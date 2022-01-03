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Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, - Міноборони Естонії Лаанет

Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, - Міноборони Естонії Лаанет

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи і НАТО. При цьому він підкреслив, що РФ не бажає сама жити в мирі й демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рostimees.

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"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", - заявив Лаанет.

Міністр також підкреслив, що Естонії більше не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що тепер у неї є "сильні союзники".

Естонія (1609) Лаанет Калле (3)


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Топ коментарі
+4
У 🤡🐲👹порношута все хорошо , врагов нет ,только Порошенко враг №1
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03.01.2022 22:31
+3
Естонія - це безумовно найсильніша країна ЄС та НАТО, тому її заяви є найбільш важливі для майбутнього України.
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03.01.2022 21:51
+2
якщо всi краiни вирiшили висказатися то нeхай скорiшe роблять. нeхай кацапи знають як на них дивляться а то поки всi мовчать кацапи борзiють.
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03.01.2022 22:17
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Естонія - це безумовно найсильніша країна ЄС та НАТО, тому її заяви є найбільш важливі для майбутнього України.
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03.01.2022 21:51 Відповісти
У 🤡🐲👹порношута все хорошо , врагов нет ,только Порошенко враг №1
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03.01.2022 22:31 Відповісти
якщо всi краiни вирiшили висказатися то нeхай скорiшe роблять. нeхай кацапи знають як на них дивляться а то поки всi мовчать кацапи борзiють.
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03.01.2022 22:17 Відповісти
До Питера от границы - 40км. Любая тактическая ракета достанет.
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03.01.2022 22:27 Відповісти
Та устранять его надо, как бенладена, например.
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03.01.2022 22:44 Відповісти
И то уже давно. А после нападения на Польшу и НАТО - обязанность!
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03.01.2022 22:48 Відповісти
_Да будет вам известно, достопочтенный Калле, что фашистская расия напала на Европу (= на НАТО) ещё в 2010! И убила высшее политическое и военное командование Польши! Никак память короткая?.. Или просто ожесточённо отказываетесь называть вещи своими именами? В угоду путлеру!
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03.01.2022 22:47 Відповісти
Не волнуйтесь, в курсе и помним. Эстония под гибридными информационными атаками уже с 1994 года. В 2007 была т.н. "Бронзовая ночь", мятеж под руководством провокаторов с России, с войсками РФ наготове за границей, сопровождаемый найсильнейшей DDOS-атакой. Так что знаем отлично, что за зверь под боком у нас.
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04.01.2022 10:47 Відповісти
пан міністр розуміє, що кацапське волання "Нарва-ісконна рускій горад" може якось заглишити навіть найглибшу стурбованість заходу.
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03.01.2022 22:54 Відповісти
Курінний отаман Очевиденко підтверджує це.
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04.01.2022 10:05 Відповісти
 
 