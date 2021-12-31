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Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною, - прессекретар Ердогана

Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною, - прессекретар Ердогана

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара серйозно стурбована напруженістю між РФ та Україною та готова зіграти роль посередника для деескалації ситуації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знизити рівень напруженості, щоб робити необхідні кроки для запобігання військовому конфлікту на Донбасі у східній Україні. У цьому плані наш президент заявив Зеленському та Путіну, що Туреччина і він сам готові зіграти роль у цьому процесі, внести свій вклад", - сказав Калин.

За його словами, "у цьому питанні - зниження напруженості на користь кожного".

"Іншими словами, якщо є роль, яку Туреччина може відіграти у реалізації політики так званої розумної дипломатії та результативного дипломатичного процесу в цей період, то, звісно, ​​наш президент з радістю виконає її", - наголосив прессекретар Ердогана.

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За його словами, саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації з огляду на те, що "у Анкари хороші відносини з обома країнами". Він зазначив, що в Туреччині з занепокоєнням стежать за обстановкою, що складається.

Калин також висловив думку, що "у глобальному контексті варто говорити про протистояння між Росією та НАТО, Москвою та Заходом".

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росія (65002) Туреччина (3494) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Расстреляли бы с Байрактаров пару российских позиций в Сирии, очень помогло бы.
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31.12.2021 00:10 Відповісти
Дрбраніч.
Женіть погані думки
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31.12.2021 00:14 Відповісти
Закажите у ***** ещё каких нибудь С-400 и ещё одну АЭС. Может это как-то ослабит напряжённость.
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31.12.2021 00:23 Відповісти
Збільшить ще кількість БАЙРАХТАРІВ-воно зовсім разсосеться
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31.12.2021 01:06 Відповісти
Причому тут обидві сторони. Є тільки одна сторона, винуватиця війни, це РФ. Як тільки вона здійснить деокупацію території України, війна закінчиться. Але вона цього не зробить, бо її мета ліквідація України та українського народу.
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31.12.2021 07:51 Відповісти
200 Байрактарів продайте,і ніякої напруженості не буде.
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31.12.2021 10:19 Відповісти
нужно принудить кацапов к миру.
одолжите нам Байрактары.
тогда козлячие выродки будут боятся наступать дальше.
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31.12.2021 22:00 Відповісти
 
 