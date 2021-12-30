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Естонія планує поставити Україні ПТРК Javelin та гаубиці калібром 122 мм

Естонія планує поставити Україні ПТРК Javelin та гаубиці калібром 122 мм

Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-міліметрові гаубиці.

"Ми підтримували навчання українських саперів, спецпризначенців, військових медиків, артилеристів та обмінювалися інформацією з 2014 року. Нині, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони ухвалило принципове рішення підтримати Україну озброєнням та боєприпасами", - повідомив порталу телерадіомовлення ERR начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони Пеетер Куймет (Peeter Kuimet) у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна

Він зазначив, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно отримати згоду від США як країни-виробника протитанкової зброї, а також від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гарні новини для наших "братів" - мангал на башті не врятує", - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою. ВIДЕО

Свого часу Естонія закупила та отримала як підтримку ракети Javelin із США. Ціна однієї ракети коливається від EUR75 тис. до EUR130 тис., залежно від договору та конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кількадесят таких ракет.

Естонія у 2009 році закупила у Фінляндії 42 гаубиці та боєприпаси до них за 31 млн крон. Скільки гармат вона готова передати Україні, не повідомляється. Україна має на озброєнні близько 150 таких гармат.

Крім відправлення зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану м'яку допомогу, зокрема готує до відправлення пересувний комплекс польового шпиталю, навчить працювати в ньому українських військових медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступати, - президент Естонії Каріс

Автор: 

оборона (4773) Естонія (1603) Javelin (178)


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Топ коментарі
+76
Спасибо. Кто как не страны Балтии знают что такое комуняки и к чему приводят договоренности с кремлем.
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30.12.2021 19:56
+71
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30.12.2021 19:56
+48
Велика подяка естонцям ! Сором германцям - мало того що лише язиками теліпають , то іще і прибалтам палки у колеса тикають.
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30.12.2021 20:01
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30.12.2021 19:56 Відповісти
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30.12.2021 20:22 Відповісти
Джавеліни це чудово.. Ну Д 30.. Таке хоча якщо на халяву.. То мабуть піде
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30.12.2021 21:32 Відповісти
Aitäh !
Au Eestile !

Дякуємо !
Слава Естонії !

маленька держава на кордоні із рашкою краще розуміє загрози, ніж Німеччина, яка сховалась за спиною балтів та поляків !
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30.12.2021 20:41 Відповісти
маємо із поляками та балтами створити шорт-НАТО та відновити ядерну зброю

"три роки впертої праці і три тисячі років безпеки"
китайська народна мудрість
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30.12.2021 20:50 Відповісти
когда клоунов нагоним
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30.12.2021 21:07 Відповісти
склады при клоунах горели?
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31.12.2021 07:20 Відповісти
Спасибо. Кто как не страны Балтии знают что такое комуняки и к чему приводят договоренности с кремлем.
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30.12.2021 19:56 Відповісти
Ждем открытия военных супермаркетов Литвы и Латвии!
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30.12.2021 19:57 Відповісти
Джавелін мона купити в кожному воєнторзі.
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30.12.2021 20:02 Відповісти
И что? Кто знает что страны Прибалтики захотят поставить Украине завтра?
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30.12.2021 20:04 Відповісти
"Хаммеры"-евробляхи.
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30.12.2021 23:39 Відповісти
эстонские моряки настолько суровы, что вылавливают "Javelin" вместе со шпротами сетями в Балтийском море.. ресурсы моря безграничны..
PS. там ещё и AGM-114F Interim Hellfire водятся..
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30.12.2021 20:06 Відповісти
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30.12.2021 20:24 Відповісти
а через море Karl-GusaF и прочие печеньки..
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30.12.2021 20:49 Відповісти
перед танками пойдут чебурашки
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30.12.2021 21:19 Відповісти
перед танками никто не куда не идет- все идут за корпусом за танками)
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31.12.2021 00:04 Відповісти
Наче не від НАТИ, а від окремої країни. Щоб ***** не воняло.
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30.12.2021 19:59 Відповісти
Ща фрицы завоняют что низзя Украине обороняться атопутин разозлится. Откройте двери на распашку, отдайте ключи ***** и станьте раком и он будет доволен
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30.12.2021 20:01 Відповісти
тому що від окремої країні . не нато за них заплатило.там і мої податки .
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30.12.2021 20:28 Відповісти
Велика подяка естонцям ! Сором германцям - мало того що лише язиками теліпають , то іще і прибалтам палки у колеса тикають.
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30.12.2021 20:01 Відповісти
Не все фино-угры нам не братья
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30.12.2021 20:06 Відповісти
вам кацапам...?
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30.12.2021 22:23 Відповісти
нам ничего не нать
Данилов только что на брифинге заявил, что русские братушки на границах не концентрируются, а Запад панику наводит

- так и передайте эстонцам
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30.12.2021 20:06 Відповісти
Он сказал, что причин вводить военное положение нет.
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30.12.2021 23:41 Відповісти
Значит гаубиц не будет.
ФРГ заблокирует. В очередной раз.
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30.12.2021 20:10 Відповісти
будут
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30.12.2021 20:30 Відповісти
Не поверю,пока не прибудут!
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30.12.2021 22:06 Відповісти
Оце файно,дякую Естонцям .
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30.12.2021 20:16 Відповісти
Жареных бурятов на концертах кабздона явно добавится:
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30.12.2021 20:19 Відповісти
Вероятно о гаубицах ...можно забыть сразу. Их бин нихт шпацирен....аляйн!
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30.12.2021 20:19 Відповісти
А пару ядерных бомб у вас там нет? Купим за любые деньги
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30.12.2021 20:20 Відповісти
у нас що, немає урану, немає АЄС, які напрацьовують плутоній ?
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30.12.2021 21:38 Відповісти
Навіщо? В Чорнобилі багато відходів.
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30.12.2021 22:07 Відповісти
u Estoni ecio jest Gabriel raketi,realno porazajet objekti do 300 kilometrov
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30.12.2021 20:22 Відповісти
Эстония - это настоящая крепость Европы против Мордора:

эстонцы - спокойный, уверенный в себе, крепкий духом балтийский народ:

там теперь даже руссиш совьетиш фашистен примолкли и прижукли:

больше не ходят на демонстрациях с их красно-кровавыми флагами-тряпками.
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31.12.2021 08:03 Відповісти
Германии?Смешно)
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30.12.2021 20:22 Відповісти
Дурень думкою багатіє! Німці тут, як тут!
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30.12.2021 20:23 Відповісти
спасибо шахтерам Прибалтики!
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30.12.2021 20:24 Відповісти
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30.12.2021 20:34 Відповісти
В заголовке одно а в статье другое, отправляют не сами ПТРК а несколько ракет к ним.
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30.12.2021 20:24 Відповісти
несколько десятков , а не несколько ракет .
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30.12.2021 20:36 Відповісти
Пускових в нас вже хватає!
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30.12.2021 20:44 Відповісти
50 шт это по вашему хватает?????
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30.12.2021 21:12 Відповісти
а их в Эстонии производят ? 50 ракет это 50 целей . и это не мало .
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31.12.2021 07:13 Відповісти
Одна ракета стоит в среднем около 120 тысяч евро: 50 ракет - это поставка суперсовременных боеприпасов на сумму 6 миллионов евро. Поставка гаубиц - это ещё на 3-4 миллиона евро.

В итоге, от крохотной страны Эстонии с населением 1 миллион человек Украина получит военную помощь примерно на сумму 12 миллионов долларов США.

И это при том, что помощь Украине со стороны гигантской мировой сверхдержавы США, которая больше Эстонии и экономически сильнее примерно в 500-600 раз, с населением 340 миллионов жителей и с валовым внутренним продуктом 27 триллионов (то есть, 27 тысяч миллиардов долларов) составляет каких-то 250 млн долларов.

эстонская помощь 12 : 250 всего лишь в 20 раз меньше.
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31.12.2021 08:14 Відповісти
Добавлю, что кроме оружия на государственные программы помощи Эстония с майдановских дней (т.е. еще до побега Януковича) выделялось в среднем 3 миллиона евро в год.

И еще. Мало кто в Украине знает, что с осени 2014 года и до сих пор эстонские и украинские активисты (кстати, включая членов Парламента Эстонии) еженедельно устраивают пикеты у посолства РФ.
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31.12.2021 20:25 Відповісти
Эстония - это страна, в которой Честь и Достоинство, Право и Справедливость являются общенародными ценностями, а не какими-то политиканскими лозунгами.

Эстонский народ выстрадал свободу в многовековой борьбе и поэтому искренне помогает Украины в защите свободы и достоинства.

Спасибо эстонцам за эту благородную помощь. В пропорциональном исчислении ни одна стран мира не помогает Украине больше, чем Эстония.
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31.12.2021 22:35 Відповісти
И дело не в том что мы такие добрые, а в ясном понимании, что хотя мы тоже хотим просто быть счасливыми, работать, радоваться, но не можем, потому что у нас под боком уже столько веков есть сосед, единственное счастье для которого - делать других несчастными. Вот причина, почему я до сих пор член Эстонской Лиги Обороны (Кайтселийт). Вот причина, почему мой младший сын будет военным. И вот причина, почему помочь Украине наш долг чести.
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31.12.2021 23:07 Відповісти
Эстонцы - это люди чести: и многие тысячи ваших соотечественников заплатили за честь и свободу страны своей жизнью:

я с глубоким содроганием увидел в Нарве кладбище эстонских солдат, павших за свободу своей родины в войне 1918-1920 гг.

Советские варвары и подонки, которые всё ещё по сей день оскверняют своим хамским присутствием вашу землю, спилили все 290 бронзовых крестов на могилах эстонских героев, металл продали и пропили.

И вот эта же дикая подлая сволочь вторглась в Украину. Вы знаете, что такое Мордор, поэтому по мере ваших сил искренне и щедро помогает Украине.

Пусть хранит Бог вашу честную и благородную страну и ваш мужественный народ.
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31.12.2021 23:26 Відповісти
Дякую, брате! Прорвемося!

3. января будет День памяти павших в Войне за независимость Эстонии против большевиков и немецкого Ландесвер 1919-1920. В том числе солдат-школьников. Их было около 3000, самому младшему 11 лет. Прямая аналогия с Крутами.
В последствии советской оккупации Эстония потеряля 18,2% из своего населения. Каждую пятую жизнь. Мы помним. Мы не простим. И потому 60% из срочников свтупают на военную службу всем классом, вместе. , Ибо никогда больше, нигде, ни в Эстонии, ни в Украине. Никогда.

Залповому огоню из эстонских орудии по Врагу - БЫТЬ!
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31.12.2021 23:55 Відповісти
Пусковые установки никак, себе могут пригодиться. Никто не знает, что у безумного соседа в голове.
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31.12.2021 08:08 Відповісти
Щира подяка нашим естонським друзям!
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30.12.2021 20:25 Відповісти
немецкая овца затянет старую песню и не разрешит продажу.
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30.12.2021 20:27 Відповісти
Litva toze dumaju postavit Javelin raketi,tut ix mnogo.
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30.12.2021 20:29 Відповісти
Litva jest nATo mezdu procim jest 3 bazi ,vojna tak vojna.mi k etomu gotovi.I naverniaka mi pobedim
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30.12.2021 20:49 Відповісти
"шпроты" провели реформы и влетели в НАТО, пока мы перепродавали мокшанский газ, а газпром повыкуповывал трубпроводы с туркменистана, а сейчас пытаются нам помочь... но нам же все не так....
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30.12.2021 20:52 Відповісти
Такие провокационные клички делают только любители форшмака.
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30.12.2021 23:44 Відповісти
Ecio dobavliu vot te sproti vojevali do 1965 goda protiv ruso fasistov,Vase znaije istoriji nize nulia
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30.12.2021 21:00 Відповісти
Его дедушка воевал с УПА до 1959 года.
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30.12.2021 23:45 Відповісти
Руководство Германии ПНХ двуличные ляди
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30.12.2021 20:34 Відповісти
"вот спасибо,хорошо...
положите на комод."
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30.12.2021 20:36 Відповісти
У Финляндии покупали Д-30. Интересно, что у Германии в этом калибре могли купить? Или из ГДРовских арсеналов?
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30.12.2021 20:46 Відповісти
Откуда еще 122й?!
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30.12.2021 22:09 Відповісти
Калибр да. Интересно. Нестандартный для зап немцев.
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31.12.2021 00:37 Відповісти
Одни Прибалты вменяемые в этом мире!! За нашу и вашу Свободу!!!
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30.12.2021 20:48 Відповісти
БРАВО ЭСТОНИЯ! ЭТО ВАМ НЕ ТРУСЛИВЫЕ, С ЗАПЛЫВШИМИ МОЗГАМИ, НЕМЦЫ!!
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30.12.2021 20:54 Відповісти
Кацапам продают все что им нужно для войны. Да и Польше продавать кацапский газ в два раза дороже не стеснялись. Эуроляди. Даже не смущает что все видят их *лядство. Зато любят морали читать всем о человеческих ценностях
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30.12.2021 21:07 Відповісти
Зато они толерантны к парадам радужных флагов.
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30.12.2021 23:47 Відповісти
Это не так страшно,как быть ,,толерастом,, к убийце и международному преступнику. Ненаходите?
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31.12.2021 01:01 Відповісти
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31.12.2021 07:14 Відповісти
Спасибо!
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30.12.2021 21:02 Відповісти
Це вам не німецькі путани!
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30.12.2021 21:04 Відповісти
Для чого про це волати?
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30.12.2021 21:05 Відповісти
Огромное спасибо Эстонии за поддержку!
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30.12.2021 21:28 Відповісти
Скажіть : хто це дристонув?
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30.12.2021 21:40 Відповісти
"Он отметил, что перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также от бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии." Расходимся , фрицы разрешение на гаубицы не дадут. Надежда только на джавелины США.
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30.12.2021 22:03 Відповісти
Ось хто наші брати !! А не німці хитро#опі виродки, які вже забули берлінську стіну...
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30.12.2021 22:09 Відповісти
Нажаль новина надто оптимістична, але є певні застороги. Постачання можливе з дозволу США, ФРН та Фінляндії. Такого дозволу не дадуть
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30.12.2021 22:23 Відповісти
Возможно, даже вероятно, что не дадут. Но, по крайней мере, принципиальное решение нашими принято и официальный запрос в эти страны отправлен. Дальше дело за ними и их ответ тоже будет знаковым. Кто-то ведь должен напрямую уличить любителей Пу. Хотя все может быть, надеемся. В прошлом году передали Украине для начала 2400 ПМ, никто ухом не пошевелил. Сейчас конечно дело посерезнее. Посмотрим.
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31.12.2021 00:11 Відповісти
Німці його гарантовано не дадуть - ці уроди станки зажимали, про гаубиці і мови немає.
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31.12.2021 00:22 Відповісти
Велика щира подяка нашим естонським друзям!
Слава Естонії!
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30.12.2021 22:41 Відповісти
а не пошли бы бывшие власники особенно в нимеччини ... сосиски с капустой (на газу жаренные) жрать, они, гаубицы, уже не ваши
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30.12.2021 22:51 Відповісти
Если немцы будут саботировать, придётся выслать "Джавелины" почтой, там что-то перепутают, то, сё, и почта выйдет крайней - чтобы немцам было куда звонить в рельсу.
Или баржу с "Джавелинами" оторвёт штормом от пирса,
а прибьёт к берегу аж в Днепре - загадки Природы . . .
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30.12.2021 23:52 Відповісти
Спасибо, Братья!

Только вместе мы сможем порвать глотку взбесившемуся. вонючему медведю!!!

Слава Эстонии!
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31.12.2021 07:23 Відповісти
 
 