Байден виклав Путіну два підходи США стосовно Росії, - Білий дім

Джо Байден виклав Володимиру Путіну два підходи США стосовно Росії. Вони будуть залежати від подальших дій Москви.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив високопоставлений чиновник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

За його словами, США вважають, що вчорашня розмова Байдена та Путіна була змістовною і серйозною.

"Президент Джо Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які залежать від російських дій в майбутній період. Перший - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більшою мірою сфокусований на стримуванні, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну. Ці витрати включають економічні заходи", - заявив він.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден в ході телефонної розмови підтвердили, що на майбутніх переговорах з безпеки будуть як сфери, де можна досягти значущого прогресу, так і напрямки, за якими згода може бути неможлива, зазначив представник адміністрації.

Сполучені Штати продовжують вважати, що інші країни самі мають право приймати рішення про можливе приєднання до НАТО, попри думку Росії про потенційне подальше розширення Північноатлантичного альянсу, заявив чиновник.

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"Лідери домовилися про послідовність діалогу зі стратегічної стабільності, який розпочнеться 9-го і 10-го числа в Женеві, розмови Ради НАТО-Росія 12-го і зустрічі ОБСЄ 13-го. Вони обидва наголосили на важливості прагматичної, орієнтованої на результати дипломатії. І я думаю, що президент Байден дуже вважає цей заклик прагненням створити умови для цього", - йдеться у повідомленні.