Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания 30 декабря. ВИДЕО
Брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшегося 30 декабря 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+8 Орест Орест
показать весь комментарий30.12.2021 19:14
+7 Шрек Баблокат
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+6 я гражданин Украины
показать весь комментарий30.12.2021 19:08
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@hochu_dodomu
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https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1476564279826464776 2 ч
Екс-міністра оборони Тарана, який провалив держзамовлення та забезпечення всім необхідним армії, Зеленський призначив послом у Словенії. Все логічно. Хай в Європі в нагороду поживе
Хто з них ворог України стає зрозумілим, коли відповідаєш лише на три запитання:
1.Чому Зеленського підтримують багато кремлеботів та відвертої вати і водночас ця вата та ольгінці ненавидять Порошенка і накидають на нього московські фейки
2.
Чому більшість телеканалів проросійських олігархів підтримують Зеленського, але 7 років війни обмазують брудом Порошенка
3.Чому Путін заблокував фабрику Порошенка в Ліпецьку відразу з початком агресії РФ, окупанти віджали Севморзавод Порошенка на Кримі, а під час війни бізнес Зеленського на Москві процвітає, його палац на Кримі окупанти не чіпають, Мінкульт РФ виділяє мільйони на проекти ЗЕ?
@apiontkovsky
· 2 ч
"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"