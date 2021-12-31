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Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав російського лідера зменшити напруженість у регіоні, яка посилилась впродовж останнього часу через військове нарощування з боку РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому речницею Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - зауважується в документі.

Байден також висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому й багатосторонньому форматах, у тому числі діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть у період 10-13 січня.

"Президент Байден вкотре наголосив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - підкреслюється в заяві.

Також читайте: Байден і Путін провели телефонні переговори

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23772) США (22634)


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Топ коментарі
+6
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31.12.2021 01:34
+4
тепер очікуємо брехні песькова і п'яної машки
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31.12.2021 02:09
+3
в дурдом "солнышко" - там безопасно
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31.12.2021 01:37
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Надо американцам срочно отправить в рашу пароход ножек Буша.
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31.12.2021 01:29 Відповісти
зачем?
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31.12.2021 01:38 Відповісти
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31.12.2021 01:34 Відповісти
в дурдом "солнышко" - там безопасно
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31.12.2021 01:37 Відповісти
В общем два старичка заключили пари кто победит из них на "шахматной доске" Украина, поздравили друг друга с наступающим и разошлись. Большего за 50 минут с учётом перевода решить не удалось бы.
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31.12.2021 01:37 Відповісти
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31.12.2021 01:38 Відповісти
фотошоп. При чем фигового качества
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16.01.2022 14:47 Відповісти
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16.01.2022 17:32 Відповісти
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16.01.2022 17:33 Відповісти
тепер очікуємо брехні песькова і п'яної машки
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31.12.2021 02:09 Відповісти
правильніше не пескова, а піськова!
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31.12.2021 10:06 Відповісти
Джо, что ты как девочка паникуешь? Данилов с Вовой вчера позаседали и решили что причин волноваться нет.... сказали праздновать идти. По ходу скоро про братьев начнут свистеть! Раслабся, все ок. Включи лучше Г+Г и посмотри душевный фильм и к вечеру ты поймёшь что зря волновался и что это все русофобия
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31.12.2021 05:53 Відповісти
правильно все сказали, причин волноваться нет.
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31.12.2021 09:57 Відповісти
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31.12.2021 06:10 Відповісти
Добре що хоча б не очканули перед №%йлом. Теж правильний психологічний прийом - не можливо увесь час перебувати в напрузі, постійно скрученою пружиною, потім настає ефект перегоряння, знесилення. Кароч, Караул устал !
А 10.01. на США-РФ, НАТО-Росія, ОБСЄ №%уйла просто затюкають, десятки учасників зі своїми претензіями до рашки. І учєнія в беларашській області не допоможуть
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31.12.2021 07:34 Відповісти
СПЕЦЕФІР! Розмова Путіна і Байдена. Що зміниться для України? / 30.12.2021 - Україна 24

подивіться цей опозажопний міжусобойчик каналу НЬЮСВАН на виїзді У Ахмєтова на У24- раніше там збиралися з різними поглядами , що трапилося - Ахмєтов е тільки усиновив медведчукіських ведучих?

Доречі , піся прекрасного виступу Смєшка у першій частині програми під тупєнькіє провокації ведучого

https://www.youtube.com/watch?v=l5EY3qQwTOY&t=3449s
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31.12.2021 08:53 Відповісти
Путин снял с повестки дня оккупацию Крыма и Донбасса. Теперь весь Запад обсуждает еще не свершившееся глубокое вторжение. Мастер шантажа делает (результативно) свое дело.
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31.12.2021 09:05 Відповісти
призвал или предупредил?
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31.12.2021 09:21 Відповісти
 
 