Черногория ужесточила правила въезда для граждан Украины, - посольство
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с воскресенья, 2 января 2022 года, в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины.
Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов: 1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; 2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс -тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)", - говорится в сообщении.
В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест антиген не старше 48 часов.
Указанные условия действуют до 12 января.
Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя. Ранее для въезда в Черногорию необходимо было дать только отрицательный тест.
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