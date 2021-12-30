Байден и Путин провели телефонные переговоры

Президент США Джо Байден второй раз за этот месяц созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

О начале разговора около 22:35 по киевскому времени сообщил Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.

Детали разговора будут опубликованы позже.

Разговор между главами государств состоялся по инициативе российской стороны. 29 декабря CNN со ссылкой на источники сообщили, что незапланированный предварительный звонок должен состояться 30 числа. Впоследствии эту информацию официально подтвердили в Кремле и Белом доме.

Стороны планировали обсудить детали предстоящих переговоров в формате США-Россия, запланированных на 10 января в Женеве. Участие президентов в этом саммите не предполагается.

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