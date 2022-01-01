Сьогодні у Києві відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Києві пройде традиційна щорічна смолоскипна хода на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВО "Свобода".

Як зазначається, хода розпочнеться о 17.00 (на банері вказано, що хода стартує о 17.00, а в тексті новини, що о 18.00. - Ред.), збір учасників проходитиме в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника поету.

"Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших героїв це те, що нас об’єднує", - йдеться у повідомленні.

Маршрут ходи: вул. Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

Також читайте: На фасаді Тернопільської облради вивісили гігантський банер з портретом Бандери. ФОТО