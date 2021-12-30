Черногория ужесточила правила въезда для граждан Украины, - посольство

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с воскресенья, 2 января 2022 года, в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины.

Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов: 1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; 2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс -тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)", - говорится в сообщении.

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест антиген не старше 48 часов.

Указанные условия действуют до 12 января.

Также читайте: Необходимо с осторожностью уменьшать сроки изоляции из-за штамма "Омикрон", - ВОЗ

Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя. Ранее для въезда в Черногорию необходимо было дать только отрицательный тест.