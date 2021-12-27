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Из-за "Омикрона" в мире уже отменили более 7 тысяч авиарейсов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Из-за

В результате быстрого распространения "Омикрон"-штамма коронавируса отправиться по назначению не смогли десятки тысяч авиапассажиров по всему миру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Начиная с пятницы отменено уже более 7 тыс. рейсов. Больше всего пострадали авиаперевозчики в США и Китае.

По данным портала FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 - в Соединенных Штатах.

Отмечается, что компании вынуждены отменять полеты из-за массового инфицирования "Омикрон"-штатмом обслуживающего персонала, включая членов экипажей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "Омикрон" настолько заразен, что это нейтрализует положительный эффект от более легкого течения болезни, - главный инфекционист США Фаучи

Автор: Наталя Джума
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Это феерический дебилизм когда нибудь закончится?
( вопрос чисто риторический)
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27.12.2021 11:06 Ответить
Уже никогда, выгодно многим..
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27.12.2021 11:23 Ответить
Да, конечно.
С войной.
Уже скоро.
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27.12.2021 12:48 Ответить
Лучше такое не провозглашать.
Типун на язык.
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27.12.2021 13:00 Ответить
какие вообще путешествия когда в мире бушует эпидемия смертельного коронавируса?
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27.12.2021 11:21 Ответить
Это ты слугам каломыйского из Рады расскажи. Уж они то на каникулы на Канары и на Сейшелы это точно, бабла то много накосили, отдохнуть пора…
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27.12.2021 11:24 Ответить
Не так страшен ковид, как методы борьбы с ним.
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27.12.2021 11:23 Ответить
Мнение было высказано (не мной), что авиационный керосин так экономят перед войной.
Также было высказано мнение (не мной), что война начнется ДО февраля.
Нет, не с РФ война начнется.
С Китаем.

Доказательством (еще одним) явлается то, что на politforum приперся активный китайский агент (под китайским флагом с портретом лидера Син Дзынпиня) и вещает, что Китай - великая 5-тысячелетняя нация, а США - тьфу, 200 лет всего как. И что никакх национальных госудрств больше быть не должно.
Замечу, что за много лет китайский агент на politforum вылупился первый.
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27.12.2021 12:47 Ответить
А зачем ракетам керосин ?
Великий Китай до сих пор таскает товарные поезда паровозами.
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27.12.2021 13:06 Ответить
В Китае с железнодорожными грузоперевозками проблемы: не поддерживали инфраструктуру, все юани вложили в скоростные поезда, а там полотно иное, для грузоперевозок совершенно непригодное. Скоростные поезда в Китае убыточны.
А вложили юани в них потому, что отмывать деньги на строительстве скоростных железных дорог было очень удобно, лучше не придумаешь.
Принимая во внимание, что в Китае дизель для грузовых автомобилей выдается по карточкам (rationing), Ваше предположение о параовозах может и сбыться скоро в Поднебесной, ибо лес китайцы задаром (то есть за взятки) в Сибири рубят.
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28.12.2021 04:40 Ответить
Если мнение высказано не тобой - то лучше сиди на бутылке молча
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27.12.2021 20:10 Ответить
Слушай сюда внимательно, уголовник.
Ты пишешь только о "сидеть на бутылке", это твои единственные комментарии, из чего я делаю вывод, что ходка у тебя на зону была не одна.
Потому я тебе больше больше отвечать не буду. мне в Австралии уголовников хватает, во власти.
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28.12.2021 04:36 Ответить
 
 