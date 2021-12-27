В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19
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В Украине введена ревакцинальная доза против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Инфо", передает Цензор.НЕТ.
"Ревакцинальная доза введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы", - говорится в сообщении.
Указывается, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.
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+14 гена крокодил 5819a424
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Тут точно порохоботів нема. А ось на зебілів дуже схоже
Порошенко и ЕС постоянно чморили Зелю за за то, что они незакупают вакцин, за отсутствие кислородных аппаратов.
Порошенко закупал их за свои деньги и развозил по больницам, чтобы люди не гибли.
Только и слышно было Порошенко в Раде - почему наш МОЗ не закупает вакцины.
Можно так нагло брехать, но ведь все знают и слышали позицию Порошенко.
Як і С - "свобода".
(РЕорганизация, РЕструктуризация, РЕконструкция, РЕгенерация и т.д.)
И только выходцы из церковно-приходских школ слышат такие слова впервые