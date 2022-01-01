Сьогодні у Києві відбудеться смолоскипна хода до дня народження Бандери
Сьогодні, 1 січня, у Києві пройде традиційна щорічна смолоскипна хода на честь річниці з дня народження Степана Бандери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВО "Свобода".
Як зазначається, хода розпочнеться о 17.00 (на банері вказано, що хода стартує о 17.00, а в тексті новини, що о 18.00. - Ред.), збір учасників проходитиме в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника поету.
"Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших героїв це те, що нас об’єднує", - йдеться у повідомленні.
Маршрут ходи: вул. Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.
Топ коментарі
+49 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар01.01.2022 14:44
+47 OLGA #439176
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+41 denis robb
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Точно такие же хождения, только портреты разные носите.... 21 й век на улице....а вы все ищете себе божков...
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
И чествовние его, марш в его честь никогда не может быть в ущерб Украине.
Любая нормальная страна чтит своих героев
Визнання Бандери - свідчення зрілості України як держави, що сама вирішує, яких героїв їй шануватиі яке майбутнє будувати
б
Усе норм, то за поребриком пердачини палають )))0)0))