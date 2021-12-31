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Байден виклав Путіну два підходи США стосовно Росії, - Білий дім

Байден виклав Путіну два підходи США стосовно Росії, - Білий дім

Джо Байден виклав Володимиру Путіну два підходи США стосовно Росії. Вони будуть залежати від подальших дій Москви.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив високопоставлений чиновник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

За його словами, США вважають, що вчорашня розмова Байдена та Путіна була змістовною і серйозною.

"Президент Джо Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які залежать від російських дій в майбутній період. Перший - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більшою мірою сфокусований на стримуванні, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну. Ці витрати включають економічні заходи", - заявив він.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден в ході телефонної розмови підтвердили, що на майбутніх переговорах з безпеки будуть як сфери, де можна досягти значущого прогресу, так і напрямки, за якими згода може бути неможлива, зазначив представник адміністрації.

Сполучені Штати продовжують вважати, що інші країни самі мають право приймати рішення про можливе приєднання до НАТО, попри думку Росії про потенційне подальше розширення Північноатлантичного альянсу, заявив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

"Лідери домовилися про послідовність діалогу зі стратегічної стабільності, який розпочнеться 9-го і 10-го числа в Женеві, розмови Ради НАТО-Росія 12-го і зустрічі ОБСЄ 13-го. Вони обидва наголосили на важливості прагматичної, орієнтованої на результати дипломатії. І я думаю, що президент Байден дуже вважає цей заклик прагненням створити умови для цього", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

агресія (1194) Байден Джо (2883) путін володимир (23772) росія (65002) санкції (11790)


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Топ коментарі
+39
Украина!!!С Наступающим Днем Рождения Степана Бандеры!!!!
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31.12.2021 08:26
+26
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31.12.2021 08:57
+23
Головний ініціатор і головна рушійна сила що рішуче ********** Україну та інші країни пострадянського простору в НАТО - РОСІЯ Саме її імперська політика по відновленню "единой и неделимай" дала зрозуміть людям що Росія - не помінялася : як була "тюрмою народів" так нею і залишилася І тільки блок НАТО може буть гарантією безпеки!
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31.12.2021 08:26
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Украина!!!С Наступающим Днем Рождения Степана Бандеры!!!!
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31.12.2021 08:26 Відповісти
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31.12.2021 08:57 Відповісти
под Йолку Путе паламатый конструктор подарили... не то что ожидал Вова думаю там Байден просто перечислил набор цифр понятных Вове и названия офшоров компаний и номера ящеек и Вове много перехотелось причем сразу...
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31.12.2021 09:23 Відповісти
Головний ініціатор і головна рушійна сила що рішуче ********** Україну та інші країни пострадянського простору в НАТО - РОСІЯ Саме її імперська політика по відновленню "единой и неделимай" дала зрозуміть людям що Росія - не помінялася : як була "тюрмою народів" так нею і залишилася І тільки блок НАТО може буть гарантією безпеки!
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31.12.2021 08:26 Відповісти
95% и рашка то без ошибок не напишут. о чем вы рассказываете. по г+г сваты есть? скумбрия по 8? все хорошо. а какое то там вторжение, то порохоботы выдумали
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31.12.2021 09:44 Відповісти
Самым правильным ответом Запада на откровенный шантаж и угрозы московии было бы немедленное принятие Украины в НАТО. Но поскольку этого в ближайшей перспективе не предвидится, поскольку из 30 его членов всегда найдется один - против,- то все остальное - просто заигрывание с зарвавшимся кремлевским маньяком, растерзавшим в свое время целостность Грузии, а сейчас уничтожающим Украину!
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31.12.2021 08:28 Відповісти
нато такими усилиями скоро станет как будапештский меморандум. Качинський к примеру, взрывы в Чехии - это нападение на нато? или пока еще нет? а голландский "боинг"? а если немного еще ? это как с маяками в Крыму и Тузлой. когда бандюки входят во вкус останавливаются уже на том свете, ну или их ловят. большинство любят повторить.
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31.12.2021 09:51 Відповісти
Сейчас набегут замаскированные северные нигерийцы и будут рассказывать как сливают Украину .
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31.12.2021 08:28 Відповісти
А вотка ще совдепівська.
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31.12.2021 08:38 Відповісти
после пузиря вотки
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31.12.2021 08:46 Відповісти
Так много Россия кричала и требовала каких-то гарантий (особенно Песьков), но про гарантии даже не шла речь. Россию предупредили, что если она и дальше будет так себя вести, тогда конец ее уже скоро наступит
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31.12.2021 08:35 Відповісти
нет, сказали за санкции. а, как мы знаем, у Х#йла бабла много, а холопы вообще-то могут жрать не каждый день и даже в принципе без санкций, чисто по желанию глав*идера, могут в рай опять же. правда без особого желания, но кто их спрашивает.
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31.12.2021 09:40 Відповісти
Добре що хоча б не очканули перед №%йлом.
А 10.01. на США-РФ, НАТО-Росія, ОБСЄ №%уйла просто затюкають, десятки учасників зі своїми претензіями до рашки.
І учєнія в беларашській області не допоможуть
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31.12.2021 08:39 Відповісти
Пишіть ***** сміло, без %,#,* тут за правду не банять.
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31.12.2021 08:43 Відповісти
та взагалі то х.з.н. - он тільки що машку стакан видалили
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31.12.2021 08:48 Відповісти
Отак українські діти вчаться матюкатися, а точніше гаваріть па русскі.
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31.12.2021 09:53 Відповісти
Вони не розуміють що ***** санкції не дуже страшні. Таке вже було на московії.... вони один одного з голоду будуть жерти але полізуть воювати як що сЦарьок накаже. Це ж кацапи.
Тому тільки зброя України та ЗСУ з Добровольцями можуть зупинити кацапів та московію! Й якнайшвидше вступ України у НАТО.
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31.12.2021 08:47 Відповісти
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі.
4 окт[ября] 1889
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31.12.2021 08:47 Відповісти
Хто може сказати, що станеться коли США запровадять санкції на надання ІТ послуг, включаючи постачання і обслуговування софту для рахи, без розбору, навіть тих хто не голосував за №%йла ? ,
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31.12.2021 08:53 Відповісти
У кацапів своя версія

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31.12.2021 08:57 Відповісти
"путин пригрозил США разрывом анальных сношений"
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31.12.2021 09:25 Відповісти
Ви б почитали що там кацапи в коментарях пишуть Шо який сцарь нєпоколєбімий та все правильно робе. Правда є й адекватні, але ********** боти як собаки на них накидаються
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31.12.2021 09:45 Відповісти
Так то є звичайне колупання рузьких свиней у багнюці та регулярне войовниче рохкання.
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31.12.2021 11:46 Відповісти
Якщо в браузері є VPN то можете почитати, якщо цікаво https://news.mail.ru/politics/49453497/comments/ https://news.mail.ru/politics/49453497/comments/

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31.12.2021 09:46 Відповісти
Так є, глянув краєм ока.))
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31.12.2021 11:47 Відповісти
Договорились договориваться, как всегда....
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31.12.2021 09:21 Відповісти
Что-то Путин в расстроенных чувствах после этих переговоров. Вместо каких-то гарантий, которые требовал Песьков, человек-лощадь, Байден пообещал новые санкции, которые могут оказаться фатальными для России.
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31.12.2021 09:25 Відповісти
А тепер потихоньку просуватися і звільняти село за селом, від міста до міста - гадаю, ***** вже не зовсім прибитий, щоб не розуміти що йому сказав Байден. Тепер, ніж відкрито полізти як літом 14-го, треба буде добре подумати.
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31.12.2021 09:30 Відповісти
Хто може у кількох словах перекласти - що сказав Байден?
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31.12.2021 09:39 Відповісти
Два подхода: Озабоченность и глубокая озабоченность.
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31.12.2021 10:00 Відповісти
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31.12.2021 10:37 Відповісти
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31.12.2021 10:40 Відповісти
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31.12.2021 10:42 Відповісти
 
 