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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского лидера уменьшить напряженность в регионе, усилившуюся в последнее время из-за военного наращивания со стороны РФ.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном спикером Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия вторгнется в Украину", - отмечается в документе.

Байден также выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая диалог по стратегической стабильности США-РФ, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут в следующем году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин провели телефонные переговоры

"Президент Байден в очередной раз подчеркнул, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - подчеркивается в заявлении.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224) США (26506)


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Топ комментарии
+6
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31.12.2021 01:34
+4
тепер очікуємо брехні песькова і п'яної машки
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31.12.2021 02:09
+3
в дурдом "солнышко" - там безопасно
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31.12.2021 01:37
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Надо американцам срочно отправить в рашу пароход ножек Буша.
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31.12.2021 01:29 Ответить
зачем?
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31.12.2021 01:38 Ответить
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31.12.2021 01:34 Ответить
в дурдом "солнышко" - там безопасно
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31.12.2021 01:37 Ответить
В общем два старичка заключили пари кто победит из них на "шахматной доске" Украина, поздравили друг друга с наступающим и разошлись. Большего за 50 минут с учётом перевода решить не удалось бы.
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31.12.2021 01:37 Ответить
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31.12.2021 01:38 Ответить
фотошоп. При чем фигового качества
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16.01.2022 14:47 Ответить
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16.01.2022 17:32 Ответить
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16.01.2022 17:33 Ответить
тепер очікуємо брехні песькова і п'яної машки
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31.12.2021 02:09 Ответить
правильніше не пескова, а піськова!
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31.12.2021 10:06 Ответить
Джо, что ты как девочка паникуешь? Данилов с Вовой вчера позаседали и решили что причин волноваться нет.... сказали праздновать идти. По ходу скоро про братьев начнут свистеть! Раслабся, все ок. Включи лучше Г+Г и посмотри душевный фильм и к вечеру ты поймёшь что зря волновался и что это все русофобия
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31.12.2021 05:53 Ответить
правильно все сказали, причин волноваться нет.
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31.12.2021 09:57 Ответить
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31.12.2021 06:10 Ответить
Добре що хоча б не очканули перед №%йлом. Теж правильний психологічний прийом - не можливо увесь час перебувати в напрузі, постійно скрученою пружиною, потім настає ефект перегоряння, знесилення. Кароч, Караул устал !
А 10.01. на США-РФ, НАТО-Росія, ОБСЄ №%уйла просто затюкають, десятки учасників зі своїми претензіями до рашки. І учєнія в беларашській області не допоможуть
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31.12.2021 07:34 Ответить
СПЕЦЕФІР! Розмова Путіна і Байдена. Що зміниться для України? / 30.12.2021 - Україна 24

подивіться цей опозажопний міжусобойчик каналу НЬЮСВАН на виїзді У Ахмєтова на У24- раніше там збиралися з різними поглядами , що трапилося - Ахмєтов е тільки усиновив медведчукіських ведучих?

Доречі , піся прекрасного виступу Смєшка у першій частині програми під тупєнькіє провокації ведучого

https://www.youtube.com/watch?v=l5EY3qQwTOY&t=3449s
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31.12.2021 08:53 Ответить
Путин снял с повестки дня оккупацию Крыма и Донбасса. Теперь весь Запад обсуждает еще не свершившееся глубокое вторжение. Мастер шантажа делает (результативно) свое дело.
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31.12.2021 09:05 Ответить
призвал или предупредил?
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31.12.2021 09:21 Ответить
 
 