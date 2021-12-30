В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, - Данилов
Обстоятельств для введения в Украине военного положения пока нет.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается введения военного положения... Зависит от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы будем сразу информировать общество. Таких обстоятельств сегодня нет", - заявил Данилов по итогам брифинга СНБО в четверг, отвечая на вопрос, может ли и при каких обстоятельствах, учитывая угрозу со стороны Российской Федерации, быть введенным военное положение в Украине.
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как только начнется он туда свалит
Если темная сила нагрянет,-
Как один человек, Украины народ
За любимую Родину встанет.
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,-
Будь сегодня к походу готов!
Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки. (_с)
вот до Коли и буду,был ответ
Як на мене, це безпідставне зухвальство, вкупі з неповагою до Заходу. Чому ж тоді знову Байден має говорити із Путіним? Чому випрошуємо зброю і допомогу? Недурно кажуть, слово срібло, а мовчання золото.