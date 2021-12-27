В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19
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В Україні запровадили ревакцинальну дозу проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус. Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Ревакцинальну дозу запроваджено для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати отримання другої дози", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.
Топ коментарі
+14 гена крокодил 5819a424
показати весь коментар27.12.2021 14:47
+10 Дід Трохим
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+8 Viktor Omelyanov
показати весь коментар27.12.2021 14:28
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Тут точно порохоботів нема. А ось на зебілів дуже схоже
Порошенко и ЕС постоянно чморили Зелю за за то, что они незакупают вакцин, за отсутствие кислородных аппаратов.
Порошенко закупал их за свои деньги и развозил по больницам, чтобы люди не гибли.
Только и слышно было Порошенко в Раде - почему наш МОЗ не закупает вакцины.
Можно так нагло брехать, но ведь все знают и слышали позицию Порошенко.
Як і С - "свобода".
(РЕорганизация, РЕструктуризация, РЕконструкция, РЕгенерация и т.д.)
И только выходцы из церковно-приходских школ слышат такие слова впервые