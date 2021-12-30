Эстония планирует поставить Украине ПТРК Javelin и гаубицы калибра 122 мм
Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы.
"Мы поддерживали обучение украинских саперов, спецназовцев, военных медиков, артиллеристов и обменивались информацией с 2014 года. Сейчас, когда российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Министерство обороны приняло принципиальное решение поддержать Украину вооружениями и боеприпасами", - сообщил в четверг порталу телерадиовещания ERR начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Пеэтер Куймет (Peeter Kuimet), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Он отметил, что перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.
В свое время Эстония закупила и получила в качестве поддержки ракеты Javelin из США. Цена одной ракеты колеблется от EUR75 тыс. до EUR130 тыс., в зависимости от контракта и конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.
Эстония в 2009 году закупила у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним за 31 млн крон. Сколько орудий она готова передать Украине, не сообщается. У самой Украины на вооружении около 150 таких орудий.
Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь", в том числе готовит к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, обучит работе на нем украинских военных медиков.
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Au Eestile !
Дякуємо !
Слава Естонії !
маленька держава на кордоні із рашкою краще розуміє загрози, ніж Німеччина, яка сховалась за спиною балтів та поляків !
"три роки впертої праці і три тисячі років безпеки"
китайська народна мудрість
PS. там ещё и AGM-114F Interim Hellfire водятся..
Данилов только что на брифинге заявил, что русские братушки на границах не концентрируются, а Запад панику наводит
- так и передайте эстонцам
ФРГ заблокирует. В очередной раз.
эстонцы - спокойный, уверенный в себе, крепкий духом балтийский народ:
там теперь даже руссиш совьетиш фашистен примолкли и прижукли:
больше не ходят на демонстрациях с их красно-кровавыми флагами-тряпками.
В итоге, от крохотной страны Эстонии с населением 1 миллион человек Украина получит военную помощь примерно на сумму 12 миллионов долларов США.
И это при том, что помощь Украине со стороны гигантской мировой сверхдержавы США, которая больше Эстонии и экономически сильнее примерно в 500-600 раз, с населением 340 миллионов жителей и с валовым внутренним продуктом 27 триллионов (то есть, 27 тысяч миллиардов долларов) составляет каких-то 250 млн долларов.
эстонская помощь 12 : 250 всего лишь в 20 раз меньше.
И еще. Мало кто в Украине знает, что с осени 2014 года и до сих пор эстонские и украинские активисты (кстати, включая членов Парламента Эстонии) еженедельно устраивают пикеты у посолства РФ.
Эстонский народ выстрадал свободу в многовековой борьбе и поэтому искренне помогает Украины в защите свободы и достоинства.
Спасибо эстонцам за эту благородную помощь. В пропорциональном исчислении ни одна стран мира не помогает Украине больше, чем Эстония.
я с глубоким содроганием увидел в Нарве кладбище эстонских солдат, павших за свободу своей родины в войне 1918-1920 гг.
Советские варвары и подонки, которые всё ещё по сей день оскверняют своим хамским присутствием вашу землю, спилили все 290 бронзовых крестов на могилах эстонских героев, металл продали и пропили.
И вот эта же дикая подлая сволочь вторглась в Украину. Вы знаете, что такое Мордор, поэтому по мере ваших сил искренне и щедро помогает Украине.
Пусть хранит Бог вашу честную и благородную страну и ваш мужественный народ.
3. января будет День памяти павших в Войне за независимость Эстонии против большевиков и немецкого Ландесвер 1919-1920. В том числе солдат-школьников. Их было около 3000, самому младшему 11 лет. Прямая аналогия с Крутами.
В последствии советской оккупации Эстония потеряля 18,2% из своего населения. Каждую пятую жизнь. Мы помним. Мы не простим. И потому 60% из срочников свтупают на военную службу всем классом, вместе. , Ибо никогда больше, нигде, ни в Эстонии, ни в Украине. Никогда.
Залповому огоню из эстонских орудии по Врагу - БЫТЬ!
положите на комод."
Слава Естонії!
Или баржу с "Джавелинами" оторвёт штормом от пирса,
а прибьёт к берегу аж в Днепре - загадки Природы . . .
Только вместе мы сможем порвать глотку взбесившемуся. вонючему медведю!!!
Слава Эстонии!