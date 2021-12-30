Вночі підірвали банкомат у приміщенні лікарні на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області вночі невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" у приміщенні лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національной поліції.

Повідомлення про те, що по вулиці Незалежності у селищі Печеніги стався вибух банкомата, надійшло до поліції 30 грудня о 02:46. В ході огляду місця події фахівці поліції встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні.

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Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на до 10 років.