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Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы, - Минобороны Эстонии Лаанет

Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы, - Минобороны Эстонии Лаанет

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. При этом он подчеркнул, что РФ не желает сама жить в мире и демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рostimees.

"Безопасность нашего континента и Альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Евросоюза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и исходя из этого своих партнеров", - заявил Лаанет.

Министр также подчеркнул, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что теперь у нее есть "сильные союзники".

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Автор: 

Эстония (1420) Лаанет Калле (2)


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Топ комментарии
+4
У 🤡🐲👹порношута все хорошо , врагов нет ,только Порошенко враг №1
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03.01.2022 22:31
+3
Естонія - це безумовно найсильніша країна ЄС та НАТО, тому її заяви є найбільш важливі для майбутнього України.
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03.01.2022 21:51
+2
якщо всi краiни вирiшили висказатися то нeхай скорiшe роблять. нeхай кацапи знають як на них дивляться а то поки всi мовчать кацапи борзiють.
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03.01.2022 22:17
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Естонія - це безумовно найсильніша країна ЄС та НАТО, тому її заяви є найбільш важливі для майбутнього України.
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03.01.2022 21:51 Ответить
У 🤡🐲👹порношута все хорошо , врагов нет ,только Порошенко враг №1
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03.01.2022 22:31 Ответить
якщо всi краiни вирiшили висказатися то нeхай скорiшe роблять. нeхай кацапи знають як на них дивляться а то поки всi мовчать кацапи борзiють.
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03.01.2022 22:17 Ответить
До Питера от границы - 40км. Любая тактическая ракета достанет.
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03.01.2022 22:27 Ответить
Та устранять его надо, как бенладена, например.
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03.01.2022 22:44 Ответить
И то уже давно. А после нападения на Польшу и НАТО - обязанность!
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03.01.2022 22:48 Ответить
_Да будет вам известно, достопочтенный Калле, что фашистская расия напала на Европу (= на НАТО) ещё в 2010! И убила высшее политическое и военное командование Польши! Никак память короткая?.. Или просто ожесточённо отказываетесь называть вещи своими именами? В угоду путлеру!
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03.01.2022 22:47 Ответить
Не волнуйтесь, в курсе и помним. Эстония под гибридными информационными атаками уже с 1994 года. В 2007 была т.н. "Бронзовая ночь", мятеж под руководством провокаторов с России, с войсками РФ наготове за границей, сопровождаемый найсильнейшей DDOS-атакой. Так что знаем отлично, что за зверь под боком у нас.
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04.01.2022 10:47 Ответить
пан міністр розуміє, що кацапське волання "Нарва-ісконна рускій горад" може якось заглишити навіть найглибшу стурбованість заходу.
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03.01.2022 22:54 Ответить
Курінний отаман Очевиденко підтверджує це.
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04.01.2022 10:05 Ответить
 
 