Війська РФ відкривали вогонь з гранатометів неподалік Травневого, - пресцентр ОС

Від початку доби 31 грудня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що неподалік Травневого на Донеччині противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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