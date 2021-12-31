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Новини Операція Об'єднаних сил
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Війська РФ відкривали вогонь з гранатометів неподалік Травневого, - пресцентр ОС

Війська РФ відкривали вогонь з гранатометів неподалік Травневого, - пресцентр ОС

Від початку доби 31 грудня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що неподалік Травневого на Донеччині противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Нема довбонутим покою.
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31.12.2021 17:55
+5
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31.12.2021 18:00
+4
А коли вони той режим не порушували, хто підрахує.
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31.12.2021 17:54
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Агента Штази ткнули мордой ?
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31.12.2021 17:51 Відповісти
руЦкий скот уже в говно, пошли пускать фейерверки.
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31.12.2021 17:53 Відповісти
А коли вони той режим не порушували, хто підрахує.
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31.12.2021 17:54 Відповісти
Нема довбонутим покою.
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31.12.2021 17:55 Відповісти
якщо в "ответку" гарно "довбонути" - буде і покій і амінь і моменто море ...
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31.12.2021 18:02 Відповісти
https://focus.ua/uk/world/502185-rossiyskiy-pervyy-kanal-podaril-bolnym-detyam-na-novyy-god-pustye-korobki-video Російський "Перший канал" подарував хворим дітям на Новий рік порожні коробки (відео)

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31.12.2021 17:57 Відповісти
Кацапам вже не дивуюсь

КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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31.12.2021 18:05 Відповісти
Хай звикають, ****?
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31.12.2021 23:31 Відповісти
У Москвы есть оружие инопланетян, об этом достоверно известно. Я пожалуй тёще в зад въеду напоследок
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01.01.2022 02:26 Відповісти
Дєрмак каже, щоб не вірили, то СМІ все брешуть.
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31.12.2021 17:59 Відповісти
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31.12.2021 18:00 Відповісти
та вїбоште тих ************** наостанок в цьому році наостанок від душі ...- і нехай вас Воїни береже Бог ...- ви практично едине що залишилось в Україні справжне...
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31.12.2021 18:01 Відповісти
Ну Ермака, Зеленского и Гогилашвили в этот момент там не было. Так что ваше нарушение тишины - не нарушение.
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31.12.2021 18:01 Відповісти
Мінські домовлення
З РФ домовля тися не можливо - вона розуміє тільки
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01.01.2022 18:01 Відповісти
 
 