Уже четвертую дозу вакцины против COVID-19 вводят в Израиле
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В Израиле начали прививать четвертую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В медицинском центре Шиба 150 медработникам, которые получили третью, "бустерную", прививку в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.
Бывший директор отделения трансплантации сердца Шибы Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против "Омикрона", которая крайне необходима".
Ранее в этом месяце группа реагирования на пандемию Израиля постановила, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19.
Более 4,2 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже получили третью дозу вакцины Pfizer.
За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от последствий заболевания.
Пожалуйста, подождите...
уже не так пугает сам коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
(були за тестування, бажано щоб були доступні для всіх і...безкоштовні...)
та й в тексті нема нічого проти вакцинації... там лише сумніви...
а видаляти - то Ваше право... дякую за Вашу позицію
кто то ещё верит в то,что вирус может мутировать столь интеллектуально?
не успели против одного сделать вакцину,а он уже мутировал...и так в периоде...
Там же все умные люди - они разбираются.
вчені не можуть впоратись з бідою що ж це за така непереможна тварина
кароче ,рух говна в природе штука нэ заборонена..
Тут одно из двух - или самые умные, как и всегда, или решили намахать своих же.
В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"