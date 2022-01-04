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Ізраїль відкриває кордони для іноземців зі 199 "помаранчевих" країн

Ізраїль відкриває кордони для іноземців зі 199

Ізраїль заявив у понеділок, що з 9 січня відкриє кордони для іноземців зі 199 "помаранчевих" країн за умови підтвердження в них вакцинації чи одужання від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це пише Reuters.

Ізраїль прийматиме іноземців з країн "середнього ризику", частково скасувавши заборону, введену наприкінці листопада через поширення варіанту Omicron.

Зміни свідчать про те, що уряд прем’єр-міністра Нафталі Беннета бачить переваги у скасуванні обмежень на подорожі, які "знищили зимовий туризм".

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що з 9 січня іноземні мандрівники з 199 "помаранчевих" країн будуть прийматися, якщо вони мають підтвердження, що вакциновані або одужали від COVID-19.

До "помаранчевих" країн належать Австралія, Італія та Ірландія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже четверту дозу вакцини від COVID-19 вводять в Ізраїлі

Міністерство рекомендувало зарахувати до цього ж списку ПАР, Нігерію, Іспанію, Португалію, Францію та Канаду серед 16 країн, які належать до "червоних" з високим ризиком COVID-19.

Сполучені Штати, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Танзанія, Мексика, Швейцарія і Туреччина залишаються в "червоному" списку Ізраїлю, повідомило міністерство охорони здоров'я.

Туристи з цих країн потребують попереднього спеціального дозволу від Ізраїлю для в’їзду.

Ізраїль також скоротив терміни самоізоляції для людей, які мали контакт з носіями COVID-19, стурбований тим, що масовий карантин може паралізувати економіку.

Нагадаємо, в Ізраїлі наприкінці листопада затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron.

Ізраїль (1639) щеплення (174) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Спочатку закрилися, а як всі захворіли(4кк) то такі - а давайте їдьте дякую, вже непотрібно
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04.01.2022 09:34 Відповісти
Випускайте Мойсея,нехай позбирає своїх зелених слуг з України і веде на історичну Батьківщину.
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04.01.2022 09:39 Відповісти
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04.01.2022 09:41 Відповісти
и питерского посла заодно
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04.01.2022 10:04 Відповісти
Похрену. Я туда ещё до ковидобесия из Шарма на автобусе не поехал из-за риска быть завёрнутым на границе.
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04.01.2022 10:17 Відповісти
Зате вони лазять по Сінаю, як у себе вдома, ніякий вірус їх не лякає.
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04.01.2022 12:19 Відповісти
Тому що "...двадцать доллаггов - єто двадцать доллаггов всєгда"(с)😉
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04.01.2022 11:46 Відповісти
 
 