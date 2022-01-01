Сегодня в Киеве состоится факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Сегодня, 1 января, в Киеве пройдет традиционное ежегодное факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода"

Как отмечается, шествие начнется в 17.00 (на баннере указано, что шествие стартует в 17.00, а в тексте новости, что в 18.00. - Ред.), сбор участников будет проходить в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.

"Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших героев - это то, что нас объединяет", - говорится в сообщении.

Маршрут ходьбы: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

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