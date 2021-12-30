Естонія планує поставити Україні ПТРК Javelin та гаубиці калібром 122 мм
Міністерство оборони Естонії планує поставити Україні протитанкові ракети Javelin, а також 122-міліметрові гаубиці.
"Ми підтримували навчання українських саперів, спецпризначенців, військових медиків, артилеристів та обмінювалися інформацією з 2014 року. Нині, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони ухвалило принципове рішення підтримати Україну озброєнням та боєприпасами", - повідомив порталу телерадіомовлення ERR начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони Пеетер Куймет (Peeter Kuimet) у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна
Він зазначив, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно отримати згоду від США як країни-виробника протитанкової зброї, а також від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.
Свого часу Естонія закупила та отримала як підтримку ракети Javelin із США. Ціна однієї ракети коливається від EUR75 тис. до EUR130 тис., залежно від договору та конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кількадесят таких ракет.
Естонія у 2009 році закупила у Фінляндії 42 гаубиці та боєприпаси до них за 31 млн крон. Скільки гармат вона готова передати Україні, не повідомляється. Україна має на озброєнні близько 150 таких гармат.
Крім відправлення зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану м'яку допомогу, зокрема готує до відправлення пересувний комплекс польового шпиталю, навчить працювати в ньому українських військових медиків.
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Au Eestile !
Дякуємо !
Слава Естонії !
маленька держава на кордоні із рашкою краще розуміє загрози, ніж Німеччина, яка сховалась за спиною балтів та поляків !
"три роки впертої праці і три тисячі років безпеки"
китайська народна мудрість
PS. там ещё и AGM-114F Interim Hellfire водятся..
Данилов только что на брифинге заявил, что русские братушки на границах не концентрируются, а Запад панику наводит
- так и передайте эстонцам
ФРГ заблокирует. В очередной раз.
эстонцы - спокойный, уверенный в себе, крепкий духом балтийский народ:
там теперь даже руссиш совьетиш фашистен примолкли и прижукли:
больше не ходят на демонстрациях с их красно-кровавыми флагами-тряпками.
В итоге, от крохотной страны Эстонии с населением 1 миллион человек Украина получит военную помощь примерно на сумму 12 миллионов долларов США.
И это при том, что помощь Украине со стороны гигантской мировой сверхдержавы США, которая больше Эстонии и экономически сильнее примерно в 500-600 раз, с населением 340 миллионов жителей и с валовым внутренним продуктом 27 триллионов (то есть, 27 тысяч миллиардов долларов) составляет каких-то 250 млн долларов.
эстонская помощь 12 : 250 всего лишь в 20 раз меньше.
И еще. Мало кто в Украине знает, что с осени 2014 года и до сих пор эстонские и украинские активисты (кстати, включая членов Парламента Эстонии) еженедельно устраивают пикеты у посолства РФ.
Эстонский народ выстрадал свободу в многовековой борьбе и поэтому искренне помогает Украины в защите свободы и достоинства.
Спасибо эстонцам за эту благородную помощь. В пропорциональном исчислении ни одна стран мира не помогает Украине больше, чем Эстония.
я с глубоким содроганием увидел в Нарве кладбище эстонских солдат, павших за свободу своей родины в войне 1918-1920 гг.
Советские варвары и подонки, которые всё ещё по сей день оскверняют своим хамским присутствием вашу землю, спилили все 290 бронзовых крестов на могилах эстонских героев, металл продали и пропили.
И вот эта же дикая подлая сволочь вторглась в Украину. Вы знаете, что такое Мордор, поэтому по мере ваших сил искренне и щедро помогает Украине.
Пусть хранит Бог вашу честную и благородную страну и ваш мужественный народ.
3. января будет День памяти павших в Войне за независимость Эстонии против большевиков и немецкого Ландесвер 1919-1920. В том числе солдат-школьников. Их было около 3000, самому младшему 11 лет. Прямая аналогия с Крутами.
В последствии советской оккупации Эстония потеряля 18,2% из своего населения. Каждую пятую жизнь. Мы помним. Мы не простим. И потому 60% из срочников свтупают на военную службу всем классом, вместе. , Ибо никогда больше, нигде, ни в Эстонии, ни в Украине. Никогда.
Залповому огоню из эстонских орудии по Врагу - БЫТЬ!
положите на комод."
Слава Естонії!
Или баржу с "Джавелинами" оторвёт штормом от пирса,
а прибьёт к берегу аж в Днепре - загадки Природы . . .
Только вместе мы сможем порвать глотку взбесившемуся. вонючему медведю!!!
Слава Эстонии!