Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав російського лідера зменшити напруженість у регіоні, яка посилилась впродовж останнього часу через військове нарощування з боку РФ.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому речницею Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - зауважується в документі.
Байден також висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому й багатосторонньому форматах, у тому числі діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть у період 10-13 січня.
"Президент Байден вкотре наголосив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - підкреслюється в заяві.
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А 10.01. на США-РФ, НАТО-Росія, ОБСЄ №%уйла просто затюкають, десятки учасників зі своїми претензіями до рашки. І учєнія в беларашській області не допоможуть
подивіться цей опозажопний міжусобойчик каналу НЬЮСВАН на виїзді У Ахмєтова на У24- раніше там збиралися з різними поглядами , що трапилося - Ахмєтов е тільки усиновив медведчукіських ведучих?
Доречі , піся прекрасного виступу Смєшка у першій частині програми під тупєнькіє провокації ведучого
https://www.youtube.com/watch?v=l5EY3qQwTOY&t=3449s