Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского лидера уменьшить напряженность в регионе, усилившуюся в последнее время из-за военного наращивания со стороны РФ.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном спикером Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия вторгнется в Украину", - отмечается в документе.

Байден также выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая диалог по стратегической стабильности США-РФ, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут в следующем году.

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"Президент Байден в очередной раз подчеркнул, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - подчеркивается в заявлении.