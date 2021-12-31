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Войска РФ открывали огонь из гранатометов недалеко от Травневого, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ открывали огонь из гранатометов недалеко от Травневого, - пресс-центр ОС

С начала суток 31 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что неподалеку от Травневого Донецкой области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Читайте также: Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Трехизбенки и Новоселовки, - пресс-центр ОС
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Топ комментарии
+6
Нема довбонутим покою.
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31.12.2021 17:55
+5
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31.12.2021 18:00
+4
А коли вони той режим не порушували, хто підрахує.
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31.12.2021 17:54
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Агента Штази ткнули мордой ?
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31.12.2021 17:51 Ответить
руЦкий скот уже в говно, пошли пускать фейерверки.
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31.12.2021 17:53 Ответить
А коли вони той режим не порушували, хто підрахує.
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31.12.2021 17:54 Ответить
Нема довбонутим покою.
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31.12.2021 17:55 Ответить
якщо в "ответку" гарно "довбонути" - буде і покій і амінь і моменто море ...
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31.12.2021 18:02 Ответить
Кацапам вже не дивуюсь

КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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31.12.2021 18:05 Ответить
Хай звикають, ****?
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31.12.2021 23:31 Ответить
У Москвы есть оружие инопланетян, об этом достоверно известно. Я пожалуй тёще в зад въеду напоследок
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01.01.2022 02:26 Ответить
Дєрмак каже, щоб не вірили, то СМІ все брешуть.
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31.12.2021 17:59 Ответить
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31.12.2021 18:00 Ответить
та вїбоште тих ************** наостанок в цьому році наостанок від душі ...- і нехай вас Воїни береже Бог ...- ви практично едине що залишилось в Україні справжне...
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31.12.2021 18:01 Ответить
Ну Ермака, Зеленского и Гогилашвили в этот момент там не было. Так что ваше нарушение тишины - не нарушение.
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31.12.2021 18:01 Ответить
Мінські домовлення
З РФ домовля тися не можливо - вона розуміє тільки
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01.01.2022 18:01 Ответить
 
 