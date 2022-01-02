Валюте евро исполнилось 20 лет

Валюта евро в течение 20 лет остается символом экономического успеха Европейского Союза.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Евросовета.

"Евро является конкретным символом успеха, который ежедневно в карманах носят около 350 млн граждан 19 из 27 стран-членов. Можно сказать, что евро стал частью нашего сознания, европейского духа", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что евро доказал свою устойчивость в качестве международной валюты, в частности, сохраняя доверие к себе в сложные времена кризиса, вызванного глобальной пандемией COVID-19.

Как говорится в совместном заявлении министров финансов еврозоны по этому поводу, объединение в единую платежную единицу национальных валют 12 стран стало беспрецедентной финансовой операцией в истории. Они напомнили, что 20 лет назад европейский Центробанк подготовил более 15 млрд банкнот и около 52 млрд монет.

С тех пор зона обращения евро распространилась на 19 стран ЕС, и процесс ее расширения продолжается. Евро остается очень популярным: по данным соцопросов, около 80% граждан ЕС считают, что его введение стало полезным для повседневной жизни.

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1 января 1999 года страны европейского Экономического и валютного союза ввели для безналичных расчетов единую валюту евро вместо так называемой европейской денежной единицы, которая использовалась с 1979 года. Введение банкнот и монет евро в наличный расчет состоялось 1 января 2002 года.