным , был мним в последние часы его жизни.
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27.12.2021 15:07 Ответить
Уверен, сейчас если отъехать от цетра Москвы на 200 км, будет похожая история.
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27.12.2021 18:11 Ответить
Так вони це роблять вже декілька століть куди тільки можливо, щоб потом верещати, що захищають знедолених.
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27.12.2021 15:11 Ответить
Після деокупації всі вони підлягають депортації
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27.12.2021 18:42 Ответить
Не стоит давно такое нести с такой должности тем более. В Крыму массово скупали жильё граждане РФ особенно с Севера и приравненым к такому местам, Забайкалье, Д. восток и прочее. Это ещё совковая схема. Причём много в целом простого народу и много в райцентрах и даже в сёлах покупали. В 2015-16гг удавалось и не дорого относительно. А элитное покупать и хватать стали московские богатые ещё при чучме и лужкове что с кепкой. Тогда санатории и дома отдыха улетали по цене 3 кв у нас. Заходите на сайт *Донбасс реалии, там есть так же Крым реалии* всё доступно и объективно выкладывается. Пора всё называть своими именами. Тогда быстрее примем верное и окончательное решение. Пора.
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27.12.2021 21:49 Ответить
 
 