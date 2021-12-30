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Новини Відео Оборона
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Брифінг секретаря РНБО Данілова за підсумками засідання 30 грудня. ВIДЕО

Брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засідання РНБО перенесли на 30 грудня: Зеленський розширив перелік питань

Автор: 

Данілов Олексій (1259) оборона (4780) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+8
Чому чергове, сьогодні Святкове, передноворічне. Закінчиться словами: «А завтра, мої маленькі дебилятка, сідайте зранку перед телевізорами і вмикайте Г+Г
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30.12.2021 19:14
+7
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30.12.2021 19:24
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чергове велике брехання
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30.12.2021 19:08
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чергове велике брехання
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30.12.2021 19:08 Відповісти
Чому чергове, сьогодні Святкове, передноворічне. Закінчиться словами: «А завтра, мої маленькі дебилятка, сідайте зранку перед телевізорами і вмикайте Г+Г
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30.12.2021 19:14 Відповісти
...велике брехівництво...
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30.12.2021 19:20 Відповісти
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30.12.2021 20:10 Відповісти
Очередное «Рассмеши комика
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30.12.2021 19:43 Відповісти
" Мы бы их всех и сразу...но будут жертвы. Там наши люди"
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30.12.2021 19:14 Відповісти
Оголошуйте кнура у міжнародний розшук та силоміць доставляти боягуза на допит!
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30.12.2021 19:19 Відповісти
К сожалению не выдают нам янека кацапы
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30.12.2021 19:20 Відповісти
Не, янелох 4 повестки сцыт дабушку Беню, так что никто против нее не рыпнится
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30.12.2021 19:23 Відповісти
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30.12.2021 19:24 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе...
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30.12.2021 19:30 Відповісти
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30.12.2021 19:31 Відповісти
hochu domoy v UA


@hochu_dodomu

·
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1476564279826464776 2 ч



Екс-міністра оборони Тарана, який провалив держзамовлення та забезпечення всім необхідним армії, Зеленський призначив послом у Словенії. Все логічно. Хай в Європі в нагороду поживе
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30.12.2021 19:33 Відповісти
Таран это та гнида который указ по женщинам подписал?-тот еще пид@р
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30.12.2021 19:46 Відповісти
Олег Леусенко



Хто з них ворог України стає зрозумілим, коли відповідаєш лише на три запитання:

1.Чому Зеленського підтримують багато кремлеботів та відвертої вати і водночас ця вата та ольгінці ненавидять Порошенка і накидають на нього московські фейки

2.

Чому більшість телеканалів проросійських олігархів підтримують Зеленського, але 7 років війни обмазують брудом Порошенка

3.Чому Путін заблокував фабрику Порошенка в Ліпецьку відразу з початком агресії РФ, окупанти віджали Севморзавод Порошенка на Кримі, а під час війни бізнес Зеленського на Москві процвітає, його палац на Кримі окупанти не чіпають, Мінкульт РФ виділяє мільйони на проекти ЗЕ?



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30.12.2021 19:42 Відповісти
Концентрація https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/viyska-rf-na-kordoni-ukrajini-sil-ne-vistachit-dlya-vtorgnennya-zayaviv-oleksiy-danilov-50205567.html російської військової техніки біля кордонів України та в окупованому Криму досягла безпрецедентних масштабів і, швидше за все, перевищила весняні показники - про це йдеться в аналізі https://citeam.org/russia-s-military-build-up-near-ukraine.html?27 Conflict Intelligence Team .
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30.12.2021 19:44 Відповісти
Щоб у нашихворогів у горлі пір"я поросло.
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30.12.2021 19:45 Відповісти
Ну хоть кто-то имеет смелость сказать правду что никакой угрозы нападения нет.
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30.12.2021 19:52 Відповісти
Правда вот, поэтому будущее непредсказуемо, пока }{уйло ещё не сдохло:
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30.12.2021 19:56 Відповісти
Зебилы, насколько глубоко вы в этот раз готовы засунуть язык в очко }{уйлу в поисках там мира?
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30.12.2021 19:54 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

· 2 ч

"10 шагов к миру",состряпанные Ермаком, резко усилили позиции Sullivan. Он резонно убеждает президента: "Зачем нам рвать дупу за украинцев и идти на риск ядерной войны, если они сами согласны и на особый статус ОРДЛО, и на формулу Штайнмайера,и на выборы под контролем оккупантов"
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30.12.2021 20:05 Відповісти
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30.12.2021 20:06 Відповісти
в заголовке статьи ошибка: не "брихвинг", а "брехинг"...
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30.12.2021 20:17 Відповісти
 
 