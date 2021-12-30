Брифінг секретаря РНБО Данілова за підсумками засідання 30 грудня. ВIДЕО

Брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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