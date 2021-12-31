Украина удерживает весь европейский фронт, - посол Эстонии Кууск

Украина в противостоянии с Российской Федерацией сегодня удерживает весь европейский фронт.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "EП".

"Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, у нее есть друзья даже в самые трудные времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас", - сказал Кууск.

Посол отметил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине.

"Украина - страна, находящаяся в состоянии войны, и она вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет… Украина теперь фактически выступает за всю западную демократию", - подчеркнул Кууск.

Напомним, Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступать, - президент Эстонии Карис