Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, - Данилов
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Украинская разведка сообщает о 600 тысячах перевезенных в оккупированный Крым граждан России.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", – рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Топ комментарии
+8 Mr. Andrii M
показать весь комментарий27.12.2021 11:20
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показать весь комментарий27.12.2021 11:20
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В этом регионе есть хорошее коллективное военное решение, и для него вообще ничего не нужно менять в Конституции Украины. Достаточно что бы парламент автономии состоял на 80% из крымских татар, а это решается только военным путем.
Ну и заодно наконец пора осознать, что возрат Крыма возможен только военным решением. Никаких мирных и дипломатических решений там нет.
Понятно, что население рф в целом является смешением некоторого набора народов, но если это население не признает ничего кроме руской культуры, тоесть культуры империи, которой чуть более 300 лет, то это просто население империи, не имеющего к исходным народам никакого отношения. А самого "руского народа" не существует вообще. Так же как не существует в рф руского округа, губернии или области.
Если брать современный руский (ну или русский), то он даже со времен Пушкина очень сильно трансформировался. На синтетику, то есть искусственное составление языка из множества разных языков, указывает огромное количество правил правописания, которые, как правило, совершенно нелогичны и их можно только заучить и выполнять, но не понять. Это невозможно в языке, который создавался народом естественным путем. Мой отец когда-то доставал фотокопии рукописей Пушкина. Для владеющего современным руским и украинским они очень трудночитаемы. Современный Пушкин - собрания сочинений изданные в последние пару десятилетий жизни совка, это переработки талантливых, но уже современных литераторов. И таких переработок за всю историю было не менее трех крупных, то есть в полном объеме.
Если открыть архивы, то посыпется не только художественная пропаганда. Станет очевидным, что есть "империя зла". И она кстати потянет за собой очень многих, кто с ней сотрудничал.