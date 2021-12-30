Эстония планирует поставить Украине ПТРК Javelin и гаубицы калибра 122 мм

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы.

"Мы поддерживали обучение украинских саперов, спецназовцев, военных медиков, артиллеристов и обменивались информацией с 2014 года. Сейчас, когда российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Министерство обороны приняло принципиальное решение поддержать Украину вооружениями и боеприпасами", - сообщил в четверг порталу телерадиовещания ERR начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Пеэтер Куймет (Peeter Kuimet), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Он отметил, что перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.

В свое время Эстония закупила и получила в качестве поддержки ракеты Javelin из США. Цена одной ракеты колеблется от EUR75 тыс. до EUR130 тыс., в зависимости от контракта и конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведывательный самолет ВВС США E-8C впервые мониторил ситуацию на востоке Украины

Эстония в 2009 году закупила у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним за 31 млн крон. Сколько орудий она готова передать Украине, не сообщается. У самой Украины на вооружении около 150 таких орудий.

Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую "мягкую помощь", в том числе готовит к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, обучит работе на нем украинских военных медиков.

Читайте также: У украинцев есть право самим решать, в какие союзы вступать, - президент Эстонии Карис