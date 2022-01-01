Сегодня в Киеве состоится факельное шествие ко дню рождения Бандеры
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Сегодня, 1 января, в Киеве пройдет традиционное ежегодное факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода"
Как отмечается, шествие начнется в 17.00 (на баннере указано, что шествие стартует в 17.00, а в тексте новости, что в 18.00. - Ред.), сбор участников будет проходить в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.
"Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших героев - это то, что нас объединяет", - говорится в сообщении.
Маршрут ходьбы: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Независимости.
Топ комментарии
+49 Myroslav Hrabovsky
показать весь комментарий01.01.2022 14:44
+47 OLGA 1cb0b678
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+41 denis robb
показать весь комментарий01.01.2022 14:44
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Пожалуйста, подождите...
Точно такие же хождения, только портреты разные носите.... 21 й век на улице....а вы все ищете себе божков...
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
И чествовние его, марш в его честь никогда не может быть в ущерб Украине.
Любая нормальная страна чтит своих героев
Визнання Бандери - свідчення зрілості України як держави, що сама вирішує, яких героїв їй шануватиі яке майбутнє будувати
б
Усе норм, то за поребриком пердачини палають )))0)0))