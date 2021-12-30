В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, - Данилов

Обстоятельств для введения в Украине военного положения пока нет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается введения военного положения... Зависит от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы будем сразу информировать общество. Таких обстоятельств сегодня нет", - заявил Данилов по итогам брифинга СНБО в четверг, отвечая на вопрос, может ли и при каких обстоятельствах, учитывая угрозу со стороны Российской Федерации, быть введенным военное положение в Украине.

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