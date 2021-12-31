Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского лидера уменьшить напряженность в регионе, усилившуюся в последнее время из-за военного наращивания со стороны РФ.
Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном спикером Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия вторгнется в Украину", - отмечается в документе.
Байден также выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая диалог по стратегической стабильности США-РФ, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут в следующем году.
"Президент Байден в очередной раз подчеркнул, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - подчеркивается в заявлении.
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