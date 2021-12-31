Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною, - прессекретар Ердогана

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара серйозно стурбована напруженістю між РФ та Україною та готова зіграти роль посередника для деескалації ситуації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знизити рівень напруженості, щоб робити необхідні кроки для запобігання військовому конфлікту на Донбасі у східній Україні. У цьому плані наш президент заявив Зеленському та Путіну, що Туреччина і він сам готові зіграти роль у цьому процесі, внести свій вклад", - сказав Калин.

За його словами, "у цьому питанні - зниження напруженості на користь кожного".

"Іншими словами, якщо є роль, яку Туреччина може відіграти у реалізації політики так званої розумної дипломатії та результативного дипломатичного процесу в цей період, то, звісно, ​​наш президент з радістю виконає її", - наголосив прессекретар Ердогана.

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За його словами, саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації з огляду на те, що "у Анкари хороші відносини з обома країнами". Він зазначив, що в Туреччині з занепокоєнням стежать за обстановкою, що складається.

Калин також висловив думку, що "у глобальному контексті варто говорити про протистояння між Росією та НАТО, Москвою та Заходом".