Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав російського лідера зменшити напруженість у регіоні, яка посилилась впродовж останнього часу через військове нарощування з боку РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому речницею Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко наголосив, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - зауважується в документі.

Байден також висловив підтримку дипломатичним переговорам у двосторонньому й багатосторонньому форматах, у тому числі діалогу зі стратегічної стабільності США-РФ, у Раді НАТО-Росія, а також ОБСЄ, які пройдуть у період 10-13 січня.

"Президент Байден вкотре наголосив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - підкреслюється в заяві.

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