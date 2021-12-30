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Байден и Путин провели телефонные переговоры

Байден и Путин провели телефонные переговоры

Президент США Джо Байден второй раз за этот месяц созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

О начале разговора около 22:35 по киевскому времени сообщил Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.

Детали разговора будут опубликованы позже.

Разговор между главами государств состоялся по инициативе российской стороны. 29 декабря CNN со ссылкой на источники сообщили, что незапланированный предварительный звонок должен состояться 30 числа. Впоследствии эту информацию официально подтвердили в Кремле и Белом доме.

Стороны планировали обсудить детали предстоящих переговоров в формате США-Россия, запланированных на 10 января в Женеве. Участие президентов в этом саммите не предполагается.

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Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224)


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Топ комментарии
+25
Володя хелло!
-Сам такой!Кто обзывается,тот так и называется
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31.12.2021 00:01
+19
***** випросило у Байдена дзвінка і тепер росте сам над собою що йому зателефонував САМ президент Америки.
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30.12.2021 23:21
+18
жирик *****.. он привычно отсосёт у местных мигрантов..
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30.12.2021 23:13
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Америка должна давить на кацапов и тогда они капитулируют.
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31.12.2021 17:00 Ответить
БАЙДЕН ГОВОРИТ : ТЫ ХЙЛО !!! А ХЙЛО ГОВОРИТ: ТЫ БАЙДЕН !)
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31.12.2021 17:33 Ответить
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