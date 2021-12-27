Из-за "Омикрона" в мире уже отменили более 7 тысяч авиарейсов
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В результате быстрого распространения "Омикрон"-штамма коронавируса отправиться по назначению не смогли десятки тысяч авиапассажиров по всему миру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Начиная с пятницы отменено уже более 7 тыс. рейсов. Больше всего пострадали авиаперевозчики в США и Китае.
По данным портала FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в Соединенных Штатах.
Отмечается, что компании вынуждены отменять полеты из-за массового инфицирования "Омикрон"-штатмом обслуживающего персонала, включая членов экипажей.
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( вопрос чисто риторический)
С войной.
Уже скоро.
Типун на язык.
Также было высказано мнение (не мной), что война начнется ДО февраля.
Нет, не с РФ война начнется.
С Китаем.
Доказательством (еще одним) явлается то, что на politforum приперся активный китайский агент (под китайским флагом с портретом лидера Син Дзынпиня) и вещает, что Китай - великая 5-тысячелетняя нация, а США - тьфу, 200 лет всего как. И что никакх национальных госудрств больше быть не должно.
Замечу, что за много лет китайский агент на politforum вылупился первый.
Великий Китай до сих пор таскает товарные поезда паровозами.
А вложили юани в них потому, что отмывать деньги на строительстве скоростных железных дорог было очень удобно, лучше не придумаешь.
Принимая во внимание, что в Китае дизель для грузовых автомобилей выдается по карточкам (rationing), Ваше предположение о параовозах может и сбыться скоро в Поднебесной, ибо лес китайцы задаром (то есть за взятки) в Сибири рубят.
Ты пишешь только о "сидеть на бутылке", это твои единственные комментарии, из чего я делаю вывод, что ходка у тебя на зону была не одна.
Потому я тебе больше больше отвечать не буду. мне в Австралии уголовников хватает, во власти.