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Вже четверту дозу вакцини від COVID-19 вводять в Ізраїлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вже четверту дозу вакцини від COVID-19 вводять в Ізраїлі

В Ізраїлі почали прищеплювати четвертою дозою вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У медичному центрі Шиба 150 медпрацівникам, які отримали третє, "бустерне" щеплення в серпні, було введено четверті дози вакцини Pfizer. Це робиться в рамках дослідження, щоб визначити, чи є сенс у вакцинації четвертою дозою всього населення країни, зазначають ізраїльські ЗМІ.

Колишній директор відділення трансплантації серця Шиби Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді дає захист проти "омікрону", яка вкрай необхідна".

Раніше цього місяця група реагування на пандемію Ізраїлю постановила, що будь-яка людина старше 60 років, а також медичні працівники зможуть отримати четверту щеплення від COVID-19.

Читайте: В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19

Понад 4,2 млн з 9,3 млн жителів Ізраїлю вже отримали третю дозу вакцини Pfizer.

За весь період пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом і близько 8,2 тис. смертей від наслідків захворювання.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
**
уже не так пугает сам коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
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27.12.2021 15:35
+27
После восемнадцатой станет легче...
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27.12.2021 14:49
+18
Проще наверное подключить желающих к капельнице с "вакциной", пусть капает себе
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27.12.2021 15:10
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После восемнадцатой станет легче...
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27.12.2021 14:49 Відповісти
Що? Халява? Будемо колоти.
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27.12.2021 14:57 Відповісти
а звідки зебіл стільки вернадських візьме?
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27.12.2021 22:26 Відповісти
Зачем защищать всех от омикрона который вытеснил страшно- ужасную дельту и протекает как насморк ?
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27.12.2021 14:51 Відповісти
а куда девать вакцинозависимых? это ж надо ещё кучу наркодиспансеров открывать. а денег есть только на ширку.
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27.12.2021 15:43 Відповісти
не пугайте пфайзер
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27.12.2021 22:38 Відповісти
Что вы там мучаетесь то?? Замените всем кровь на вакцину...и наступит счастье...
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27.12.2021 14:56 Відповісти
Правильно. Всем слить кровь до 15 февраля! Есть кровь - есть проблемы, нет крови - нет проблем.
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27.12.2021 15:03 Відповісти
Проще наверное подключить желающих к капельнице с "вакциной", пусть капает себе
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27.12.2021 15:10 Відповісти
Самое страшное что здоровых нежелающих тоже хотят подключить к такой капельнице..
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27.12.2021 15:19 Відповісти
антиваксеров щас на клочки порвёт
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27.12.2021 15:17 Відповісти
Ваксери обтікають
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27.12.2021 16:16 Відповісти
дал па дятел, шутки с иммунной системой могут очень очень дорого вам обойтись
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27.12.2021 21:23 Відповісти
Дайте им банку йоду! Пусть от души намажутся!!!
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27.12.2021 15:18 Відповісти
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27.12.2021 15:18 Відповісти
чотири дози на рік , і кожен рік-це не вакцинація, це пгосто бізнес гейтсів і всяких ротшильдів. вакцинація-це одна доза на все життя.
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27.12.2021 15:33 Відповісти
ха! наркоманы с Вами не согласны.
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27.12.2021 15:45 Відповісти
**
уже не так пугает сам коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
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27.12.2021 15:35 Відповісти
Якщо людина в Україні є антивакс, то це означає, що вона читає інфосмітники, які проплачує паРаша. Видалив тебе з підписників.
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27.12.2021 22:18 Відповісти
ніколи не був анитваксом... ніколи... Ви не знайдете ні одного мого допису проти вакцинації...
(були за тестування, бажано щоб були доступні для всіх і...безкоштовні...)
та й в тексті нема нічого проти вакцинації... там лише сумніви...
а видаляти - то Ваше право... дякую за Вашу позицію
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27.12.2021 22:27 Відповісти
он/она один из самых адевкатных комментаторов на цензоре! интиллегентный, образованный, не хамло...
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27.12.2021 22:40 Відповісти
Старое доброе - войны не будет, а будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется - оно же никуда не делось! Особенно, если борьбу за здоровье населения возглавляют политики и миллиардеры!
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28.12.2021 07:57 Відповісти
вакцинация-это борьба не с вирусом,это борьба с человечеством...
кто то ещё верит в то,что вирус может мутировать столь интеллектуально?
не успели против одного сделать вакцину,а он уже мутировал...и так в периоде...
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27.12.2021 15:45 Відповісти
Три дозы не помогли, а вот четвёртая сработает уж точно.
Там же все умные люди - они разбираются.
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27.12.2021 15:58 Відповісти
Що ж це натворила тварина з людьми по всьому світу. Ліків немає вакцини теж
вчені не можуть впоратись з бідою що ж це за така непереможна тварина
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27.12.2021 16:04 Відповісти
Переможна. Але ж не так швидко. Вірусу до одного місця наш швидкий час. Організм людини виробить захисну реакцію на протязі тисяч років. Як і завжди.
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27.12.2021 17:12 Відповісти
та пожить же хочется нормально... у нас же не так много времени, как у него...
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27.12.2021 22:42 Відповісти
в хайфе буба не отпетлял бы четырежды от повестки...
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27.12.2021 16:05 Відповісти
Вряд ли , в Израиле, олигофренов берут в арми
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27.12.2021 16:51 Відповісти
От потому то он не в Хайфе а в Украине, главный над украинцами. Спасибо зедибиллам.
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27.12.2021 17:00 Відповісти
та не перегибай...главным оно было у мендель...теперь ермак главный.
кароче ,рух говна в природе штука нэ заборонена..
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27.12.2021 18:21 Відповісти
не ОН а ОНО!!! маленьке, миршаве, злобне ОНО!
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27.12.2021 22:28 Відповісти
Ти диви, як воно в Україні повернулося. Головними спеціалістами по вірусах стали двірники, конюхи, московські попи і бомжі.
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27.12.2021 16:28 Відповісти
Можна завітати на сайт лікаря Анатолія Якименка.
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27.12.2021 16:48 Відповісти
хіба лише московські попи? Українські теж не відстають. https://censor.net/ua/news/3306091/ne_piddavayitesya_na_manipulyatsiyi_ptsu_ne_proty_vaktsynatsiyi_vid_covid19_tse_yedynyyi_zahyst_epifaniyi
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27.12.2021 17:19 Відповісти
Щось ти переплутав. Там все навпаки.
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27.12.2021 17:40 Відповісти
Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній https://censor.net/ua/n3306091
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27.12.2021 22:08 Відповісти
Я хочу вакцинироваться той вакциной, которую ввели Зеленскому в прямом эфире! На пол-года полный улет и отрыв от реальности! Это супер! Но бесплатно такие колеса не раздают. Мне очень интересно, какую внутривенную вакцину ввели себе министр здравоохранения и главный санитарный врач.
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27.12.2021 16:35 Відповісти
Вы хотите вакцинироваться герычем?
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27.12.2021 16:38 Відповісти
Так герыч же недолго действует, а ихние " вакцины" новейшая разработка, можно минимум пол-года можно ни о чем не думать, смеяться над всеми и ловить от этого кайф.
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27.12.2021 20:41 Відповісти
Если регулярно поправлять здоровье, то можно и долго...
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27.12.2021 22:45 Відповісти
Шота пашло не так, Хьюстон.
Тут одно из двух - или самые умные, как и всегда, или решили намахать своих же.
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27.12.2021 16:58 Відповісти
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27.12.2021 17:11 Відповісти
Там все, як і в нас: здоровенні тьоті і дяді періодично сидять в неоплатних відпустках, правда, на держподачках, а решта з них хизує.
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27.12.2021 18:03 Відповісти
глузує
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27.12.2021 18:41 Відповісти
Хотелось бы ясности какой-то, а не эти решения "наугад". Оттого и сторонников вакцинации мало.
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27.12.2021 18:38 Відповісти
Только теперь открывается смысл фразы "мышки кололись и плакали, но продолжали жрать кактус"
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27.12.2021 18:54 Відповісти
коли буде штамм омега буде потрібно 50 уколів
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27.12.2021 19:02 Відповісти
Щороку.
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27.12.2021 19:13 Відповісти
щодня
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27.12.2021 19:41 Відповісти
А 5та коли ?
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27.12.2021 19:17 Відповісти
Вот тебе и евреи, п ведь считаются одной из самых таланливых и коформных наций. А с Ковидом на передовой психоза, либо что то их разведка знает, а правительство реагирует. Пока неясно.
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27.12.2021 19:30 Відповісти
Всі талановиті євреї сидять в урядах різних країн світу та очолюють корпорації. А всі що не дуже талановиті - є простим народом Ізраїля.
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27.12.2021 20:28 Відповісти
Цензор чемпионы печатать ерунду,думайте.И не стоит обижать народ.
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28.12.2021 12:53 Відповісти
хорошо внушаемых доят
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27.12.2021 20:25 Відповісти
где эта хохма про 11ую дозу?? я спокоен и верю, что 12ая доза нас защитит и нет смысла переживать о том что 13ая не сработает...
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27.12.2021 22:45 Відповісти
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2015 года, Сатоши Омура, японский биохимик, доктор фармацевтических наук, изобретатель новых противоопухолевых препаратов: «Запрет ивермектина против Covid - это все равно что противодействовать пенициллину во время его открытия».
В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"





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27.12.2021 23:48 Відповісти
 
 