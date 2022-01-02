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Валюте евро исполнилось 20 лет

Валюте евро исполнилось 20 лет

Валюта евро в течение 20 лет остается символом экономического успеха Европейского Союза.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Евросовета.

"Евро является конкретным символом успеха, который ежедневно в карманах носят около 350 млн граждан 19 из 27 стран-членов. Можно сказать, что евро стал частью нашего сознания, европейского духа", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что евро доказал свою устойчивость в качестве международной валюты, в частности, сохраняя доверие к себе в сложные времена кризиса, вызванного глобальной пандемией COVID-19.

Как говорится в совместном заявлении министров финансов еврозоны по этому поводу, объединение в единую платежную единицу национальных валют 12 стран стало беспрецедентной финансовой операцией в истории. Они напомнили, что 20 лет назад европейский Центробанк подготовил более 15 млрд банкнот и около 52 млрд монет.

С тех пор зона обращения евро распространилась на 19 стран ЕС, и процесс ее расширения продолжается. Евро остается очень популярным: по данным соцопросов, около 80% граждан ЕС считают, что его введение стало полезным для повседневной жизни.

Читайте также: Необходимо укреплять экономический и валютный союз в рамках ЕС, - Мишель

1 января 1999 года страны европейского Экономического и валютного союза ввели для безналичных расчетов единую валюту евро вместо так называемой европейской денежной единицы, которая использовалась с 1979 года. Введение банкнот и монет евро в наличный расчет состоялось 1 января 2002 года.

Автор: 

евро (435) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+12
Американский ученый-биохимик и писатель-фантаст Айзек Азимов (Исаак Юдович Озимов / Isaac Asimov) родился 2 января 1920 года в селе Петровичи Шумячского района Смоленской области. В 1923 году его семья переехала в США. В 1928 году Азимов получил американское гражданство.
Написал более 500 книжек.. считается одиним из столпов современной фантастики.
а в "счастливом" СССР, его бы расстреляли..
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02.01.2022 12:47
+5
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02.01.2022 13:13
+5
А не ватнік ти часом?
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02.01.2022 13:15
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Американский ученый-биохимик и писатель-фантаст Айзек Азимов (Исаак Юдович Озимов / Isaac Asimov) родился 2 января 1920 года в селе Петровичи Шумячского района Смоленской области. В 1923 году его семья переехала в США. В 1928 году Азимов получил американское гражданство.
Написал более 500 книжек.. считается одиним из столпов современной фантастики.
а в "счастливом" СССР, его бы расстреляли..
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02.01.2022 12:47 Ответить
За что?
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02.01.2022 12:54 Ответить
за то!
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02.01.2022 13:01 Ответить
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02.01.2022 13:02 Ответить
Ты у сваво любимого сралина спроси, за шо миллионы людей голодом заморил, падаль, и не меньше расстрелял
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02.01.2022 13:53 Ответить
Гениальный фантаст, в пятерке моих любимых
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02.01.2022 13:07 Ответить
Я фентези не любитель, но сейчас читаю книги Стивена Дональдсона - Хроники Ковенанта. Зашло почему-то, сам не ожидал. Теперь думаю может стоит попробывать еще что-то прочитать из знаменитых фентези. Что посоветуете из бест оф зе бест?
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02.01.2022 13:15 Ответить
Фэнтези не равно фантастика. Если речь о фантастике, то любимые это Жюль Верн, Бредбери, Станислав Лем, в частности самое крутое что я читал это "Непобедимый". У Азимова больше всего понравился цикл рассказов о роботах. Азимов автор известных "трёх законов роботехники". Фэнтези это Толкиен, кстати тоже классная тема, но больше для подростков и отъявленных романтиков.
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02.01.2022 13:22 Ответить
https://4read.org/2016-gerbert-frenk-*****.html https://4read.org/2016-gerbert-frenk-*****.html

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02.01.2022 13:29 Ответить
вся его фентези,это завуалированная ненависть к СССР...читал пару книг-дрянь-дрянью...

во всяком случае до А.Кларка или Р.Шекли,ему как до Пекина рачки!
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02.01.2022 13:07 Ответить
А не ватнік ти часом?
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02.01.2022 13:15 Ответить
а ты Г.Уэлса читал в подлиннике,или на крайний случай Шекспира? думаю что нет,тогда задай себе свой вопрос,-Who are you?
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02.01.2022 13:22 Ответить
Ну какой оно ватник, совкодрочер лаптеногий
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02.01.2022 13:56 Ответить
Вячесла́в Кири́ллович Иваньков (фамилия по российскому паспорту - Иванков; также известен как «Япончик», «Кириллыч», «Батя», «Японец», «Дед» и «Ассирийский зять»; 2 января 1940 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 криминальный авторитет и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5 вор в законе
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02.01.2022 13:10 Ответить
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02.01.2022 13:13 Ответить
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02.01.2022 13:16 Ответить
я медлено достаю винтажное чайное ситечко за 5 грн..
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02.01.2022 13:20 Ответить
a hotel li kovo to tam podvinutj, eto vam sruskim toljko kovo to vsegda nado podvinutj i kak zakon vniz a ne na verh, chtob imetj celj stremitsia k luchshemu.
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02.01.2022 13:15 Ответить
ti idiot, i eto ne vopros
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02.01.2022 13:26 Ответить
oi kak bolit sruskomu, no ti terpi skotina, tvoja dolja terpetj molchja.
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02.01.2022 13:28 Ответить
который ежедневно в карманах носят около 350 млн граждан 19 из 27 стран-членов - voobshe to pochti vse raschitivajetsia s pomosjchi bankovskoi karti ili telefonom, fizicheskije denezhnije kupjuri uzhe realjno vitesneni iz zhizni.
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02.01.2022 13:14 Ответить
Говори за свою страну.
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02.01.2022 13:24 Ответить
sosuljki jestj, vot i zabavljaisa, poshol von
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02.01.2022 13:26 Ответить
А ты говори за свою недострану))) евро самая уважаемая валюта в мире, а твоим деревянным только жопу подтирать)))
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02.01.2022 14:00 Ответить
Хорошая валюта.
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02.01.2022 14:00 Ответить
до бакса, как до Киева рачки
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02.01.2022 14:15 Ответить
 
 