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Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським

Президент Володимир Зеленський приїхав у Карпати й розмістився в Radisson Blu Resort Bukovel, де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів. Водночас, на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Родини президента у лакшері-готелі не бачили.

Коломойський прокоментував цей "збіг" так: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав долю у бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші

Автор: 

Буковель (73) Зеленський Володимир (23790) Коломойський Ігор (3122)


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Топ коментарі
+77
величайший будет бороться с олигархом. в бане. ротиком.....
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04.01.2022 15:32
+62
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04.01.2022 15:34
+58
Але ж Зеленського обрали, бо "он нє такой".
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04.01.2022 15:34
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Сторінка 4 з 4
То что Вова разместился на одном этаже в одно и то же время с Беней.. Это только подтверждает их связь., в подобные случайности ни кто не поверит. Но меня в данный момент интересуют совершенно другое. Весь Мир в напряжении от ситуации на наших границах.. Война ( полномасштабная) стучится к нам в двери. А верховный главнокомандующий, президент воюющей страны укатил на курорт. Да отправляй семью куда угодно, пускай отдыхают. ( если их не смущает их нынешний статус) Но вот в такой ( особенный) период самому Зе - гаранту нужно постоянно находиться на посту. Ну вот такая вот работа. Никто не навязывал. Надежда что работа будет иной тоже не стояла, страна в войне с 2014. Так что нежданчика нет. Конечно поездка не на Мальдивы ( не будем вспоминать , чья), но все же. Какой на хр-н "отдых", когда страна в таком положении. Не устраивает , меняйте работу...
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04.01.2022 16:40 Відповісти
Ага щазз. Так его Беня и отпустит на другую работу. Он его и на второй срок оставит и на третий, мудрый нарид не против.
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04.01.2022 17:38 Відповісти
Дело в том что ,пускай и упавший, рейтинг Вовы Зе держится на проходных 25% (1 тур) 50% (2 тур) , не его заслуга он бы уже сейчас был значительно меньше, а уж к концу каденции тем более и не какой Беня не помог бы) если бы в противовес ему была другая политическая фигура с не таким высоким антирейтингом как у ПАПы, Юли, ( ну Бойко это вообще зрадник, а Пидалик "шут гороховый") и т.д. Все рейтинги и надежды на второй срок и связаны с тем что по сути нет соперника с большой поддержкой от "не определившейся" части населения, плюс админ ресурс и т.д.
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04.01.2022 17:55 Відповісти
Там угрозу несут только Кличко и ПАП, того их и мочат в душке Лукашенка и Путина. В остальном Зе вытягивает только через узнаваемость и медиа, и 1+1 в этом играет огромную роль
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05.01.2022 00:51 Відповісти
Рейтинг Зе удерживает отсутствие претендента на пост президента с небольшим антирейтингом. И это факт, хотя многим такой посыл и не по душе. Но к чему обижаться на првду. ( ну а если выбирать из худшего " лучшее" что понятно что ПАПа лучше чем Пидалик, но чисто по количеству извилин и весу "серого вещества".)
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05.01.2022 11:47 Відповісти
Сам ты шут гороховый...
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05.01.2022 10:08 Відповісти
с 2220-2022 годом вас любезный от вашего ударенного на всю голову дебила. ( на шута не хватает извилин)
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05.01.2022 11:48 Відповісти
Якщо ви робите натяк ,що Порошенко відпочивав ПЯТЬ днів на Мальдвінах,то яхочу підкреслитищо це ЗА ПЯТЬ РОКІВ ,а зеленський кожний рік відпочиває по десять раз,а за2020р більше десяти раз. А скільки коштують перельоти, проживання,кортежи,охорона. І все за державні ,наші,кошти. До речі --ПОрошенко відпочивав за свої. Тому ви просто маніпулюєте і говорите полуправду.,а можливо трохи і брехню.
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05.01.2022 11:02 Відповісти
Даже упоминание такого слова как " мальдивы" вызывает ну просто истерию... Это уже диагноз панове.
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05.01.2022 11:42 Відповісти
Ну, а как с олигархами бороться на расстоянии, а Янелох 4 Повестки известный борцун, особенно захват ртом у него получается сильно
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04.01.2022 16:41 Відповісти
СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ

С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Причем,В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПОЕЗДКЕ - В КОVПАНИИ ЛИЧНОГО АДВОКАТА ОЛИГАРХА АНДРЕЯ БОГДАНА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ШТАБЕ ЗЕЛЕНСКОГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В СЮЖЕТЕ ПРОГРАММЫ "СХЕМЫ"

Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙв течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ.

Коломойский в комментарии журналистам заявил, что Зеленский был у него на дне рождении в прошлом году в Женеве

https://inforesist.org/smi-zelenskij-v-kompanii-oligarhov-chasto-letal-v-goroda-gde-zhivet-kolomojskij/
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Коли цей янелох встигає працювати?
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Цей чмирь здається займається виключно власними справами ))) Знову "втомився" нікєра не робити? Черговий зашквар з токсичним типом, за яким тюрма плаче. Шо взагалі відбувається?
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04.01.2022 16:42 Відповісти
Опять відпуска??? Замарився??!!
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04.01.2022 16:43 Відповісти
Холуй повинен пану зад лизати..
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04.01.2022 16:44 Відповісти
ну наконец - то Зеля прокололся! Это 100% зрада! Доколе! Даешь!
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04.01.2022 16:44 Відповісти
Что значит "наконец-то"? Гундосый ушлепок постоянно прокалывается, он можно сказать - перманентно проколотый, ггг
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04.01.2022 17:01 Відповісти
«Совпадение»: Зеленский прикатил в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским
4 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83.html#comments Комментарии: 1



Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в «Radisson Blu Resort Bukovel», где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.


Об этом полчаса назад https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/4/7319448/ сообщила «Украинская правда» со ссылкой на два источника.

Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

При этом на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал УП это «совпадение» так:

«Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр - ред.)».

***

Да уж, очередное «совпадение»…

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE.html Зеленский «случайно» встретился с Коломойским на Новый год в Буковели?

- https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8.html Сообщники? Зеленский, скорее всего, трижды тайно встречался с Коломойским за последние два месяца - «Схемы». Видео

Ну что теперь будет Зеленский рассказывать Байдену?..
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04.01.2022 16:49 Відповісти
Кремль хочет сполна отхватить в Украине: Байден посылает ботоксному убийце намёк с подтекстом

https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI
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04.01.2022 16:50 Відповісти
Если бы в 2019 году во второй тур президентских выборов вместе с олигархом Порошенко вышел олигарх Коломойский, Беня однозначно победил бы Петю. Не так уверенно как Вова, но однозначно победил.
Потому, что олигарх Коломойский честнее олигарха Порошенко. Коломойский хотя бы не кривляется и прямо говорит- «если захочу, я тебя продам, куплю и снова прода».)) Порошенко при таких же барыжьих устремлениях цинично корчит из себя державника.
Пережили президента-олигарха. Сейчас живём с президентом-другом олигарха. Прогресс на лицо!)) С оптимизмом ждём 2024!)
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04.01.2022 16:55 Відповісти
Не, я подозревал, шо если Афоня, то мудак, но чтоб настолько...
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04.01.2022 17:02 Відповісти
Да , они такие. Тупость афонь безгранична, как и подлость.
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04.01.2022 17:10 Відповісти
Как это они ещё в одном номере не поселились!
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04.01.2022 16:55 Відповісти
и кровать одна на двоих
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04.01.2022 17:21 Відповісти
Номер Вовіка коштує в цьому готелі всього - навсього 5 000 доларів 😠
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05.01.2022 01:03 Відповісти
зелений сьогодні буде робити мінєт і куні босу
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04.01.2022 16:58 Відповісти
не куни, а ани
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04.01.2022 17:23 Відповісти
неолигарх, который может себе позволить более снежные места, соверженно случайно нарисовался на одном этаже с зелей, чтоб никто не запалил как зеля к нему перебежит...
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04.01.2022 16:58 Відповісти
явно тут без Порошенко не обошлось, подстроил гад такой.
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04.01.2022 17:01 Відповісти
Надо же, какое удивительное стечение обстоятельств, а может просто один из очередных этапов "деолигархизации" по зеленски.)
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04.01.2022 17:04 Відповісти
Нахабство зеленського не має меж, безсоромно бреше, бреше, бреше
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04.01.2022 17:05 Відповісти
Вовік таки має хуцпу.
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04.01.2022 17:07 Відповісти
о. бачу, флуд одного зебіла адміни витерли! Може, і забанили?
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04.01.2022 17:07 Відповісти
Беню стошнит . Зеля , не обижайся .
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04.01.2022 17:09 Відповісти
А шо ви усі так заздрите? Якби вас Ізя зробив преЗЕдентом, то і ви б поїхали до нього за новими завданнями на наступний рік.
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04.01.2022 17:12 Відповісти
Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU



Наш придурок 3 дня знімав новорічний відосик, далі виклав фото з спортзалу з собачками, а потім так втомився, що поїхав відпочивати в Буковель. Ось це я розумію людина горить на роботі
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04.01.2022 17:16 Відповісти
А шо на это все скажет своей черни и плебсу их царь,небось опять правду.
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04.01.2022 17:18 Відповісти
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04.01.2022 17:20 Відповісти
дырка каломойши
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04.01.2022 21:32 Відповісти
зеЛя - подонок и предатель.за все будет отвечать вместе беняй и ко.
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04.01.2022 17:38 Відповісти
Коли ж цей Довбозеля встиг замучитись? Коли записував новорічний корпоратив? Тепер ця сцикля знову буде жерти за наш рахунок...
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04.01.2022 17:41 Відповісти
Нормальна людина з будь-ким з цих персонажів какати не сяде на одному поверсі. Ці злодюжки викликають дедалі більшу відразу до себе. Не побоювання, не страх, а якраз відразу...
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04.01.2022 17:46 Відповісти
Не в одной же постели! Чего удивляться? Он с ним давно на короткой ноге!
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04.01.2022 17:58 Відповісти
Орем про рашупарашу,а тут антиукраинизм,геноцид украинского народа.И хто это делаеет?И вот израильский посол налетает на Бандеру убитого 70лет назад,тем самым сдал агентов-поцабеню,поцазелю.То урки,то евреи,когда это закончится? .Хотелось бы по хорошему,чтоб они оказались на земле обетованной.
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04.01.2022 18:00 Відповісти
Когда? Когда люди не будут голосовать дупой или желудком. Когда за пару сотен не будут продавать голоса, Когда поймут, что их выбор - это их жизнь и будущее детей.
Когда-? Лет через 15-20. Когда малоросский совок отойдет в мир иной. А детям в школах начнут преподавать, что такое государство и зачем президент и депутаты.
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04.01.2022 18:20 Відповісти
Ну скажи що зустрічались, для чого брехати, патологічний пистун
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04.01.2022 18:44 Відповісти
Уверен, что зелёного дурачка заселили только с согласия каломойского.
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04.01.2022 19:00 Відповісти
Зэ-электорату на это "пох" и пока их большинство, самому Зэ "пох" на закон и борьбу с коррупцией.
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04.01.2022 19:35 Відповісти
Очередной отдых , видосики, ведь у нас уже война кончилась? Весь мир на ушах от скопившихся войск путлера у нас возле границ, а шнырю по колено, главное чтобы первой бледи хорошо было. Как такого выбрали не могу понять
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04.01.2022 20:12 Відповісти
Он там без скумбрии, еси шо...
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05.01.2022 03:49 Відповісти
Оце зебілоїдам і голодомор, і геноцид, і відпочинок у час війни. Самі собі біди наворожили. Їх Бог покарав за брехню.
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05.01.2022 09:40 Відповісти
уже вроде 4 января
какой еще отель? какой отдых?
а работать когда?
глава мид там что то обсуждает, а сам президент где то отдыхает
очень слаженная команда...
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04.01.2022 20:21 Відповісти
Зеленський і робота речі несумісні.
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05.01.2022 09:39 Відповісти
Шановне товариство! Особисто у мене виникло декілька запитань до Зе-президента України: так по-перше: ми Українці мабуть слабо вчили географію, особливо рідної України, тому почав сумніватись, цеж якщо виїхати з Києва до м. Дніпро то Буковель це не в Карпатах, а десь біля Кривого Рогу, це ж все по дорозі? Я правильно розумію чи ні? По-друге: скільки часу ще ця мразота -злочинці беня коломойський та його "подельніки" боголюбов та дубілет( навмисне пишу їх гидотні призвіща з маленької літери) які обікрали Українців, що жили в Криму та м. Севастополі, приблизно 900 тисяч вкладників ПриватБанку, привласнивши собі кошти на суму 5 із гаком мільярдів доларів США, скориставшись анексією Криму та м. Севастополя ерефією по наказу кремлівського педофіпа - *****, будуть безкарно жити в Україні? Ці кошти були на депозитних вкладах уркаїнських кримських вкладників, вони їх вкрали та вивели в офшори. Так от запитую скільки Зе -президент буде кришувати злодюг та їсти з ними з однієї тарілки? А ті кошти які беня перевів на Зе- офшори 40 млн. доларів США це із цих вкрадених коштів Кримських вкладників? То ти Зе-президенте співучасник злочину? Чи думаєш, що Українці забудуть цей злочин і тобі все простять? Я думаю ти глибоко помиляєшся. А краще місце для ваших здибанок буде спільна камера на зоні та одна миска на 4-х, щоб ви баланду сьорбали як свині із одного корита один поперед одним, Хотів би публічних пояснень, а не якихось дебільних відосиків із брехнею. Слава Україні! Смерть її ворогам!
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04.01.2022 21:12 Відповісти
взорвать гнид вместе с отелем!
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04.01.2022 21:32 Відповісти
Как оно,поклонники зеленского,чуствовать себя до***бами,которым срут смеясь на голову?
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04.01.2022 21:33 Відповісти
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04.01.2022 21:39 Відповісти
Роман Шрайк
https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/5089687271056011 3 години тому

приехал в буковель - а там коломойский
прилетел в гуту - а там др ермака
прибыл в оман - а там патрушев

я бы на месте президента инициировал дело о преследовании. невозможно отдохнуть, кошмар.
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04.01.2022 21:44 Відповісти
Так это чё получается , Беня свалил от домагательств Зели ? )
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04.01.2022 22:17 Відповісти
Це не збіг, це ЗБІГОВИСЬКО!
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04.01.2022 22:26 Відповісти
В яку країну тепер йолопа занесе з буквельського аеропорту? Оманські інвестиції вже приїлися..нових подавай.

https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/saakashvili-obyasnil-polzu-vizita-zelenskogo-v-oman-1383886.html
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04.01.2022 22:37 Відповісти
Не жалеет он себя все о народе думает, как впарить ему РФ газ по 2000 $ , переработался надо отдохнуть.,
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04.01.2022 22:52 Відповісти
Утром мажу бутерброд,- сразу мысль: "А как народ?"
И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот
(Л. Филатов)
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04.01.2022 23:57 Відповісти
Зеленський зупинився в Буковелі на одному поверсі з Коломойським
------------------------------------------------
А почему не в одном номере?
И тоже случайно.
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04.01.2022 23:00 Відповісти
.

Зе-чмо
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04.01.2022 23:18 Відповісти
Хунта буде!


@Yuriy_Stilson

·
https://twitter.com/Yuriy_Stilson/status/1478459718586834944 1 ч



что-то бубочка приуныл.поехал за инструктажем к своему патрону. такого клоуна еще Украина не видела.полностью управляемая кукла Коломойского и подруснявого Ермака

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04.01.2022 23:59 Відповісти

Как Вовочка "олигархов напугал"



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05.01.2022 00:07 Відповісти
Зеля передал Бене номера счетов в офшорах-куда переводить откаты. Такое нужно только с глазу на глаз и без посредников.
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05.01.2022 00:10 Відповісти
Беня батарейки поміняє і відпустить.
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05.01.2022 00:34 Відповісти
Новый виток борьбы с олигархами! Вот молодец президент))))
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05.01.2022 00:41 Відповісти
и сурово так начал, прямо в логове олигарха - его же и прищучил!!!
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05.01.2022 03:54 Відповісти
4 января рабочий день.
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05.01.2022 04:44 Відповісти
*****,шо опять твої діти без батька заскучали? Який ти гнидотний наркоша!
Ніяк не наотдихаєшся,чотирижди уклоніст главнокомандувач.
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05.01.2022 05:48 Відповісти
... у Бени в руках голобородькины фаберже
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05.01.2022 06:13 Відповісти
А должен был, как Ющенко и Янукович-Порошенко. постоянно в госрезиденциях за наш счёт?
Или в подвале?

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05.01.2022 07:37 Відповісти
Охорона Сцикуна прочесала кожний сантиметр готелю та його околиці.
Що Беня меле ?
Хто повірить, що Зе не знав про твою присутність ?
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05.01.2022 09:37 Відповісти
"Солодка парочка"- гусак і гагарочка.
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05.01.2022 12:03 Відповісти
Настоятельно рекомендую Бубочке заняться на отдыхе изучением книги "Легкие поражения головного мозга', подаренной Бубочке во время его визита в Вашингтон американскими конгрессменами, потому что на свежем воздухе, по слухам, информация усваивается легче.
Почему рекомедую?
А на ковер Бубочку в Вашингтон вызовут скоро, сразу после того, как Республиканцы получат обратно Конгресс. И Бубочка поедет давать конгрессменам отчет, как дошел он до жизни такой, чтобы договариваться сдавать Украину за спинами американцев.
Сразу за Дедом Байденом и вызовут Бубочку на ковер, полагаю.

"Сенатор Тед Круз сказал, что республиканцы могут начать процедуру импичмента президенту США Джо Байдену, если Республиканская партия получит большинство в Палате Представителей на промежуточных выборах в этом году."

"Senator Ted Cruz said Republicans may move to impeach US President Joe Biden if the GOP wins back the House in this year's midterm elections."
https://www.youtube.com/watch?v=hdYTQmtvGV8

Бубочка, а может лучше сразу в Оман, к родной кубышке?
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05.01.2022 14:26 Відповісти
Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.Про це пише https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна
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05.01.2022 14:49 Відповісти
просто шедевр,картина певно називається "Моніка Зеленскі"
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05.01.2022 17:21 Відповісти
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