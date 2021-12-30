В Україні нема обставин для запровадження воєнного стану, - Данілов
Обставин для запровадження в Україні воєнного стану наразі немає.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується запровадження військового стану... Залежить від обставин. Якщо будуть такі обставини, ми відразу інформуватимемо суспільство. Таких обставин на сьогодні немає", - заявив Данілов за підсумками брифінгу РНБО у четвер, відповідаючи на запитання, чи може і за яких обставин, враховуючи загрозу з боку Російської Федерації, бути запровадженим військовий стан в Україні.
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+3 Гыг с Вами
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+3 Иван Петрович Сидоров
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как только начнется он туда свалит
Если темная сила нагрянет,-
Как один человек, Украины народ
За любимую Родину встанет.
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,-
Будь сегодня к походу готов!
Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки. (_с)
вот до Коли и буду,был ответ
Як на мене, це безпідставне зухвальство, вкупі з неповагою до Заходу. Чому ж тоді знову Байден має говорити із Путіним? Чому випрошуємо зброю і допомогу? Недурно кажуть, слово срібло, а мовчання золото.