Байден і Путін провели телефонні переговори
Президент США Джо Байден вдруге за цей місяць зідзвонився з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про початок розмови близько 22:35 за київським часом повідомив Білий дім, передає Цензор.НЕТ.
Телефонна розмова між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним вже завершилася. Вона почалася о 22:35 за київським часом і тривала 50 хвилин, повідомили у Білому домі.
Деталі розмови будуть оприлюднені згодом.
Розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони. 29 грудня CNN з посиланням на джерела повідомили, що незапланований заздалегідь дзвінок має пройти 30 числа. Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в Кремлі і Білому домі.
Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.
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-Сам такой!Кто обзывается,тот так и называется