РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12498 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье
6 044 67
вакцина (3810) Израиль (1759) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Уже четвертую дозу вакцины против COVID-19 вводят в Израиле

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Уже четвертую дозу вакцины против COVID-19 вводят в Израиле

В Израиле начали прививать четвертую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В медицинском центре Шиба 150 медработникам, которые получили третью, "бустерную", прививку в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.

Бывший директор отделения трансплантации сердца Шибы Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против "Омикрона", которая крайне необходима".

Ранее в этом месяце группа реагирования на пандемию Израиля постановила, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начали вводить ревакцинальную дозу против COVID-19

Более 4,2 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже получили третью дозу вакцины Pfizer.

За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
**
уже не так пугает сам коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
показать весь комментарий
27.12.2021 15:35
+27
После восемнадцатой станет легче...
показать весь комментарий
27.12.2021 14:49
+18
Проще наверное подключить желающих к капельнице с "вакциной", пусть капает себе
показать весь комментарий
27.12.2021 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
После восемнадцатой станет легче...
показать весь комментарий
27.12.2021 14:49 Ответить
Що? Халява? Будемо колоти.
показать весь комментарий
27.12.2021 14:57 Ответить
а звідки зебіл стільки вернадських візьме?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:26 Ответить
Зачем защищать всех от омикрона который вытеснил страшно- ужасную дельту и протекает как насморк ?
показать весь комментарий
27.12.2021 14:51 Ответить
а куда девать вакцинозависимых? это ж надо ещё кучу наркодиспансеров открывать. а денег есть только на ширку.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:43 Ответить
не пугайте пфайзер
показать весь комментарий
27.12.2021 22:38 Ответить
Что вы там мучаетесь то?? Замените всем кровь на вакцину...и наступит счастье...
показать весь комментарий
27.12.2021 14:56 Ответить
Правильно. Всем слить кровь до 15 февраля! Есть кровь - есть проблемы, нет крови - нет проблем.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:03 Ответить
Проще наверное подключить желающих к капельнице с "вакциной", пусть капает себе
показать весь комментарий
27.12.2021 15:10 Ответить
Самое страшное что здоровых нежелающих тоже хотят подключить к такой капельнице..
показать весь комментарий
27.12.2021 15:19 Ответить
антиваксеров щас на клочки порвёт
показать весь комментарий
27.12.2021 15:17 Ответить
Ваксери обтікають
показать весь комментарий
27.12.2021 16:16 Ответить
дал па дятел, шутки с иммунной системой могут очень очень дорого вам обойтись
показать весь комментарий
27.12.2021 21:23 Ответить
Дайте им банку йоду! Пусть от души намажутся!!!
показать весь комментарий
27.12.2021 15:18 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 15:18 Ответить
чотири дози на рік , і кожен рік-це не вакцинація, це пгосто бізнес гейтсів і всяких ротшильдів. вакцинація-це одна доза на все життя.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:33 Ответить
ха! наркоманы с Вами не согласны.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:45 Ответить
**
уже не так пугает сам коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
показать весь комментарий
27.12.2021 15:35 Ответить
Якщо людина в Україні є антивакс, то це означає, що вона читає інфосмітники, які проплачує паРаша. Видалив тебе з підписників.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:18 Ответить
ніколи не був анитваксом... ніколи... Ви не знайдете ні одного мого допису проти вакцинації...
(були за тестування, бажано щоб були доступні для всіх і...безкоштовні...)
та й в тексті нема нічого проти вакцинації... там лише сумніви...
а видаляти - то Ваше право... дякую за Вашу позицію
показать весь комментарий
27.12.2021 22:27 Ответить
он/она один из самых адевкатных комментаторов на цензоре! интиллегентный, образованный, не хамло...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:40 Ответить
Старое доброе - войны не будет, а будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется - оно же никуда не делось! Особенно, если борьбу за здоровье населения возглавляют политики и миллиардеры!
показать весь комментарий
28.12.2021 07:57 Ответить
вакцинация-это борьба не с вирусом,это борьба с человечеством...
кто то ещё верит в то,что вирус может мутировать столь интеллектуально?
не успели против одного сделать вакцину,а он уже мутировал...и так в периоде...
показать весь комментарий
27.12.2021 15:45 Ответить
Три дозы не помогли, а вот четвёртая сработает уж точно.
Там же все умные люди - они разбираются.
показать весь комментарий
27.12.2021 15:58 Ответить
Що ж це натворила тварина з людьми по всьому світу. Ліків немає вакцини теж
вчені не можуть впоратись з бідою що ж це за така непереможна тварина
показать весь комментарий
27.12.2021 16:04 Ответить
Переможна. Але ж не так швидко. Вірусу до одного місця наш швидкий час. Організм людини виробить захисну реакцію на протязі тисяч років. Як і завжди.
показать весь комментарий
27.12.2021 17:12 Ответить
та пожить же хочется нормально... у нас же не так много времени, как у него...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:42 Ответить
в хайфе буба не отпетлял бы четырежды от повестки...
показать весь комментарий
27.12.2021 16:05 Ответить
Вряд ли , в Израиле, олигофренов берут в арми
показать весь комментарий
27.12.2021 16:51 Ответить
От потому то он не в Хайфе а в Украине, главный над украинцами. Спасибо зедибиллам.
показать весь комментарий
27.12.2021 17:00 Ответить
та не перегибай...главным оно было у мендель...теперь ермак главный.
кароче ,рух говна в природе штука нэ заборонена..
показать весь комментарий
27.12.2021 18:21 Ответить
не ОН а ОНО!!! маленьке, миршаве, злобне ОНО!
показать весь комментарий
27.12.2021 22:28 Ответить
Ти диви, як воно в Україні повернулося. Головними спеціалістами по вірусах стали двірники, конюхи, московські попи і бомжі.
показать весь комментарий
27.12.2021 16:28 Ответить
Можна завітати на сайт лікаря Анатолія Якименка.
показать весь комментарий
27.12.2021 16:48 Ответить
хіба лише московські попи? Українські теж не відстають. https://censor.net/ua/news/3306091/ne_piddavayitesya_na_manipulyatsiyi_ptsu_ne_proty_vaktsynatsiyi_vid_covid19_tse_yedynyyi_zahyst_epifaniyi
показать весь комментарий
27.12.2021 17:19 Ответить
Щось ти переплутав. Там все навпаки.
показать весь комментарий
27.12.2021 17:40 Ответить
Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній https://censor.net/ua/n3306091
показать весь комментарий
27.12.2021 22:08 Ответить
Я хочу вакцинироваться той вакциной, которую ввели Зеленскому в прямом эфире! На пол-года полный улет и отрыв от реальности! Это супер! Но бесплатно такие колеса не раздают. Мне очень интересно, какую внутривенную вакцину ввели себе министр здравоохранения и главный санитарный врач.
показать весь комментарий
27.12.2021 16:35 Ответить
Вы хотите вакцинироваться герычем?
показать весь комментарий
27.12.2021 16:38 Ответить
Так герыч же недолго действует, а ихние " вакцины" новейшая разработка, можно минимум пол-года можно ни о чем не думать, смеяться над всеми и ловить от этого кайф.
показать весь комментарий
27.12.2021 20:41 Ответить
Если регулярно поправлять здоровье, то можно и долго...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:45 Ответить
Шота пашло не так, Хьюстон.
Тут одно из двух - или самые умные, как и всегда, или решили намахать своих же.
показать весь комментарий
27.12.2021 16:58 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 17:11 Ответить
Там все, як і в нас: здоровенні тьоті і дяді періодично сидять в неоплатних відпустках, правда, на держподачках, а решта з них хизує.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:03 Ответить
глузує
показать весь комментарий
27.12.2021 18:41 Ответить
Хотелось бы ясности какой-то, а не эти решения "наугад". Оттого и сторонников вакцинации мало.
показать весь комментарий
27.12.2021 18:38 Ответить
Только теперь открывается смысл фразы "мышки кололись и плакали, но продолжали жрать кактус"
показать весь комментарий
27.12.2021 18:54 Ответить
коли буде штамм омега буде потрібно 50 уколів
показать весь комментарий
27.12.2021 19:02 Ответить
Щороку.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:13 Ответить
щодня
показать весь комментарий
27.12.2021 19:41 Ответить
А 5та коли ?
показать весь комментарий
27.12.2021 19:17 Ответить
Вот тебе и евреи, п ведь считаются одной из самых таланливых и коформных наций. А с Ковидом на передовой психоза, либо что то их разведка знает, а правительство реагирует. Пока неясно.
показать весь комментарий
27.12.2021 19:30 Ответить
Всі талановиті євреї сидять в урядах різних країн світу та очолюють корпорації. А всі що не дуже талановиті - є простим народом Ізраїля.
показать весь комментарий
27.12.2021 20:28 Ответить
Цензор чемпионы печатать ерунду,думайте.И не стоит обижать народ.
показать весь комментарий
28.12.2021 12:53 Ответить
хорошо внушаемых доят
показать весь комментарий
27.12.2021 20:25 Ответить
где эта хохма про 11ую дозу?? я спокоен и верю, что 12ая доза нас защитит и нет смысла переживать о том что 13ая не сработает...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:45 Ответить
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2015 года, Сатоши Омура, японский биохимик, доктор фармацевтических наук, изобретатель новых противоопухолевых препаратов: «Запрет ивермектина против Covid - это все равно что противодействовать пенициллину во время его открытия».
В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"





показать весь комментарий
27.12.2021 23:48 Ответить
 
 