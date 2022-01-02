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Валюті євро виповнилося 20 років

Валюті євро виповнилося 20 років

Валюта євро протягом 20 років залишається символом економічного успіху Європейського Союзу

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Євроради.

"Євро є конкретним символом успіху, який щодня у кишенях носять близько 350 млн громадян 19 із 27 країн-членів. Можна сказати, що євро стало частиною нашої свідомості, європейського духу", - сказав Мішель.

Він підкреслив, що євро довів свою стійкість як міжнародна валюта, зокрема, зберігаючи довіру до себе у складні часи кризи, спричиненої глобальною пандемією COVID-19.

Як йдеться у спільній заяві міністрів фінансів єврозони з цього приводу, об'єднання в єдину платіжну одиницю національних валют 12 країн стало безпрецедентною фінансовою операцією в історії. Вони нагадали, що 20 років тому європейський Центробанк підготував понад 15 млрд банкнот і близько 52 млрд монет.

З того часу зона обігу євро поширилася на 19 країн ЄС, і її розширення триває. Євро залишається дуже популярним - за даними соцопитувань, близько 80% громадян ЄС вважають, що його запровадження стало корисним для повсякденного життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно зміцнювати економічний та валютний союз у рамках ЄС, - Мішель

1 січня 1999 року країни європейського Економічного та валютного союзу запровадили для безготівкових розрахунків єдину валюту євро замість так званої європейської грошової одиниці, яка використовувалася з 1979 року. Введення банкнот та монет євро у готівку відбулося 1 січня 2002 року.

Автор: 

євро (211) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+12
Американский ученый-биохимик и писатель-фантаст Айзек Азимов (Исаак Юдович Озимов / Isaac Asimov) родился 2 января 1920 года в селе Петровичи Шумячского района Смоленской области. В 1923 году его семья переехала в США. В 1928 году Азимов получил американское гражданство.
Написал более 500 книжек.. считается одиним из столпов современной фантастики.
а в "счастливом" СССР, его бы расстреляли..
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02.01.2022 12:47
+5
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02.01.2022 13:13
+5
А не ватнік ти часом?
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02.01.2022 13:15
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Американский ученый-биохимик и писатель-фантаст Айзек Азимов (Исаак Юдович Озимов / Isaac Asimov) родился 2 января 1920 года в селе Петровичи Шумячского района Смоленской области. В 1923 году его семья переехала в США. В 1928 году Азимов получил американское гражданство.
Написал более 500 книжек.. считается одиним из столпов современной фантастики.
а в "счастливом" СССР, его бы расстреляли..
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02.01.2022 12:47 Відповісти
За что?
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02.01.2022 12:54 Відповісти
за то!
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02.01.2022 13:01 Відповісти
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02.01.2022 13:02 Відповісти
Ты у сваво любимого сралина спроси, за шо миллионы людей голодом заморил, падаль, и не меньше расстрелял
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02.01.2022 13:53 Відповісти
Гениальный фантаст, в пятерке моих любимых
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02.01.2022 13:07 Відповісти
Я фентези не любитель, но сейчас читаю книги Стивена Дональдсона - Хроники Ковенанта. Зашло почему-то, сам не ожидал. Теперь думаю может стоит попробывать еще что-то прочитать из знаменитых фентези. Что посоветуете из бест оф зе бест?
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02.01.2022 13:15 Відповісти
Фэнтези не равно фантастика. Если речь о фантастике, то любимые это Жюль Верн, Бредбери, Станислав Лем, в частности самое крутое что я читал это "Непобедимый". У Азимова больше всего понравился цикл рассказов о роботах. Азимов автор известных "трёх законов роботехники". Фэнтези это Толкиен, кстати тоже классная тема, но больше для подростков и отъявленных романтиков.
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02.01.2022 13:22 Відповісти
https://4read.org/2016-gerbert-frenk-*****.html https://4read.org/2016-gerbert-frenk-*****.html

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02.01.2022 13:29 Відповісти
вся его фентези,это завуалированная ненависть к СССР...читал пару книг-дрянь-дрянью...

во всяком случае до А.Кларка или Р.Шекли,ему как до Пекина рачки!
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02.01.2022 13:07 Відповісти
А не ватнік ти часом?
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02.01.2022 13:15 Відповісти
а ты Г.Уэлса читал в подлиннике,или на крайний случай Шекспира? думаю что нет,тогда задай себе свой вопрос,-Who are you?
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02.01.2022 13:22 Відповісти
Ну какой оно ватник, совкодрочер лаптеногий
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02.01.2022 13:56 Відповісти
Вячесла́в Кири́ллович Иваньков (фамилия по российскому паспорту - Иванков; также известен как «Япончик», «Кириллыч», «Батя», «Японец», «Дед» и «Ассирийский зять»; 2 января 1940 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 криминальный авторитет и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5 вор в законе
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02.01.2022 13:10 Відповісти
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02.01.2022 13:13 Відповісти
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02.01.2022 13:16 Відповісти
я медлено достаю винтажное чайное ситечко за 5 грн..
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02.01.2022 13:20 Відповісти
a hotel li kovo to tam podvinutj, eto vam sruskim toljko kovo to vsegda nado podvinutj i kak zakon vniz a ne na verh, chtob imetj celj stremitsia k luchshemu.
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02.01.2022 13:15 Відповісти
ti idiot, i eto ne vopros
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02.01.2022 13:26 Відповісти
oi kak bolit sruskomu, no ti terpi skotina, tvoja dolja terpetj molchja.
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02.01.2022 13:28 Відповісти
который ежедневно в карманах носят около 350 млн граждан 19 из 27 стран-членов - voobshe to pochti vse raschitivajetsia s pomosjchi bankovskoi karti ili telefonom, fizicheskije denezhnije kupjuri uzhe realjno vitesneni iz zhizni.
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02.01.2022 13:14 Відповісти
Говори за свою страну.
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02.01.2022 13:24 Відповісти
sosuljki jestj, vot i zabavljaisa, poshol von
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02.01.2022 13:26 Відповісти
А ты говори за свою недострану))) евро самая уважаемая валюта в мире, а твоим деревянным только жопу подтирать)))
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02.01.2022 14:00 Відповісти
Хорошая валюта.
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02.01.2022 14:00 Відповісти
до бакса, как до Киева рачки
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02.01.2022 14:15 Відповісти
 
 