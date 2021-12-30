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Новини Силовики
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Вночі підірвали банкомат у приміщенні лікарні на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області вночі невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" у приміщенні лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національной поліції.

Вночі підірвали банкомат у приміщенні лікарні на Харківщині, - Нацполіція 01

Повідомлення про те, що по вулиці Незалежності у селищі Печеніги стався вибух банкомата, надійшло до поліції 30 грудня о 02:46. В ході огляду місця події фахівці поліції встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні.

Вночі підірвали банкомат у приміщенні лікарні на Харківщині, - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє невідомих підірвали банкомат у Києві, викрали касети з грошима та втекли, - поліція. ФОТО

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на до 10 років.

Автор: 

вибух (4440) Нацполіція (15139) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Харківщина (6054) банкомат (127)


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Топ коментарі
+4
Это произошло потому что конец эпохи бедности зеленского наступил!
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30.12.2021 18:00
+3
Но никто ничего не слыхал !
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30.12.2021 17:29
+3
Хернеса давно вже нема а справа живе.Мабуть допкін підхопив керівництво.
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30.12.2021 17:33
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Очень деньги нужны были.
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30.12.2021 17:22 Відповісти
Молодці! З цією ******* по голові державою тільки так і треба !
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30.12.2021 19:51 Відповісти
Но никто ничего не слыхал !
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30.12.2021 17:29 Відповісти
Хернеса давно вже нема а справа живе.Мабуть допкін підхопив керівництво.
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30.12.2021 17:33 Відповісти
Все это происки Госдепа и Порошенко...
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30.12.2021 17:49 Відповісти
платить за больничку то надо...вот народ и нашёл кассу взаимопомощи)))))))))))))
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30.12.2021 17:52 Відповісти
Перед новым годом надо гулять на что -то. Заводы новых наклепают
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30.12.2021 17:54 Відповісти
Это произошло потому что конец эпохи бедности зеленского наступил!
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30.12.2021 18:00 Відповісти
на лекарства не хватило...
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30.12.2021 18:01 Відповісти
а може "все уже урадено до нас " ?
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30.12.2021 18:03 Відповісти
украдено а не порадено . хто так перекладає ?!!
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30.12.2021 18:04 Відповісти
Незалежно від того чи мав українець рахунок в "Праватбанку" Коломойського його "реанімація" коштувала кожному українцю (включаючи грудних дітей) 3700. От люди і "повертають своє" бо підозрюють що "велике крадійництво" плавно перейде в "велику прихватизацію".
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30.12.2021 18:05 Відповісти
а в харькове эпидемия на подрывы автоматов...всё это фуйня уголовный кодекс. правосудие закон и наказания никчемные...пока не будут сажать конкретно и не по детски.. ничего порядка не будет, преступников нужно морально подавить огромными штрафами и реальными сроками как в америке по 100 лет дают... тоесть в совокупности за каждое преступление сколько накалькулируют ,столько и обьявляют на суде .а значит пожизненно 100 пудов..взять ******** туже .если уж наказывают так наказывают +-20 лет меньше не дают..иногда 10 кому повезёт....
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30.12.2021 18:57 Відповісти
А ведь всего-то делов - сделать так, чтобы при внешнем воздействии все банкноты пачкались несмываемой краской.
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30.12.2021 19:21 Відповісти
в банкоматах это есть, этот старый считается
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30.12.2021 20:01 Відповісти
Коли не зміг дочекатися володькиної тисячі.
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30.12.2021 19:22 Відповісти
Если никто не пострадал, то 10 лет не за что давать. Убийц у нас на 10 лет садят, а тут железку взорвали....
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30.12.2021 19:32 Відповісти
 
 