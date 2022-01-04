Офіцер чеченського полку спецпризначення ім. Кадирова Солтаєв назвав російських військових окупантами та свинями

Помічник командира чеченського полку спецпризначення імені Ахмата Кадирова, капітан Ільяс Солтаєв назвав російських військових окупантами, коментуючи в інстаграмі річницю штурму Грозного в ніч проти 1 січня 1995 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кавказ.Реалии", його сторіз викликала резонанс, тоді Солтаєв видалив свій обліковий запис. На це звернули увагу кілька телеграм-каналів, включно з Двач та 1ADAT.

"За кілька днів Чеченці вщент розгромили загони федералів", "Сотні одиниць техніки, тисячі вбитих окупантів лежали на вулицях Грозного", – підписав спецпризначенець фотографії військового Грозного. Після їх видалення він додав: "Дебіли, які шукають статус, який я виклав у новорічну ніч, вона через 24 години автоматично видаляється. До цього часу інстаграм і так її видалив через скарги, які відправили Свині, ми так з дитинства вас називали" .

На цей момент обліковий запис Солтаєва в інстаграм (polkovnik__95), що мав 85 тисяч підписників, видалено. При цьому скриншоти сторіз збережені користувачами. В офіційному акаунті полку спецпризначення ім. Кадирова резонансні висловлювання високопоставленого співробітника не коментують.

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Телеграм-канал 1ADAT у коментарі до новини про скандальну заяву капітана Ільяса Солтаєва запитує: "І що тепер, пов'яжете його і [голову Чечні Рамзана] Кадирова за екстремізм?"

Портал chechen_warriors95, що публікує відео "про збройні сили Чеченської Республіки", так характеризує Ільяса Солтаєва: "Надійний бойовий товариш, який не раз довів свою любов до батьківщини і справжній патріот на шляху першого президента Чеченської Республіки, Героя Росії Ахмата Хаджи Кадирова".