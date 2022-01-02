Валюті євро виповнилося 20 років
Валюта євро протягом 20 років залишається символом економічного успіху Європейського Союзу
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Євроради.
"Євро є конкретним символом успіху, який щодня у кишенях носять близько 350 млн громадян 19 із 27 країн-членів. Можна сказати, що євро стало частиною нашої свідомості, європейського духу", - сказав Мішель.
Він підкреслив, що євро довів свою стійкість як міжнародна валюта, зокрема, зберігаючи довіру до себе у складні часи кризи, спричиненої глобальною пандемією COVID-19.
Як йдеться у спільній заяві міністрів фінансів єврозони з цього приводу, об'єднання в єдину платіжну одиницю національних валют 12 країн стало безпрецедентною фінансовою операцією в історії. Вони нагадали, що 20 років тому європейський Центробанк підготував понад 15 млрд банкнот і близько 52 млрд монет.
З того часу зона обігу євро поширилася на 19 країн ЄС, і її розширення триває. Євро залишається дуже популярним - за даними соцопитувань, близько 80% громадян ЄС вважають, що його запровадження стало корисним для повсякденного життя.
1 січня 1999 року країни європейського Економічного та валютного союзу запровадили для безготівкових розрахунків єдину валюту євро замість так званої європейської грошової одиниці, яка використовувалася з 1979 року. Введення банкнот та монет євро у готівку відбулося 1 січня 2002 року.
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Написал более 500 книжек.. считается одиним из столпов современной фантастики.
а в "счастливом" СССР, его бы расстреляли..
во всяком случае до А.Кларка или Р.Шекли,ему как до Пекина рачки!