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Новини
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В Україні нема обставин для запровадження воєнного стану, - Данілов

В Україні нема обставин для запровадження воєнного стану, - Данілов

Обставин для запровадження в Україні воєнного стану наразі немає.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується запровадження військового стану... Залежить від обставин. Якщо будуть такі обставини, ми відразу інформуватимемо суспільство. Таких обставин на сьогодні немає", - заявив Данілов за підсумками брифінгу РНБО у четвер, відповідаючи на запитання, чи може і за яких обставин, враховуючи загрозу з боку Російської Федерації, бути запровадженим військовий стан в Україні.

Дивіться: Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив. ВIДЕО

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2278) воєнний стан (569)


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Топ коментарі
+3
у лукашенки спросили,доколе он будет верховодить беларусами...
вот до Коли и буду,был ответ
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30.12.2021 20:44
+3
В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, Данилов. - Естественно. Во время военного положения власть переходит к военным. И тогда будет крутая разборка с кодланом Коломойского, сливающего Путину информацию. В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны.
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30.12.2021 21:35
+2
Яка війна коли головнокомандувач ухилянт, брехун, сцикун і просто чмо?!
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30.12.2021 20:50
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"Все хорошо,прекрасная маркиза!" (с)
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30.12.2021 20:27 Відповісти
так он себе домик прикупил в испании
как только начнется он туда свалит
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31.12.2021 09:59 Відповісти
І не кажи!
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30.12.2021 20:28 Відповісти
Им Шустер кашляет.
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30.12.2021 20:40 Відповісти
Если завтра война, если враг нападет
Если темная сила нагрянет,-
Как один человек, Украины народ
За любимую Родину встанет.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,-
Будь сегодня к походу готов!

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки. (_с)
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30.12.2021 20:36 Відповісти
у лукашенки спросили,доколе он будет верховодить беларусами...
вот до Коли и буду,был ответ
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30.12.2021 20:44 Відповісти
А вы хотели чтобы беларусы своего Зедрыща предателя Тихановскую выбрали?) Беларусы раз лоханулись за мех картохи купили....а вас 5 раз!!! за гречку и раз за сериальчик.Пять раз в одну катку лохом заходить оно козырней конечно будет?! )) Что вам беларусы сделали плохого назвать можешь,дрЫщ ....Вам все годы и Лукаш помогал а вы беларусам небо закрыли .. и перед куйло прогнулись ...:да так лихо что чуть хребет в трусы не высыпался.40 млн.населения а выбрать колени и перестать стрелять.Позорище Мир не видел.
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30.12.2021 21:31 Відповісти
о, да тут упырь появился. Ты рот свой поганый закрой, выпердыш кацапский
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30.12.2021 21:43 Відповісти
Слабое оправдание..) Выпердыши кацапские это твои ЗЕльцы ермаки меведчуки кивы шуфричи рабиновичи...... и 73% таких как ты подстилок лаптеногих....просто ФАК
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30.12.2021 21:56 Відповісти
мир видел всякое...и да,лучше шишек набить,делая неправильный выбор,чем не иметь выбора даже сделать ошибку (или ее исправить).
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31.12.2021 10:53 Відповісти
Якась радянська маячня. Ще "Боже царя храні" згадайте...
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30.12.2021 20:47 Відповісти
В Україні нема Гетьмана)
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30.12.2021 20:39 Відповісти
чудесное хокку дружище.Героям Слава!!!
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30.12.2021 21:48 Відповісти
Понад 300 років "зрусачення", 100 років принижень та геноциду... В Україні зараз відсотків 20 (якщо не менше) людей, які не тільки знають слова "гідність", "обов'язок", "честь", але й знають їх значення. А ще менше тих, хто слідує цим поняттям. На таких, зазвичай, виливають тони бруду, цькують, роблять з них божевільних... І це сумно
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30.12.2021 23:03 Відповісти
Странно, даже угрозы терцелостности по его мнению нет, как прописано в законе об обороне(если даже забыть об оккупированных территориях)?
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30.12.2021 20:47 Відповісти
Яка війна коли головнокомандувач ухилянт, брехун, сцикун і просто чмо?!
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30.12.2021 20:50 Відповісти
Пряма мова Данілова: "Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки з того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні.
Як на мене, це безпідставне зухвальство, вкупі з неповагою до Заходу. Чому ж тоді знову Байден має говорити із Путіним? Чому випрошуємо зброю і допомогу? Недурно кажуть, слово срібло, а мовчання золото.
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30.12.2021 21:00 Відповісти
Не дайбог клоун додумается до этого
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30.12.2021 21:06 Відповісти
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30.12.2021 21:17 Відповісти
В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, Данилов. - Естественно. Во время военного положения власть переходит к военным. И тогда будет крутая разборка с кодланом Коломойского, сливающего Путину информацию. В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны.
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30.12.2021 21:35 Відповісти
Звичайно! Кодло зрадників та корупціонерів при владі точно не причина.
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30.12.2021 22:04 Відповісти
 
 