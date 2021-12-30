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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эстония планирует поставить Украине ПТРК Javelin и гаубицы калибра 122 мм

Эстония планирует поставить Украине ПТРК Javelin и гаубицы калибра 122 мм

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы.

"Мы поддерживали обучение украинских саперов, спецназовцев, военных медиков, артиллеристов и обменивались информацией с 2014 года. Сейчас, когда российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Министерство обороны приняло принципиальное решение поддержать Украину вооружениями и боеприпасами", - сообщил в четверг порталу телерадиовещания ERR начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Пеэтер Куймет (Peeter Kuimet), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Он отметил, что перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.

В свое время Эстония закупила и получила в качестве поддержки ракеты Javelin из США. Цена одной ракеты колеблется от EUR75 тыс. до EUR130 тыс., в зависимости от контракта и конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

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Эстония в 2009 году закупила у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним за 31 млн крон. Сколько орудий она готова передать Украине, не сообщается. У самой Украины на вооружении около 150 таких орудий.

Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь", в том числе готовит к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, обучит работе на нем украинских военных медиков.

Читайте также: У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступать, - президент Эстонии Карис

Автор: 

оборона (5201) Эстония (1418) Javelin (167)


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Топ комментарии
+76
Спасибо. Кто как не страны Балтии знают что такое комуняки и к чему приводят договоренности с кремлем.
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30.12.2021 19:56
+71
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30.12.2021 19:56
+48
Велика подяка естонцям ! Сором германцям - мало того що лише язиками теліпають , то іще і прибалтам палки у колеса тикають.
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30.12.2021 20:01
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30.12.2021 19:56 Ответить
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30.12.2021 20:22 Ответить
Джавеліни це чудово.. Ну Д 30.. Таке хоча якщо на халяву.. То мабуть піде
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30.12.2021 21:32 Ответить
Aitäh !
Au Eestile !

Дякуємо !
Слава Естонії !

маленька держава на кордоні із рашкою краще розуміє загрози, ніж Німеччина, яка сховалась за спиною балтів та поляків !
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30.12.2021 20:41 Ответить
маємо із поляками та балтами створити шорт-НАТО та відновити ядерну зброю

"три роки впертої праці і три тисячі років безпеки"
китайська народна мудрість
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30.12.2021 20:50 Ответить
когда клоунов нагоним
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30.12.2021 21:07 Ответить
склады при клоунах горели?
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31.12.2021 07:20 Ответить
Спасибо. Кто как не страны Балтии знают что такое комуняки и к чему приводят договоренности с кремлем.
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30.12.2021 19:56 Ответить
Ждем открытия военных супермаркетов Литвы и Латвии!
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30.12.2021 19:57 Ответить
Джавелін мона купити в кожному воєнторзі.
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30.12.2021 20:02 Ответить
И что? Кто знает что страны Прибалтики захотят поставить Украине завтра?
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30.12.2021 20:04 Ответить
"Хаммеры"-евробляхи.
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30.12.2021 23:39 Ответить
эстонские моряки настолько суровы, что вылавливают "Javelin" вместе со шпротами сетями в Балтийском море.. ресурсы моря безграничны..
PS. там ещё и AGM-114F Interim Hellfire водятся..
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30.12.2021 20:06 Ответить
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30.12.2021 20:24 Ответить
а через море Karl-GusaF и прочие печеньки..
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30.12.2021 20:49 Ответить
перед танками пойдут чебурашки
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30.12.2021 21:19 Ответить
перед танками никто не куда не идет- все идут за корпусом за танками)
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31.12.2021 00:04 Ответить
Наче не від НАТИ, а від окремої країни. Щоб ***** не воняло.
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30.12.2021 19:59 Ответить
Ща фрицы завоняют что низзя Украине обороняться атопутин разозлится. Откройте двери на распашку, отдайте ключи ***** и станьте раком и он будет доволен
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30.12.2021 20:01 Ответить
тому що від окремої країні . не нато за них заплатило.там і мої податки .
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30.12.2021 20:28 Ответить
Велика подяка естонцям ! Сором германцям - мало того що лише язиками теліпають , то іще і прибалтам палки у колеса тикають.
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30.12.2021 20:01 Ответить
Не все фино-угры нам не братья
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30.12.2021 20:06 Ответить
вам кацапам...?
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30.12.2021 22:23 Ответить
нам ничего не нать
Данилов только что на брифинге заявил, что русские братушки на границах не концентрируются, а Запад панику наводит

- так и передайте эстонцам
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30.12.2021 20:06 Ответить
Он сказал, что причин вводить военное положение нет.
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30.12.2021 23:41 Ответить
Значит гаубиц не будет.
ФРГ заблокирует. В очередной раз.
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30.12.2021 20:10 Ответить
будут
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30.12.2021 20:30 Ответить
Не поверю,пока не прибудут!
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30.12.2021 22:06 Ответить
Оце файно,дякую Естонцям .
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30.12.2021 20:16 Ответить
Жареных бурятов на концертах кабздона явно добавится:
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30.12.2021 20:19 Ответить
Вероятно о гаубицах ...можно забыть сразу. Их бин нихт шпацирен....аляйн!
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30.12.2021 20:19 Ответить
А пару ядерных бомб у вас там нет? Купим за любые деньги
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30.12.2021 20:20 Ответить
у нас що, немає урану, немає АЄС, які напрацьовують плутоній ?
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30.12.2021 21:38 Ответить
Навіщо? В Чорнобилі багато відходів.
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30.12.2021 22:07 Ответить
u Estoni ecio jest Gabriel raketi,realno porazajet objekti do 300 kilometrov
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30.12.2021 20:22 Ответить
Эстония - это настоящая крепость Европы против Мордора:

эстонцы - спокойный, уверенный в себе, крепкий духом балтийский народ:

там теперь даже руссиш совьетиш фашистен примолкли и прижукли:

больше не ходят на демонстрациях с их красно-кровавыми флагами-тряпками.
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31.12.2021 08:03 Ответить
Германии?Смешно)
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30.12.2021 20:22 Ответить
Дурень думкою багатіє! Німці тут, як тут!
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30.12.2021 20:23 Ответить
спасибо шахтерам Прибалтики!
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30.12.2021 20:24 Ответить
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30.12.2021 20:34 Ответить
В заголовке одно а в статье другое, отправляют не сами ПТРК а несколько ракет к ним.
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30.12.2021 20:24 Ответить
несколько десятков , а не несколько ракет .
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30.12.2021 20:36 Ответить
Пускових в нас вже хватає!
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30.12.2021 20:44 Ответить
50 шт это по вашему хватает?????
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30.12.2021 21:12 Ответить
а их в Эстонии производят ? 50 ракет это 50 целей . и это не мало .
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31.12.2021 07:13 Ответить
Одна ракета стоит в среднем около 120 тысяч евро: 50 ракет - это поставка суперсовременных боеприпасов на сумму 6 миллионов евро. Поставка гаубиц - это ещё на 3-4 миллиона евро.

В итоге, от крохотной страны Эстонии с населением 1 миллион человек Украина получит военную помощь примерно на сумму 12 миллионов долларов США.

И это при том, что помощь Украине со стороны гигантской мировой сверхдержавы США, которая больше Эстонии и экономически сильнее примерно в 500-600 раз, с населением 340 миллионов жителей и с валовым внутренним продуктом 27 триллионов (то есть, 27 тысяч миллиардов долларов) составляет каких-то 250 млн долларов.

эстонская помощь 12 : 250 всего лишь в 20 раз меньше.
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31.12.2021 08:14 Ответить
Добавлю, что кроме оружия на государственные программы помощи Эстония с майдановских дней (т.е. еще до побега Януковича) выделялось в среднем 3 миллиона евро в год.

И еще. Мало кто в Украине знает, что с осени 2014 года и до сих пор эстонские и украинские активисты (кстати, включая членов Парламента Эстонии) еженедельно устраивают пикеты у посолства РФ.
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31.12.2021 20:25 Ответить
Эстония - это страна, в которой Честь и Достоинство, Право и Справедливость являются общенародными ценностями, а не какими-то политиканскими лозунгами.

Эстонский народ выстрадал свободу в многовековой борьбе и поэтому искренне помогает Украины в защите свободы и достоинства.

Спасибо эстонцам за эту благородную помощь. В пропорциональном исчислении ни одна стран мира не помогает Украине больше, чем Эстония.
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31.12.2021 22:35 Ответить
И дело не в том что мы такие добрые, а в ясном понимании, что хотя мы тоже хотим просто быть счасливыми, работать, радоваться, но не можем, потому что у нас под боком уже столько веков есть сосед, единственное счастье для которого - делать других несчастными. Вот причина, почему я до сих пор член Эстонской Лиги Обороны (Кайтселийт). Вот причина, почему мой младший сын будет военным. И вот причина, почему помочь Украине наш долг чести.
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31.12.2021 23:07 Ответить
Эстонцы - это люди чести: и многие тысячи ваших соотечественников заплатили за честь и свободу страны своей жизнью:

я с глубоким содроганием увидел в Нарве кладбище эстонских солдат, павших за свободу своей родины в войне 1918-1920 гг.

Советские варвары и подонки, которые всё ещё по сей день оскверняют своим хамским присутствием вашу землю, спилили все 290 бронзовых крестов на могилах эстонских героев, металл продали и пропили.

И вот эта же дикая подлая сволочь вторглась в Украину. Вы знаете, что такое Мордор, поэтому по мере ваших сил искренне и щедро помогает Украине.

Пусть хранит Бог вашу честную и благородную страну и ваш мужественный народ.
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31.12.2021 23:26 Ответить
Дякую, брате! Прорвемося!

3. января будет День памяти павших в Войне за независимость Эстонии против большевиков и немецкого Ландесвер 1919-1920. В том числе солдат-школьников. Их было около 3000, самому младшему 11 лет. Прямая аналогия с Крутами.
В последствии советской оккупации Эстония потеряля 18,2% из своего населения. Каждую пятую жизнь. Мы помним. Мы не простим. И потому 60% из срочников свтупают на военную службу всем классом, вместе. , Ибо никогда больше, нигде, ни в Эстонии, ни в Украине. Никогда.

Залповому огоню из эстонских орудии по Врагу - БЫТЬ!
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31.12.2021 23:55 Ответить
Пусковые установки никак, себе могут пригодиться. Никто не знает, что у безумного соседа в голове.
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31.12.2021 08:08 Ответить
Щира подяка нашим естонським друзям!
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30.12.2021 20:25 Ответить
немецкая овца затянет старую песню и не разрешит продажу.
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30.12.2021 20:27 Ответить
Litva toze dumaju postavit Javelin raketi,tut ix mnogo.
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30.12.2021 20:29 Ответить
Litva jest nATo mezdu procim jest 3 bazi ,vojna tak vojna.mi k etomu gotovi.I naverniaka mi pobedim
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30.12.2021 20:49 Ответить
"шпроты" провели реформы и влетели в НАТО, пока мы перепродавали мокшанский газ, а газпром повыкуповывал трубпроводы с туркменистана, а сейчас пытаются нам помочь... но нам же все не так....
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30.12.2021 20:52 Ответить
Такие провокационные клички делают только любители форшмака.
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30.12.2021 23:44 Ответить
Ecio dobavliu vot te sproti vojevali do 1965 goda protiv ruso fasistov,Vase znaije istoriji nize nulia
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30.12.2021 21:00 Ответить
Его дедушка воевал с УПА до 1959 года.
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30.12.2021 23:45 Ответить
Руководство Германии ПНХ двуличные ляди
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30.12.2021 20:34 Ответить
"вот спасибо,хорошо...
положите на комод."
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30.12.2021 20:36 Ответить
У Финляндии покупали Д-30. Интересно, что у Германии в этом калибре могли купить? Или из ГДРовских арсеналов?
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30.12.2021 20:46 Ответить
Откуда еще 122й?!
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30.12.2021 22:09 Ответить
Калибр да. Интересно. Нестандартный для зап немцев.
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31.12.2021 00:37 Ответить
Одни Прибалты вменяемые в этом мире!! За нашу и вашу Свободу!!!
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30.12.2021 20:48 Ответить
БРАВО ЭСТОНИЯ! ЭТО ВАМ НЕ ТРУСЛИВЫЕ, С ЗАПЛЫВШИМИ МОЗГАМИ, НЕМЦЫ!!
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30.12.2021 20:54 Ответить
Кацапам продают все что им нужно для войны. Да и Польше продавать кацапский газ в два раза дороже не стеснялись. Эуроляди. Даже не смущает что все видят их *лядство. Зато любят морали читать всем о человеческих ценностях
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30.12.2021 21:07 Ответить
Зато они толерантны к парадам радужных флагов.
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30.12.2021 23:47 Ответить
Это не так страшно,как быть ,,толерастом,, к убийце и международному преступнику. Ненаходите?
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31.12.2021 01:01 Ответить
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31.12.2021 07:14 Ответить
Спасибо!
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30.12.2021 21:02 Ответить
Це вам не німецькі путани!
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30.12.2021 21:04 Ответить
Для чого про це волати?
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30.12.2021 21:05 Ответить
Огромное спасибо Эстонии за поддержку!
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30.12.2021 21:28 Ответить
Скажіть : хто це дристонув?
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30.12.2021 21:40 Ответить
"Он отметил, что перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии." Расходимся , фрицы разрешение на гаубицы не дадут. Надежда только на джавелины США.
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30.12.2021 22:03 Ответить
Ось хто наші брати !! А не німці хитро#опі виродки, які вже забули берлінську стіну...
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30.12.2021 22:09 Ответить
Нажаль новина надто оптимістична, але є певні застороги. Постачання можливе з дозволу США, ФРН та Фінляндії. Такого дозволу не дадуть
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30.12.2021 22:23 Ответить
Возможно, даже вероятно, что не дадут. Но, по крайней мере, принципиальное решение нашими принято и официальный запрос в эти страны отправлен. Дальше дело за ними и их ответ тоже будет знаковым. Кто-то ведь должен напрямую уличить любителей Пу. Хотя все может быть, надеемся. В прошлом году передали Украине для начала 2400 ПМ, никто ухом не пошевелил. Сейчас конечно дело посерезнее. Посмотрим.
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31.12.2021 00:11 Ответить
Німці його гарантовано не дадуть - ці уроди станки зажимали, про гаубиці і мови немає.
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31.12.2021 00:22 Ответить
Велика щира подяка нашим естонським друзям!
Слава Естонії!
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30.12.2021 22:41 Ответить
а не пошли бы бывшие власники особенно в нимеччини ... сосиски с капустой (на газу жаренные) жрать, они, гаубицы, уже не ваши
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30.12.2021 22:51 Ответить
Если немцы будут саботировать, придётся выслать "Джавелины" почтой, там что-то перепутают, то, сё, и почта выйдет крайней - чтобы немцам было куда звонить в рельсу.
Или баржу с "Джавелинами" оторвёт штормом от пирса,
а прибьёт к берегу аж в Днепре - загадки Природы . . .
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30.12.2021 23:52 Ответить
Спасибо, Братья!

Только вместе мы сможем порвать глотку взбесившемуся. вонючему медведю!!!

Слава Эстонии!
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31.12.2021 07:23 Ответить
 
 