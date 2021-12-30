Байден і Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову, - Рада нацбезпеки США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден планує 30 грудня провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Джо Байден проведе у четвер, 30 грудня 2021 року, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з метою обговорити низку питань, зокрема майбутню дипломатичну взаємодію з Росією", - йдеться у заяві представника Ради нацбезпеки США Емілі Хорн.
За словами Хорн, адміністрація Байдена продовжує брати активну участь у дипломатичному процесі з європейськими союзниками та партнерами, "консультуючись та координуючи спільний підхід у реагуванні на нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною". У заяві наголошується, що американський президент уже розмовляв із лідерами Європи, а співробітники його адміністрації проводили консультації з НАТО, ЄС та ОБСЄ.
Раніше телеканал CNN повідомляв, що телефонна розмова лідерів двох країн запланована на 15:30 за місцевим часом. Телеканал стверджує з посиланням на представника адміністрації США, що розмову запропонував президент РФ і Байден прийняв цю ідею.
Будь ласка, зачекайте...
гнать салливана ссаными тряпками..
пиндоссы нас используют в боротьби с жидоугрофиннобурятами?
ты танюшу мундян,видимо,смотришь круглодобово...
Я считаю, что если бы путлеровские макаки не сбили MH17, то Запад уже мог бы в 14-15-хх. гг. оставить Украину наидине с мордором...
Цікаво, хто з його попередників з такою частотою базікав з х**лом.
Та й різні високопосадовці цілий рік вояжики здійснюють на мацкву або зустрічаються на території третіх країн.
Яка плідна співпраця !
Твит
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)
@Vestnik_Stab
На Берлин!
Под Саратовом рухнул Су-34. Потому что был тяжелее воздуха, очевидно!
https://twitter.com/Vestnik_Stab/status/1475959793101725697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
https://www.mk.ru/politics/2021/12/29/bayden-pozvonit-putinu-pered-novym-godom.html