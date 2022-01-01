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Сегодня в Киеве состоится факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости Общество

Сегодня в Киеве состоится факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Сегодня, 1 января, в Киеве пройдет традиционное ежегодное факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВО "Свобода"

Как отмечается, шествие начнется в 17.00 (на баннере указано, что шествие стартует в 17.00, а в тексте новости, что в 18.00. - Ред.), сбор участников будет проходить в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту.

"Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших героев - это то, что нас объединяет", - говорится в сообщении.

Маршрут ходьбы: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

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Топ комментарии
+49
Вітаю всіх із днем народження видатного сина украінськоі нації Степана Бандери!
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01.01.2022 14:44
+47
Сьогодні 113 років тому народився Степан Андрійович Бандера. Хай живе Бандера і його Держава! Слава Україні! Всім Героям Слава!
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01.01.2022 14:43
+41
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01.01.2022 14:44
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лучше бы вся эта масса "ходунов" выехала на полигон и поупражнялась в стрельбе из боевого оружия.... Пользы явно было бы больше....
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01.01.2022 17:49 Ответить
Більшість з Нас уміє воювати,а не пи...ді..ти з дивану,як ти...
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01.01.2022 17:57 Ответить
Більшість московитів так само не розуміє сенсу існування української мови. Є ж бо "вєлікій якик". Знеажає саме існування української нації, української культури і історії. Тож нема чому дивуватися, що вам не зрозумілі спосіб і значення вшанування українцями своїх постатей.
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01.01.2022 21:53 Ответить
ну и чем ваша ходьба с факелами отличается от ритуалов в каких нибудь африканских племенах ? Или от ходы верующих приходов Кирилла _Гундяева....?
Точно такие же хождения, только портреты разные носите.... 21 й век на улице....а вы все ищете себе божков...
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02.01.2022 07:59 Ответить
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни!!!!!

Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.

рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських всіх патріотов.

Але буде й зворотній ефект.

Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна.
Жодного наказу з цього приводу не буде!!!
Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.

А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.

І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.

Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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01.01.2022 17:46 Ответить
Бандера патриот, положивший жизнь свою за свободу и независимость Украины.
И чествовние его, марш в его честь никогда не может быть в ущерб Украине.
Любая нормальная страна чтит своих героев

Визнання Бандери - свідчення зрілості України як держави, що сама вирішує, яких героїв їй шануватиі яке майбутнє будувати

б
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01.01.2022 17:53 Ответить
Слава NaціЇ!!!!!
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01.01.2022 17:56 Ответить
Здавалося б, що це за інфернальне видовище в небі на північному сході?
Усе норм, то за поребриком пердачини палають )))0)0))

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01.01.2022 18:05 Ответить
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01.01.2022 21:52 Ответить
Надеюсь скоро наступит тот день когда снова в Украине будут плевать в его портрет. Какой он герой? Чипуха бандеровская
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03.01.2022 11:36 Ответить
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