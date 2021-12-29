Лікарня ДУС "Феофанія" з 2022 року стане доступною для людей з інфарктами та інсультами, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє клінічній лікарні "Феофанія", підпорядкованій Державному управлінню справами, надавати послуги усім українцям.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського клінічна лікарня "Феофанія" буде доступною для кожного українця. Оновлена "Програма медичних гарантій" 2022 року передбачає, що і в "Феофанію" відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Феофанія", як учасник пілотного проєкту, зможе долучитися до програми медичних гарантій як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладання договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.
Будь ласка, зачекайте...
Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
-Шоб не парится по поводу Феофании и не пытаться отстаивать основной совковый ринцип распределения ,, чиновникам -все"-"В останні 30 років Ви могли емігрувати в цивілізовану країну або заробити тут на найкращий медичний сервіс...." И не надо будет отстаивать медицинское корыто, не допуская никого к нему. Постыдились бы, чем вы в таком случае отличаетесь от того же "совкодрочера"?