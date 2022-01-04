Український військовослужбовець Гордійчук, незаконно утримуваний у Макіївській колонії, має серйозні проблеми зі здоров'ям, - Денісова

Військовослужбовець Юрій Гордійчук, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розказала, що Юрій - старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

П’ятьох із них - Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордійчук.

У червні 2019 року Юрія було незаконно засуджено так званим "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

Також, за словами Денісової, Юрій має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

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"Зі звітів моніторингових та правозахисних організацій відомо, що органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території застосовують до незаконно затриманих осіб фізичну силу, катування та психологічний тиск, погрожують фізичною розправою, не надають належної медичної допомоги, тримають у незадовільних умовах.

Такі дії є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - написала вона.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Гордійчука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - додала омбудсмен.





