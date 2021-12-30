Байден і Путін провели телефонні переговори

Президент США Джо Байден вдруге за цей місяць зідзвонився з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про початок розмови близько 22:35 за київським часом повідомив Білий дім, передає Цензор.НЕТ.

Телефонна розмова між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним вже завершилася. Вона почалася о 22:35 за київським часом і тривала 50 хвилин, повідомили у Білому домі.

Деталі розмови будуть оприлюднені згодом.

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Розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони. 29 грудня CNN з посиланням на джерела повідомили, що незапланований заздалегідь дзвінок має пройти 30 числа. Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в Кремлі і Білому домі.

Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.

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