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Новости Коронавирус и карантин
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Черногория ужесточила правила въезда для граждан Украины, - посольство

Черногория ужесточила правила въезда для граждан Украины, - посольство

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с воскресенья, 2 января 2022 года, в Черногории вступают в силу обновленные условия пересечения границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины.

Теперь въезд разрешается при наличии одного из двух документов: 1. Подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; 2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс -тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)", - говорится в сообщении.

В обоих случаях также необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест антиген не старше 48 часов.

Указанные условия действуют до 12 января.

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Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя. Ранее для въезда в Черногорию необходимо было дать только отрицательный тест.

Черногория ужесточила правила въезда для граждан Украины, - посольство 01

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граница (5260) карантин (16729) правила (68) Черногория (198) коронавирус (17042)


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В такие страны вообще кто-то ездит?
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30.12.2021 09:22 Ответить
Влітку - там повно пляжників. А от що там робити з жовтня по квітень - велике питання. Гірськолижний курорт у них начеб-то є (Жабояк), але все обладнання ще з часів СФРЮ та й діставатись не зручно. Взимку чартери не літають, а на власному авто довго і дорого
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30.12.2021 09:49 Ответить
Злые языки кажуть шо Ковид сдохне внезапно от инфаркта...сам собою летом 20-22года...
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30.12.2021 10:04 Ответить
Всьо, укольчика теперь недостаточно
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30.12.2021 10:06 Ответить
Ваксеров киданули.
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30.12.2021 10:14 Ответить
 
 