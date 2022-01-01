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Сьогодні у Києві відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери

Сьогодні у Києві відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Києві пройде традиційна щорічна смолоскипна хода на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВО "Свобода".

Як зазначається, хода розпочнеться о 17.00 (на банері вказано, що хода стартує о 17.00, а в тексті новини, що о 18.00. - Ред.), збір учасників проходитиме в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника поету.

"Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших героїв це те, що нас об’єднує", - йдеться у повідомленні.

Маршрут ходи: вул. Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

Також читайте: На фасаді Тернопільської облради вивісили гігантський банер з портретом Бандери. ФОТО

Автор: 

Бандера Степан (196) марш (334) Свобода (255)


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Топ коментарі
+49
Вітаю всіх із днем народження видатного сина украінськоі нації Степана Бандери!
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01.01.2022 14:44
+47
Сьогодні 113 років тому народився Степан Андрійович Бандера. Хай живе Бандера і його Держава! Слава Україні! Всім Героям Слава!
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01.01.2022 14:43
+41
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01.01.2022 14:44
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лучше бы вся эта масса "ходунов" выехала на полигон и поупражнялась в стрельбе из боевого оружия.... Пользы явно было бы больше....
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01.01.2022 17:49 Відповісти
Більшість з Нас уміє воювати,а не пи...ді..ти з дивану,як ти...
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01.01.2022 17:57 Відповісти
Більшість московитів так само не розуміє сенсу існування української мови. Є ж бо "вєлікій якик". Знеажає саме існування української нації, української культури і історії. Тож нема чому дивуватися, що вам не зрозумілі спосіб і значення вшанування українцями своїх постатей.
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01.01.2022 21:53 Відповісти
ну и чем ваша ходьба с факелами отличается от ритуалов в каких нибудь африканских племенах ? Или от ходы верующих приходов Кирилла _Гундяева....?
Точно такие же хождения, только портреты разные носите.... 21 й век на улице....а вы все ищете себе божков...
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02.01.2022 07:59 Відповісти
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни!!!!!

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.

Але буде й зворотній ефект.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.

А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.

І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.

Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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01.01.2022 17:46 Відповісти
Бандера патриот, положивший жизнь свою за свободу и независимость Украины.
И чествовние его, марш в его честь никогда не может быть в ущерб Украине.
Любая нормальная страна чтит своих героев

Визнання Бандери - свідчення зрілості України як держави, що сама вирішує, яких героїв їй шануватиі яке майбутнє будувати

б
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01.01.2022 17:53 Відповісти
Слава NaціЇ!!!!!
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01.01.2022 17:56 Відповісти
Здавалося б, що це за інфернальне видовище в небі на північному сході?
Усе норм, то за поребриком пердачини палають )))0)0))

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01.01.2022 18:05 Відповісти
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01.01.2022 21:52 Відповісти
Надеюсь скоро наступит тот день когда снова в Украине будут плевать в его портрет. Какой он герой? Чипуха бандеровская
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03.01.2022 11:36 Відповісти
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