Вже четверту дозу вакцини від COVID-19 вводять в Ізраїлі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
В Ізраїлі почали прищеплювати четвертою дозою вакцини від коронавірусу COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У медичному центрі Шиба 150 медпрацівникам, які отримали третє, "бустерне" щеплення в серпні, було введено четверті дози вакцини Pfizer. Це робиться в рамках дослідження, щоб визначити, чи є сенс у вакцинації четвертою дозою всього населення країни, зазначають ізраїльські ЗМІ.
Колишній директор відділення трансплантації серця Шиби Джейкоб Лаві сподівається, що так працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді дає захист проти "омікрону", яка вкрай необхідна".
Раніше цього місяця група реагування на пандемію Ізраїлю постановила, що будь-яка людина старше 60 років, а також медичні працівники зможуть отримати четверту щеплення від COVID-19.
Понад 4,2 млн з 9,3 млн жителів Ізраїлю вже отримали третю дозу вакцини Pfizer.
За весь період пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом і близько 8,2 тис. смертей від наслідків захворювання.
Будь ласка, зачекайте...
уже не так пугает сам коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
(були за тестування, бажано щоб були доступні для всіх і...безкоштовні...)
та й в тексті нема нічого проти вакцинації... там лише сумніви...
а видаляти - то Ваше право... дякую за Вашу позицію
кто то ещё верит в то,что вирус может мутировать столь интеллектуально?
не успели против одного сделать вакцину,а он уже мутировал...и так в периоде...
Там же все умные люди - они разбираются.
вчені не можуть впоратись з бідою що ж це за така непереможна тварина
кароче ,рух говна в природе штука нэ заборонена..
Тут одно из двух - или самые умные, как и всегда, или решили намахать своих же.
В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"