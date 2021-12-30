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Новини Коронавірус і карантин
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Чорногорія посилила правила в'їзду для громадян України, - посольство

Чорногорія посилила правила в'їзду для громадян України, - посольство

Через погіршення епідеміологічної ситуації з неділі, 2 січня 2022 року, у Чорногорії набувають чинності оновлені умови перетину кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України.

"Тепер в'їзд дозволяється за наявності одного з двох документів: 1. Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду; 2. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути щонайменше 10 днів і щонайбільше 180 днів)", - йдеться у повідомленні.

В обох випадках також необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест антиген не старше 48 годин.

Зазначені умови діють до 12 січня.

Це означає, що в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна. Раніше для в'їзду до Чорногорії необхідно було надати лише негативний тест.

Чорногорія посилила правила вїзду для громадян України, - посольство 01

Автор: 

кордон (4753) карантин (18172) правила (94) Чорногорія (201) коронавірус (19923)


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В такие страны вообще кто-то ездит?
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30.12.2021 09:22 Відповісти
Влітку - там повно пляжників. А от що там робити з жовтня по квітень - велике питання. Гірськолижний курорт у них начеб-то є (Жабояк), але все обладнання ще з часів СФРЮ та й діставатись не зручно. Взимку чартери не літають, а на власному авто довго і дорого
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30.12.2021 09:49 Відповісти
Злые языки кажуть шо Ковид сдохне внезапно от инфаркта...сам собою летом 20-22года...
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30.12.2021 10:04 Відповісти
Всьо, укольчика теперь недостаточно
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30.12.2021 10:06 Відповісти
Ваксеров киданули.
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30.12.2021 10:14 Відповісти
 
 