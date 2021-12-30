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Байден і Путін провели телефонні переговори

Байден і Путін провели телефонні переговори

Президент США Джо Байден вдруге за цей місяць зідзвонився з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про початок розмови близько 22:35 за київським часом повідомив Білий дім, передає Цензор.НЕТ.

Телефонна розмова між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним вже завершилася. Вона почалася о 22:35 за київським часом і тривала 50 хвилин, повідомили у Білому домі.

Деталі розмови будуть оприлюднені згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообіцяє Путіну санкції і посилення НАТО у разі вторгнення РФ в Україну, - Washington Post

Розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони. 29 грудня CNN з посиланням на джерела повідомили, що незапланований заздалегідь дзвінок має пройти 30 числа. Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в Кремлі і Білому домі.

Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.

Також читайте: Байден і Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову, - Рада нацбезпеки США

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23772)


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Топ коментарі
+25
Володя хелло!
-Сам такой!Кто обзывается,тот так и называется
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31.12.2021 00:01
+19
***** випросило у Байдена дзвінка і тепер росте сам над собою що йому зателефонував САМ президент Америки.
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30.12.2021 23:21
+18
жирик *****.. он привычно отсосёт у местных мигрантов..
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30.12.2021 23:13
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Америка должна давить на кацапов и тогда они капитулируют.
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31.12.2021 17:00 Відповісти
БАЙДЕН ГОВОРИТ : ТЫ ХЙЛО !!! А ХЙЛО ГОВОРИТ: ТЫ БАЙДЕН !)
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31.12.2021 17:33 Відповісти
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