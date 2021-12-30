В Україні нема обставин для запровадження воєнного стану, - Данілов

Обставин для запровадження в Україні воєнного стану наразі немає.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується запровадження військового стану... Залежить від обставин. Якщо будуть такі обставини, ми відразу інформуватимемо суспільство. Таких обставин на сьогодні немає", - заявив Данілов за підсумками брифінгу РНБО у четвер, відповідаючи на запитання, чи може і за яких обставин, враховуючи загрозу з боку Російської Федерації, бути запровадженим військовий стан в Україні.

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