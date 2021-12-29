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Лікарня ДУС "Феофанія" з 2022 року стане доступною для людей з інфарктами та інсультами, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Лікарня ДУС

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє клінічній лікарні "Феофанія", підпорядкованій Державному управлінню справами, надавати послуги усім українцям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського клінічна лікарня "Феофанія" буде доступною для кожного українця. Оновлена "Програма медичних гарантій" 2022 року передбачає, що і в "Феофанію" відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Феофанія", як учасник пілотного проєкту, зможе долучитися до програми медичних гарантій як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладання договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Покупая скумбрия за 8 грн, то на МРТ уже можете и раскошелится. Сразу же видно больница для простых людей.
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29.12.2021 17:49
+9
вы их прайс видели?МРТ 6500 грвн....
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29.12.2021 17:37
+6
Зе ж обіцяв, що там лікуватимуть простих людей, а у всіх палацах розселять сирот.
Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
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29.12.2021 17:44
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вы их прайс видели?МРТ 6500 грвн....
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29.12.2021 17:37 Відповісти
Покупая скумбрия за 8 грн, то на МРТ уже можете и раскошелится. Сразу же видно больница для простых людей.
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29.12.2021 17:49 Відповісти
читал-поржал...тупая она овца
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29.12.2021 17:55 Відповісти
с нового года мрт бесплатно
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29.12.2021 21:59 Відповісти
А діагноз буде ставити "скумбрія"?
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29.12.2021 22:14 Відповісти
Зе ж обіцяв, що там лікуватимуть простих людей, а у всіх палацах розселять сирот.
Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
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29.12.2021 17:44 Відповісти
От *** халепа ,а до него никто этого не обещал
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29.12.2021 17:45 Відповісти
Та да. Він таке ж лайно, як і до нього тільки з новим і несистемним обличчям.
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29.12.2021 17:55 Відповісти
Ну при нём хоть цены и тарифы не выросли в десять раз , и то СПАСИБО !
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29.12.2021 17:57 Відповісти
І то так. За світло платив 0.98, а зараз 1,44.
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29.12.2021 18:00 Відповісти
Знову та сама цукерка? Чи стане ще більш доступніша, ніж пообіцяв зеля більше двох років тому? Це як перемир'я яке наступає слідом за "Всеохоплюючим".
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29.12.2021 17:44 Відповісти
Забыли добавить - "и с бабками".
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29.12.2021 17:48 Відповісти
Треба одразу і прайс оголосити, бо ще один інфаркт станеться.
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29.12.2021 17:53 Відповісти
Бла-бла-бла...
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29.12.2021 17:54 Відповісти
https://feofaniya.org/wp-content/uploads/2019/11/price.pdf
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29.12.2021 18:25 Відповісти
А можна дізнатися прізвища тих людей?
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29.12.2021 18:36 Відповісти
Выборы на носу!Выборы! Побольше обещайте,а то уже нет 73%! 😡
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29.12.2021 18:59 Відповісти
Ну скільки можна займатися дурним піаром на "Феофанії"! Ну є на всю країну одна спецлікарня для керівництва держави та видатних діячів науки та мистецтва. І що!? Єдина різниця лише в тому що це не "прохідний двір" і вона охороняється. Обладнання там не дуже ******* і ті міфи які "пересічні" заздрісники розпускають про цю лікарню дійсно сміхотворні. В їх уяві "Шаріте" відпочиває і там ну прямо таки "цілильня" з одалісками та відрами чорної ікри на сніданок. Сьогодні будь хто заплативши може пройти обстеження і полікуватись там, що можна зробити в будь якій приватній лікарні значно дешевше. Лікарі там заробляють менше ніж в приватному секторі але знаходяться під тиском спецслужб та різноманітних медичних комісій і тому видатних спеціалістів там вже давно немає. Потрібна реальна реформа національної охорони здоровя для 42 мільйонів громадян, а не перетворення єдиної пристойної державної лікарні в якусь типову всеукраїнську "гумову" поліклініку.
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29.12.2021 20:10 Відповісти
О чем вы пишете? Это все государственные больницы, СОДЕРЖАЩИЕСЯ НЕ ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТ ЧИНОВНИКОВ, А ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. И все граждане Укранины имеют одинавыковые права на лечение рядом с "принцам голубой крови". А по вашему получается-чернь в Киевскую больницу скорой помощи, рядом с которой даже больница в Африке- комфортабельный санаторий, а чиновника "отгородим от жестокой действительности" и будем лечить в Феофании?
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29.12.2021 21:20 Відповісти
Забудьте про совкові принципи "від кожного по здібностям, кожному по потребам". Заздрите? То що Вам завадило стати міністром, академіком, депутатом ВР, письменником або хоча б "народним артистом"? Ви ж мали "рівні можливості" то ж і отримуйте по "результатам праці". Не булио здібностей? Або бажання наполегливо працювати над своєю карєрою на держслужбі? Розумію. Сам такий. До речі, в останні 30 років Ви могли емігрувати в цивілізовану країну або заробити тут на найкращий медичний сервіс. Кожен по факту отримує те що заробив... А ще громадяни могли голосувати за чесних і принципових націоналістів ... але навіть цього не робили... От і мамо чергового "совкодрочера" в прєзідєнтах...
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29.12.2021 22:10 Відповісти
Давайте я вам в таком же ключе напишу:
-Шоб не парится по поводу Феофании и не пытаться отстаивать основной совковый ринцип распределения ,, чиновникам -все"-"В останні 30 років Ви могли емігрувати в цивілізовану країну або заробити тут на найкращий медичний сервіс...." И не надо будет отстаивать медицинское корыто, не допуская никого к нему. Постыдились бы, чем вы в таком случае отличаетесь от того же "совкодрочера"?
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29.12.2021 22:24 Відповісти
Перш за все відрізняюсь тим що з 2008 року живу у внутрішній еміграції. Тобто працюю виключно на себе та ніякими державними послугами принципово не користуюсь. А ще зовсім не розраховую на будь які пільги від держави. Також я чудово знаю що 3% ВВП на медицину це надзвичайно мало (навіть в Турції 10% ВВП!!!) в порівнянні з 45% ВВП на утримання держапарату (2018, зараз більше), але "надзвичайно багато" в порівнянні з 0,17% ВВП на науку. Я розраховую виключно на власні сили та засоби і не стою з простягнутим загрібайлом "дайте дайте не минайте" в обмін на лояльність до влади і пасивну сплату драконівських податків, які, до речі, ніколи в цій країні не повертаються до платника податків в вигляді соціальних видатків на освіту, медицину та забезпечення в старості.
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29.12.2021 23:03 Відповісти
вопрос в ее отдельном финансировании в отличии от других больниц...это раздражает...
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29.12.2021 21:47 Відповісти
Мене дратує що ті люди які там лікуються не "відпрацьовують" належним чином на своїх посадах. Якби вони виконували свою роботу гідно то ніхто б ніколи навіть не згадав про "Феофанію".
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29.12.2021 21:53 Відповісти
Брехня !!! Якщо відкривати,то повністю
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29.12.2021 20:12 Відповісти
ага, учителям и дохторам уже обещалки выполнили, теперь больным обещать будут
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29.12.2021 20:34 Відповісти
В феофанії, як клініці було тільки дороге обладнання, а спеціалісти всі по блату "нульові". Так, що лікуватись в феофанії не дуже продуктивно
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29.12.2021 21:53 Відповісти
Не правда. За совка відбирали найкращих лікарів з усієї України і давали їм квартири в Києві. І "по блату" в Феофанію нікого не влаштовували бо від цього залежало життя і здоровя "вінценосців" та членів їх родин. У цьому питанні комуняки були надзвичайно принципові та егоїстичні. А ось зараз там дійсно звичайні лікарі та й то лише ті яких в приватний сектор не запрошують...
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29.12.2021 22:19 Відповісти
Я не про часи 4 медичного управління. Не плутайте часовий період.
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29.12.2021 22:22 Відповісти
Ті лікарі почали відходити на початку 80-х
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29.12.2021 22:23 Відповісти
Зараз нормальне лікування можно отримати в клініках інститутів АМН України. А феофанії лікування дороге і з консультаціями в АМН.
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29.12.2021 22:27 Відповісти
норм. там лікування . отличное оборудование ,шикарные условия и замечательные специалисты. по деньгам намного дешевле чем во многих частных клиниках. сутки в хирургическом отделении я платил 1 к гр. больше ни за что не платил ни за анализы ни за медикаменты.
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30.12.2021 00:49 Відповісти
Ви еліта міністерська від охорони здоров'я самі, як лікарі ніякі і ваші ******** також лайно у феофанії
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29.12.2021 21:55 Відповісти
Вам допомогло, що поїхали в Малазію? Там наркоту смертна кара!
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29.12.2021 22:50 Відповісти
Для прикладу про нашу медицину. Був такий зам. міністра Спиженко. Спонсори підігнали різного обладнання для боротьби з раком на МОЗ України. А він після того, як пішов у відставку відкрив онкологічну клинику Спиженка.
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29.12.2021 22:18 Відповісти
Спижженка. Ударение на первый слог. Исправьте название.
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30.12.2021 00:15 Відповісти
Президент Зеленский первый делает всё для людей а не для депутатов и бандитов-олигархов .Спасибо! Молодец !
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29.12.2021 22:19 Відповісти
Петрович, це сарказм, чи ви дурень?
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29.12.2021 22:29 Відповісти
Не дарма Юля в Германії лікувалась
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29.12.2021 22:21 Відповісти
она и так доступна. плати таньга и лечись
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30.12.2021 00:38 Відповісти
 
 