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В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19

В Україні запровадили ревакцинальну дозу проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус. Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Ревакцинальну дозу запроваджено для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати отримання другої дози", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Також читайте: Перед вакцинацією не потрібно робити тест на антитіла, - МОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Бред приобретает какие то вообще запредельные масштабы , в Швейцарии закон появился о запрете на эвтаназию для не привитых . Не то что жить а даже умереть не привитым запрещено.
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27.12.2021 14:47
+10
В законе добровольно , а в реале хотят примусово
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27.12.2021 14:32
+8
Це знову примусово?!
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27.12.2021 14:28
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Хто така ревакцинальна доза?
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27.12.2021 14:04 Відповісти
Бустер жеж.
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27.12.2021 14:12 Відповісти
Нет. Бустерная отличается от базовой которой делают первые две прививки. При ревакцинации речь идет о третьем уколе базовой вакциной.
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27.12.2021 14:52 Відповісти
Будут дозы и дозы, чем дальше тем больше. В ЕС чем больше прививают, тем больше болеют и умирают. Зеленые убирают из медицины ( и не только) хороших специалистов. В Николаеве убрали врача - инфекциониста с большим стажем Светлану Федорову, у которой в больнице смертность от Ковида была в 3 раза меньшая, чем в среднем по Украине. Ее затравили за то, что у нее мало умирают больных, за то что у нее хорошая больница, развивается медицина. Эта врач честно сказала, что вакцинированные болеют и их процент от госпитализированных доходит до 35% от всех заболевших. Зеленые сатанисты убирают со всех постов хороших специалистов. Они разваливают страну по всем направлениям, давят грамотных людей и выжимают за границу. А медициной управляют фельдшера типа Радуцкого из Рады. Вот откуда возросшая на 25% в этом году смертность. 25% - это ужас ужасный. Народ молчит и мычит. Врач требует кислород больным, лечит эффективно людей и она не угодна зеленым ублюдкам. Нормально?
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27.12.2021 18:34 Відповісти
Да, в целом трешь творится. Такое ощущение что медицину специально добивают чтобы запустить страховую, а стадо укрлохов поддакивают "все правильно" и верит что страховая вдруг будет как в рекламе. Вот только в Украине никогда не будет как в США так как общество нищее и финансирование от них будет нищее. Потом даже богатый столкнется что тут просто некому и нечем будет лечить, и если срочно что то помрет даже с деньгами. Слышал уже такую историю когда состоятельному человеку сложную операцию сказали срочно ехать в Европу и делать там, тут уже нет ни опыта ни гарантий что нормально сделают.
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27.12.2021 18:54 Відповісти
Медицину можно в любом государстве сделать нормальной и человеческой, но только сатанисты этого делать не будут. Например в бедной Беларуси прекрасная медицина, все медикаменты которые нужны есть в бесплатном наличии, пересадка костного мозга существует и не надо детей везти за миллионы в Европу или Америку. Все есть если есть желание у власти.
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27.12.2021 19:39 Відповісти
Что вы хотите от государства в состоянии войны?Идите на мокша.ру, вам там нальют, здесь водки нет.
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27.12.2021 22:49 Відповісти
Забивати вщент лікарні переляканими ковідлою, витрачатись на ментів, якісь тести і незрозумілі виплати, саджати здорових на карантин - це під час війни, звісно, нормальна практика.
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28.12.2021 06:22 Відповісти
так выдвигайся в президенты, особо грамотный
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28.12.2021 07:21 Відповісти
В Беларуси система вцелом другая, не только по медицине. Когда товарно финансовые блага перераспределяются из бюджета и от "успешных" отраслей к нужным - той же медицине. А вот когда в Украине медицину реально переведут лишь на страховую - денег уже нормально не хватит ни на что. Разве только верхушка будет банкетовать.
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28.12.2021 08:56 Відповісти
єто как бі на коня
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27.12.2021 15:09 Відповісти
восьмий раз "на коня" був зайвий.
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27.12.2021 15:49 Відповісти
Це знову примусово?!
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27.12.2021 14:28 Відповісти
В законе добровольно , а в реале хотят примусово
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27.12.2021 14:32 Відповісти
Тобто як завжди у добровільно-примусовому порядку?
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27.12.2021 14:52 Відповісти
Вочевидь, більшість антиваксів - це виборці Зе. Що тішить неймовірно )
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27.12.2021 14:35 Відповісти
Скоріше навпаки, бо зевиборці ж вірять у все що їм по ТВ впарюють.
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27.12.2021 14:52 Відповісти


Тут точно порохоботів нема. А ось на зебілів дуже схоже
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27.12.2021 15:32 Відповісти
коли це Порошенко виступав проти вакцини?? Зате скеільки знаю прикладів зебілів з партії слуг, які були проти неї
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27.12.2021 16:34 Відповісти
Cozzzac, вот зачем так беспардонно брехать?
Порошенко и ЕС постоянно чморили Зелю за за то, что они незакупают вакцин, за отсутствие кислородных аппаратов.

Порошенко закупал их за свои деньги и развозил по больницам, чтобы люди не гибли.
Только и слышно было Порошенко в Раде - почему наш МОЗ не закупает вакцины.
Можно так нагло брехать, но ведь все знают и слышали позицию Порошенко.
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27.12.2021 20:52 Відповісти
Вакцину "г-вном" назвав порошенко, а брешу я Оце логіка. Не дивно, що Україна ніяк не вилізе з злиднів з такими як ти.
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13.01.2022 04:54 Відповісти
Бред приобретает какие то вообще запредельные масштабы , в Швейцарии закон появился о запрете на эвтаназию для не привитых . Не то что жить а даже умереть не привитым запрещено.
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27.12.2021 14:47 Відповісти
будем жить на зло ваксерам
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27.12.2021 19:42 Відповісти
Д - "демократія", казали вони.
Як і С - "свобода".
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27.12.2021 23:27 Відповісти
А как там с планом, выполняем? Как там с обещаниями, справляемся?
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27.12.2021 14:50 Відповісти
Що таке РЕвакцинація? Один мудрий чоловік якось говорив: чим воно тупіше, тим більше незрозумілих слів... як у собаки блох. Суцільний вИбінар, чи вЕбінар...
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27.12.2021 14:51 Відповісти
Каждый образованный человек знает что такое РЕвакцинация

(РЕорганизация, РЕструктуризация, РЕконструкция, РЕгенерация и т.д.)

И только выходцы из церковно-приходских школ слышат такие слова впервые
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27.12.2021 21:02 Відповісти
Я только за вакцинацию! Слишком много дебилов развелось, умничающих и оскорбляющих разумных и образованных....
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27.12.2021 14:55 Відповісти
Вы разумный или образованный?
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27.12.2021 15:03 Відповісти
В наших все, як не в людей, вакцина пропадає, утилізують, но для тих, хто хоче бустерну дозу, не можна. Придумують всяку хренотень, як і що називається. Треба все робити вчасно, коли люди хочуть робити вакцину, а не заставляти в чортів голос.
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27.12.2021 15:14 Відповісти
Вначале вещали, что не заболеем 2 года, потом 1 год. Далее , что заболеем легко, дальше, что не попадем в больницу, далее, что не умрем. Что следующее?
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27.12.2021 15:35 Відповісти
"Може ненародитися для когось було би найвищим благом..." (Софокл)
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27.12.2021 18:54 Відповісти
что умрем, но не больно
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27.12.2021 22:57 Відповісти
Омикрон - покемон
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27.12.2021 16:14 Відповісти
Я б третью прививку сделал.Но меня не зовут,Использую быстрые тесты такие как милистан,чтоб понять не заразился ли я
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28.12.2021 00:02 Відповісти
У мамы закончлось полгода со второй прививки.Она в группе риска.Мне посоветовали проверять ее здоровье млистаном дома,чтоб если что сразу начинать лечить
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28.12.2021 00:05 Відповісти
я не для сертификата прививался.Он то еще действительный.А у меня уже 6 месяцев прошло.На 3 дозу никто не приглашает,Буду пока для своего спокойствия пооверяться экспресс тестами.уже один раз делал милистан.Нормально и результативно
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28.12.2021 00:08 Відповісти
кому то прививка,а мне только быстрое тестирование остается,А то до прививки пока дело дойдет так ее и делать некому будет
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28.12.2021 06:52 Відповісти
Уточнить бы надо кому и где ее вводят? я в эту категорию не попадаю. Мама тоже! Мы дома проверяемся! Открыли для себя возможность экспресс тестирования
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28.12.2021 10:27 Відповісти
Наряду с вакцинами лучше бы про тесты рассказали .А то при плохом самочувствии ноги в руки и в очередь на тесты ,а там как повезет .То ли тебя заразят, то ли ты. Хотя все то же самое можно дома сделать .Я на днях купил милистан ,сразу получил результат, сел на изоляцию Согласовал все лечение с врачом по телефону
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28.12.2021 10:29 Відповісти
Не.. в этой стране не получится " уколоться и забыться". А на дно колодца запросто спихнут! Ну и где моя третья доза? Нет, чтоб помочь с диагностикой и рассказать о возможностях быстрого тестирования на дому.Т ак им ВООЗ на то разрешение не давал
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28.12.2021 10:31 Відповісти
К врачам идут, когда все совсем плохо .Не сомневаюсь, что многие люди даже не тестировались, а переносили ковид на ногах и ходили на работу. и при двух прививках тоже так частенько бывало .Я третью дозу очень жду, но всяк случай милистаном проверяюсь
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28.12.2021 10:34 Відповісти
Все же знают как у нас работодатели не любят больных сотрудников. И им без разницы сколько доз хватанул. Я,чтоб никого не заразить ,если слышу, что на работе кто то заболел -то делаю дома экспресс тест и выхожу только при негативном результате.
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28.12.2021 10:40 Відповісти
Грамотные управленцы могли бы организовать быстрое тестирование на ковид в своих конторх При появлении милистана это это не сложно сделать .Потому что у многих привитых уже 6 месяцев заканчиваются .А бустерную дозу не все готовы делать
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28.12.2021 10:42 Відповісти
Я после двух прививкок переболел. Неделю сидел дома, противно. НО без каких-либо проблем с дыханием - даже кашля особо не было.
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28.12.2021 10:42 Відповісти
 
 