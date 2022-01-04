Офіцер чеченського полку спецпризначення ім. Кадирова Солтаєв назвав російських військових окупантами та свинями
Помічник командира чеченського полку спецпризначення імені Ахмата Кадирова, капітан Ільяс Солтаєв назвав російських військових окупантами, коментуючи в інстаграмі річницю штурму Грозного в ніч проти 1 січня 1995 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кавказ.Реалии", його сторіз викликала резонанс, тоді Солтаєв видалив свій обліковий запис. На це звернули увагу кілька телеграм-каналів, включно з Двач та 1ADAT.
"За кілька днів Чеченці вщент розгромили загони федералів", "Сотні одиниць техніки, тисячі вбитих окупантів лежали на вулицях Грозного", – підписав спецпризначенець фотографії військового Грозного. Після їх видалення він додав: "Дебіли, які шукають статус, який я виклав у новорічну ніч, вона через 24 години автоматично видаляється. До цього часу інстаграм і так її видалив через скарги, які відправили Свині, ми так з дитинства вас називали" .
На цей момент обліковий запис Солтаєва в інстаграм (polkovnik__95), що мав 85 тисяч підписників, видалено. При цьому скриншоти сторіз збережені користувачами. В офіційному акаунті полку спецпризначення ім. Кадирова резонансні висловлювання високопоставленого співробітника не коментують.
Телеграм-канал 1ADAT у коментарі до новини про скандальну заяву капітана Ільяса Солтаєва запитує: "І що тепер, пов'яжете його і [голову Чечні Рамзана] Кадирова за екстремізм?"
Портал chechen_warriors95, що публікує відео "про збройні сили Чеченської Республіки", так характеризує Ільяса Солтаєва: "Надійний бойовий товариш, який не раз довів свою любов до батьківщини і справжній патріот на шляху першого президента Чеченської Республіки, Героя Росії Ахмата Хаджи Кадирова".
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Со всех сторон вы с техникой вошли.
Хотели в Грозном встретить Новый год,
Приказ министра об этом получив.
Ох, эта ночка! Ох, этот Новый год!
Вам никогда его не позабыть!
«Аллан Акбар!» - и бьет гранатомет...
Горели танки, а в них горели вы.
И что творилось - крики, боль и стон,
И много сотен техники горит...
Грозный сверкал, сверкал огнем,
И видом смерти Реском стоит
Им не забыть тот Новый год,
И будет Грозный долго их страшить...
Чеченцам много пленных попадет,
И будут в страхе слезы их душить.
То был зловещий, страшный им урок,
Чтоб они знали, что ждет их впереди.
В таких боях пройдет еще и год
Войны, в которой мы конечно победим.
Войны, в которой мы конечно победим.
потому что это означает преданность оккупантам
хоть обзывай ты их свиньями и не обзывай
(у кадырки подобный ник, "региону" так же дали 95 число
типа чтобы не забывали как бомбили)
"путь кадырова" это путь предателя
"остановить войну".... так ее не останавливают
они уже добазарились что дудаев у них террорист
хотя кадырку никто никогда не выбирал
ему рисуют 99% поддержки и все
про "референдум" в 2003м году, когда вся чечня была заполнена российской армией и говорить нечего
по хасавьютомским соглашениям (97год) вопрос про статус должен был пройти через 5 лет
но эти 5 лет без войны
а н когда у тебя все разбомбили и дают вариант
"убивать дальше" или типа прекратят если "согласиться"
Про це вище вже написали.
они ответственны за пытки и убийства многих людей
разрушать дома "террористов", это методы которыми израиль пользуется в палестине
вот такой кадырка мусульманин
заставлять извиняться, иначе пытать будут (или убьют, причем не тебя, а кого то близкого) тоже очень характерезует их
Швайніше!!!!!!