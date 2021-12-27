РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12498 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
7 686 48
вакцина (3810) сертификат (224) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19

В Украине введена ревакцинальная доза против коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Инфо", передает Цензор.НЕТ.

"Ревакцинальная доза введена для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы", - говорится в сообщении.

Указывается, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Также читайте: Из-за "Омикрона" в мире уже отменили более 7 тысяч авиарейсов

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Бред приобретает какие то вообще запредельные масштабы , в Швейцарии закон появился о запрете на эвтаназию для не привитых . Не то что жить а даже умереть не привитым запрещено.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:47
+10
В законе добровольно , а в реале хотят примусово
показать весь комментарий
27.12.2021 14:32
+8
Це знову примусово?!
показать весь комментарий
27.12.2021 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто така ревакцинальна доза?
показать весь комментарий
27.12.2021 14:04 Ответить
Бустер жеж.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:12 Ответить
Нет. Бустерная отличается от базовой которой делают первые две прививки. При ревакцинации речь идет о третьем уколе базовой вакциной.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:52 Ответить
Будут дозы и дозы, чем дальше тем больше. В ЕС чем больше прививают, тем больше болеют и умирают. Зеленые убирают из медицины ( и не только) хороших специалистов. В Николаеве убрали врача - инфекциониста с большим стажем Светлану Федорову, у которой в больнице смертность от Ковида была в 3 раза меньшая, чем в среднем по Украине. Ее затравили за то, что у нее мало умирают больных, за то что у нее хорошая больница, развивается медицина. Эта врач честно сказала, что вакцинированные болеют и их процент от госпитализированных доходит до 35% от всех заболевших. Зеленые сатанисты убирают со всех постов хороших специалистов. Они разваливают страну по всем направлениям, давят грамотных людей и выжимают за границу. А медициной управляют фельдшера типа Радуцкого из Рады. Вот откуда возросшая на 25% в этом году смертность. 25% - это ужас ужасный. Народ молчит и мычит. Врач требует кислород больным, лечит эффективно людей и она не угодна зеленым ублюдкам. Нормально?
показать весь комментарий
27.12.2021 18:34 Ответить
Да, в целом трешь творится. Такое ощущение что медицину специально добивают чтобы запустить страховую, а стадо укрлохов поддакивают "все правильно" и верит что страховая вдруг будет как в рекламе. Вот только в Украине никогда не будет как в США так как общество нищее и финансирование от них будет нищее. Потом даже богатый столкнется что тут просто некому и нечем будет лечить, и если срочно что то помрет даже с деньгами. Слышал уже такую историю когда состоятельному человеку сложную операцию сказали срочно ехать в Европу и делать там, тут уже нет ни опыта ни гарантий что нормально сделают.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:54 Ответить
Медицину можно в любом государстве сделать нормальной и человеческой, но только сатанисты этого делать не будут. Например в бедной Беларуси прекрасная медицина, все медикаменты которые нужны есть в бесплатном наличии, пересадка костного мозга существует и не надо детей везти за миллионы в Европу или Америку. Все есть если есть желание у власти.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:39 Ответить
Что вы хотите от государства в состоянии войны?Идите на мокша.ру, вам там нальют, здесь водки нет.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:49 Ответить
Забивати вщент лікарні переляканими ковідлою, витрачатись на ментів, якісь тести і незрозумілі виплати, саджати здорових на карантин - це під час війни, звісно, нормальна практика.
показать весь комментарий
28.12.2021 06:22 Ответить
так выдвигайся в президенты, особо грамотный
показать весь комментарий
28.12.2021 07:21 Ответить
В Беларуси система вцелом другая, не только по медицине. Когда товарно финансовые блага перераспределяются из бюджета и от "успешных" отраслей к нужным - той же медицине. А вот когда в Украине медицину реально переведут лишь на страховую - денег уже нормально не хватит ни на что. Разве только верхушка будет банкетовать.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:56 Ответить
єто как бі на коня
показать весь комментарий
27.12.2021 15:09 Ответить
восьмий раз "на коня" був зайвий.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:49 Ответить
Це знову примусово?!
показать весь комментарий
27.12.2021 14:28 Ответить
В законе добровольно , а в реале хотят примусово
показать весь комментарий
27.12.2021 14:32 Ответить
Тобто як завжди у добровільно-примусовому порядку?
показать весь комментарий
27.12.2021 14:52 Ответить
Вочевидь, більшість антиваксів - це виборці Зе. Що тішить неймовірно )
показать весь комментарий
27.12.2021 14:35 Ответить
Скоріше навпаки, бо зевиборці ж вірять у все що їм по ТВ впарюють.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:52 Ответить


Тут точно порохоботів нема. А ось на зебілів дуже схоже
показать весь комментарий
27.12.2021 15:32 Ответить
коли це Порошенко виступав проти вакцини?? Зате скеільки знаю прикладів зебілів з партії слуг, які були проти неї
показать весь комментарий
27.12.2021 16:34 Ответить
Cozzzac, вот зачем так беспардонно брехать?
Порошенко и ЕС постоянно чморили Зелю за за то, что они незакупают вакцин, за отсутствие кислородных аппаратов.

Порошенко закупал их за свои деньги и развозил по больницам, чтобы люди не гибли.
Только и слышно было Порошенко в Раде - почему наш МОЗ не закупает вакцины.
Можно так нагло брехать, но ведь все знают и слышали позицию Порошенко.
показать весь комментарий
27.12.2021 20:52 Ответить
Вакцину "г-вном" назвав порошенко, а брешу я Оце логіка. Не дивно, що Україна ніяк не вилізе з злиднів з такими як ти.
показать весь комментарий
13.01.2022 04:54 Ответить
Бред приобретает какие то вообще запредельные масштабы , в Швейцарии закон появился о запрете на эвтаназию для не привитых . Не то что жить а даже умереть не привитым запрещено.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:47 Ответить
будем жить на зло ваксерам
показать весь комментарий
27.12.2021 19:42 Ответить
Д - "демократія", казали вони.
Як і С - "свобода".
показать весь комментарий
27.12.2021 23:27 Ответить
А как там с планом, выполняем? Как там с обещаниями, справляемся?
показать весь комментарий
27.12.2021 14:50 Ответить
Що таке РЕвакцинація? Один мудрий чоловік якось говорив: чим воно тупіше, тим більше незрозумілих слів... як у собаки блох. Суцільний вИбінар, чи вЕбінар...
показать весь комментарий
27.12.2021 14:51 Ответить
Каждый образованный человек знает что такое РЕвакцинация

(РЕорганизация, РЕструктуризация, РЕконструкция, РЕгенерация и т.д.)

И только выходцы из церковно-приходских школ слышат такие слова впервые
показать весь комментарий
27.12.2021 21:02 Ответить
Я только за вакцинацию! Слишком много дебилов развелось, умничающих и оскорбляющих разумных и образованных....
показать весь комментарий
27.12.2021 14:55 Ответить
Вы разумный или образованный?
показать весь комментарий
27.12.2021 15:03 Ответить
В наших все, як не в людей, вакцина пропадає, утилізують, но для тих, хто хоче бустерну дозу, не можна. Придумують всяку хренотень, як і що називається. Треба все робити вчасно, коли люди хочуть робити вакцину, а не заставляти в чортів голос.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:14 Ответить
Вначале вещали, что не заболеем 2 года, потом 1 год. Далее , что заболеем легко, дальше, что не попадем в больницу, далее, что не умрем. Что следующее?
показать весь комментарий
27.12.2021 15:35 Ответить
"Може ненародитися для когось було би найвищим благом..." (Софокл)
показать весь комментарий
27.12.2021 18:54 Ответить
что умрем, но не больно
показать весь комментарий
27.12.2021 22:57 Ответить
Омикрон - покемон
показать весь комментарий
27.12.2021 16:14 Ответить
Я б третью прививку сделал.Но меня не зовут,Использую быстрые тесты такие как милистан,чтоб понять не заразился ли я
показать весь комментарий
28.12.2021 00:02 Ответить
У мамы закончлось полгода со второй прививки.Она в группе риска.Мне посоветовали проверять ее здоровье млистаном дома,чтоб если что сразу начинать лечить
показать весь комментарий
28.12.2021 00:05 Ответить
я не для сертификата прививался.Он то еще действительный.А у меня уже 6 месяцев прошло.На 3 дозу никто не приглашает,Буду пока для своего спокойствия пооверяться экспресс тестами.уже один раз делал милистан.Нормально и результативно
показать весь комментарий
28.12.2021 00:08 Ответить
кому то прививка,а мне только быстрое тестирование остается,А то до прививки пока дело дойдет так ее и делать некому будет
показать весь комментарий
28.12.2021 06:52 Ответить
Уточнить бы надо кому и где ее вводят? я в эту категорию не попадаю. Мама тоже! Мы дома проверяемся! Открыли для себя возможность экспресс тестирования
показать весь комментарий
28.12.2021 10:27 Ответить
Наряду с вакцинами лучше бы про тесты рассказали .А то при плохом самочувствии ноги в руки и в очередь на тесты ,а там как повезет .То ли тебя заразят, то ли ты. Хотя все то же самое можно дома сделать .Я на днях купил милистан ,сразу получил результат, сел на изоляцию Согласовал все лечение с врачом по телефону
показать весь комментарий
28.12.2021 10:29 Ответить
Не.. в этой стране не получится " уколоться и забыться". А на дно колодца запросто спихнут! Ну и где моя третья доза? Нет, чтоб помочь с диагностикой и рассказать о возможностях быстрого тестирования на дому.Т ак им ВООЗ на то разрешение не давал
показать весь комментарий
28.12.2021 10:31 Ответить
К врачам идут, когда все совсем плохо .Не сомневаюсь, что многие люди даже не тестировались, а переносили ковид на ногах и ходили на работу. и при двух прививках тоже так частенько бывало .Я третью дозу очень жду, но всяк случай милистаном проверяюсь
показать весь комментарий
28.12.2021 10:34 Ответить
Все же знают как у нас работодатели не любят больных сотрудников. И им без разницы сколько доз хватанул. Я,чтоб никого не заразить ,если слышу, что на работе кто то заболел -то делаю дома экспресс тест и выхожу только при негативном результате.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:40 Ответить
Грамотные управленцы могли бы организовать быстрое тестирование на ковид в своих конторх При появлении милистана это это не сложно сделать .Потому что у многих привитых уже 6 месяцев заканчиваются .А бустерную дозу не все готовы делать
показать весь комментарий
28.12.2021 10:42 Ответить
Я после двух прививкок переболел. Неделю сидел дома, противно. НО без каких-либо проблем с дыханием - даже кашля особо не было.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:42 Ответить
 
 