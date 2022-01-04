Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

Президент Володимир Зеленський приїхав у Карпати й розмістився в Radisson Blu Resort Bukovel, де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів. Водночас, на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Родини президента у лакшері-готелі не бачили.

Коломойський прокоментував цей "збіг" так: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.).

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