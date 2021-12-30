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Новости Видео Оборона
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Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания 30 декабря. ВИДЕО

Брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшегося 30 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский созывает заседание СНБО на 29 декабря

Автор: 

Данилов Алексей (1066) оборона (5205) СНБО (4432)


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Топ комментарии
+8
Чому чергове, сьогодні Святкове, передноворічне. Закінчиться словами: «А завтра, мої маленькі дебилятка, сідайте зранку перед телевізорами і вмикайте Г+Г
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30.12.2021 19:14
+7
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30.12.2021 19:24
+6
чергове велике брехання
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30.12.2021 19:08
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чергове велике брехання
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30.12.2021 19:08 Ответить
Чому чергове, сьогодні Святкове, передноворічне. Закінчиться словами: «А завтра, мої маленькі дебилятка, сідайте зранку перед телевізорами і вмикайте Г+Г
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30.12.2021 19:14 Ответить
...велике брехівництво...
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30.12.2021 19:20 Ответить
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30.12.2021 20:10 Ответить
Очередное «Рассмеши комика
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30.12.2021 19:43 Ответить
" Мы бы их всех и сразу...но будут жертвы. Там наши люди"
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30.12.2021 19:14 Ответить
Оголошуйте кнура у міжнародний розшук та силоміць доставляти боягуза на допит!
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30.12.2021 19:19 Ответить
К сожалению не выдают нам янека кацапы
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30.12.2021 19:20 Ответить
Не, янелох 4 повестки сцыт дабушку Беню, так что никто против нее не рыпнится
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30.12.2021 19:23 Ответить
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30.12.2021 19:24 Ответить
Україно, Україно, подивись на себе...
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30.12.2021 19:30 Ответить
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30.12.2021 19:31 Ответить
hochu domoy v UA


@hochu_dodomu

·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1476564279826464776 2 ч



Екс-міністра оборони Тарана, який провалив держзамовлення та забезпечення всім необхідним армії, Зеленський призначив послом у Словенії. Все логічно. Хай в Європі в нагороду поживе
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30.12.2021 19:33 Ответить
Таран это та гнида который указ по женщинам подписал?-тот еще пид@р
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30.12.2021 19:46 Ответить
Олег Леусенко



Хто з них ворог України стає зрозумілим, коли відповідаєш лише на три запитання:

1.Чому Зеленського підтримують багато кремлеботів та відвертої вати і водночас ця вата та ольгінці ненавидять Порошенка і накидають на нього московські фейки

2.

Чому більшість телеканалів проросійських олігархів підтримують Зеленського, але 7 років війни обмазують брудом Порошенка

3.Чому Путін заблокував фабрику Порошенка в Ліпецьку відразу з початком агресії РФ, окупанти віджали Севморзавод Порошенка на Кримі, а під час війни бізнес Зеленського на Москві процвітає, його палац на Кримі окупанти не чіпають, Мінкульт РФ виділяє мільйони на проекти ЗЕ?



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30.12.2021 19:42 Ответить
Концентрація https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/viyska-rf-na-kordoni-ukrajini-sil-ne-vistachit-dlya-vtorgnennya-zayaviv-oleksiy-danilov-50205567.html російської військової техніки біля кордонів України та в окупованому Криму досягла безпрецедентних масштабів і, швидше за все, перевищила весняні показники - про це йдеться в аналізі https://citeam.org/russia-s-military-build-up-near-ukraine.html?27 Conflict Intelligence Team .
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30.12.2021 19:44 Ответить
Щоб у нашихворогів у горлі пір"я поросло.
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30.12.2021 19:45 Ответить
Ну хоть кто-то имеет смелость сказать правду что никакой угрозы нападения нет.
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30.12.2021 19:52 Ответить
Правда вот, поэтому будущее непредсказуемо, пока }{уйло ещё не сдохло:
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30.12.2021 19:56 Ответить
Зебилы, насколько глубоко вы в этот раз готовы засунуть язык в очко }{уйлу в поисках там мира?
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30.12.2021 19:54 Ответить
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

· 2 ч

"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"
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30.12.2021 20:05 Ответить
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30.12.2021 20:06 Ответить
в заголовке статьи ошибка: не "брихвинг", а "брехинг"...
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30.12.2021 20:17 Ответить
 
 