Через "Омікрон" у світі вже скасували понад 7 тисяч авіарейсів
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Унаслідок швидкого поширення Омікрон-штаму коронавірусу вирушити за призначенням не змогли десятки тисяч авіапасажирів по всьому світові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
Починаючи з п'ятниці, скасовано вже понад 7 тис. рейсів. Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї.
За даними порталу FlightAware, тільки в неділю було скасовано понад 2 тис. рейсів, у тому числі понад 640 - у Сполучених Штатах.
Зазначається, що компанії змушені скасовувати польоти через масове інфікування Омікрон-штатмом обслуговуючого персоналу, включаючи членів екіпажів.
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( вопрос чисто риторический)
С войной.
Уже скоро.
Типун на язык.
Также было высказано мнение (не мной), что война начнется ДО февраля.
Нет, не с РФ война начнется.
С Китаем.
Доказательством (еще одним) явлается то, что на politforum приперся активный китайский агент (под китайским флагом с портретом лидера Син Дзынпиня) и вещает, что Китай - великая 5-тысячелетняя нация, а США - тьфу, 200 лет всего как. И что никакх национальных госудрств больше быть не должно.
Замечу, что за много лет китайский агент на politforum вылупился первый.
Великий Китай до сих пор таскает товарные поезда паровозами.
А вложили юани в них потому, что отмывать деньги на строительстве скоростных железных дорог было очень удобно, лучше не придумаешь.
Принимая во внимание, что в Китае дизель для грузовых автомобилей выдается по карточкам (rationing), Ваше предположение о параовозах может и сбыться скоро в Поднебесной, ибо лес китайцы задаром (то есть за взятки) в Сибири рубят.
Ты пишешь только о "сидеть на бутылке", это твои единственные комментарии, из чего я делаю вывод, что ходка у тебя на зону была не одна.
Потому я тебе больше больше отвечать не буду. мне в Австралии уголовников хватает, во власти.