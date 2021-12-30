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В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, - Данилов

В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, - Данилов

Обстоятельств для введения в Украине военного положения пока нет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается введения военного положения... Зависит от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы будем сразу информировать общество. Таких обстоятельств сегодня нет", - заявил Данилов по итогам брифинга СНБО в четверг, отвечая на вопрос, может ли и при каких обстоятельствах, учитывая угрозу со стороны Российской Федерации, быть введенным военное положение в Украине.

Смотрите также: Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания 30 декабря. ВИДЕО

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4430) военное положение (507)


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Топ комментарии
+3
у лукашенки спросили,доколе он будет верховодить беларусами...
вот до Коли и буду,был ответ
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30.12.2021 20:44
+3
В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, Данилов. - Естественно. Во время военного положения власть переходит к военным. И тогда будет крутая разборка с кодланом Коломойского, сливающего Путину информацию. В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны.
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30.12.2021 21:35
+2
Яка війна коли головнокомандувач ухилянт, брехун, сцикун і просто чмо?!
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30.12.2021 20:50
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"Все хорошо,прекрасная маркиза!" (с)
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30.12.2021 20:27 Ответить
так он себе домик прикупил в испании
как только начнется он туда свалит
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31.12.2021 09:59 Ответить
І не кажи!
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30.12.2021 20:28 Ответить
Им Шустер кашляет.
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30.12.2021 20:40 Ответить
Если завтра война, если враг нападет
Если темная сила нагрянет,-
Как один человек, Украины народ
За любимую Родину встанет.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход,-
Будь сегодня к походу готов!

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки. (_с)
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30.12.2021 20:36 Ответить
у лукашенки спросили,доколе он будет верховодить беларусами...
вот до Коли и буду,был ответ
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30.12.2021 20:44 Ответить
А вы хотели чтобы беларусы своего Зедрыща предателя Тихановскую выбрали?) Беларусы раз лоханулись за мех картохи купили....а вас 5 раз!!! за гречку и раз за сериальчик.Пять раз в одну катку лохом заходить оно козырней конечно будет?! )) Что вам беларусы сделали плохого назвать можешь,дрЫщ ....Вам все годы и Лукаш помогал а вы беларусам небо закрыли .. и перед куйло прогнулись ...:да так лихо что чуть хребет в трусы не высыпался.40 млн.населения а выбрать колени и перестать стрелять.Позорище Мир не видел.
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30.12.2021 21:31 Ответить
о, да тут упырь появился. Ты рот свой поганый закрой, выпердыш кацапский
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30.12.2021 21:43 Ответить
Слабое оправдание..) Выпердыши кацапские это твои ЗЕльцы ермаки меведчуки кивы шуфричи рабиновичи...... и 73% таких как ты подстилок лаптеногих....просто ФАК
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30.12.2021 21:56 Ответить
мир видел всякое...и да,лучше шишек набить,делая неправильный выбор,чем не иметь выбора даже сделать ошибку (или ее исправить).
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31.12.2021 10:53 Ответить
Якась радянська маячня. Ще "Боже царя храні" згадайте...
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30.12.2021 20:47 Ответить
В Україні нема Гетьмана)
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30.12.2021 20:39 Ответить
чудесное хокку дружище.Героям Слава!!!
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30.12.2021 21:48 Ответить
Понад 300 років "зрусачення", 100 років принижень та геноциду... В Україні зараз відсотків 20 (якщо не менше) людей, які не тільки знають слова "гідність", "обов'язок", "честь", але й знають їх значення. А ще менше тих, хто слідує цим поняттям. На таких, зазвичай, виливають тони бруду, цькують, роблять з них божевільних... І це сумно
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30.12.2021 23:03 Ответить
Странно, даже угрозы терцелостности по его мнению нет, как прописано в законе об обороне(если даже забыть об оккупированных территориях)?
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30.12.2021 20:47 Ответить
Яка війна коли головнокомандувач ухилянт, брехун, сцикун і просто чмо?!
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30.12.2021 20:50 Ответить
Пряма мова Данілова: "Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки з того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні.
Як на мене, це безпідставне зухвальство, вкупі з неповагою до Заходу. Чому ж тоді знову Байден має говорити із Путіним? Чому випрошуємо зброю і допомогу? Недурно кажуть, слово срібло, а мовчання золото.
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30.12.2021 21:00 Ответить
Не дайбог клоун додумается до этого
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30.12.2021 21:06 Ответить
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30.12.2021 21:17 Ответить
В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, Данилов. - Естественно. Во время военного положения власть переходит к военным. И тогда будет крутая разборка с кодланом Коломойского, сливающего Путину информацию. В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны.
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30.12.2021 21:35 Ответить
Звичайно! Кодло зрадників та корупціонерів при владі точно не причина.
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30.12.2021 22:04 Ответить
 
 