Зеленский остановился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
Президент Владимир Зеленский приехал в Карпаты и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних номеров. В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением. Семьи президента в лакшери-отеле не видели.
Коломойский прокомментировал это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр – ред.)".
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+77 Alex 13 #490634
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С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский. Причем,В КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПОЕЗДКЕ - В КОVПАНИИ ЛИЧНОГО АДВОКАТА ОЛИГАРХА АНДРЕЯ БОГДАНА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В ШТАБЕ ЗЕЛЕНСКОГО. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В СЮЖЕТЕ ПРОГРАММЫ "СХЕМЫ"
Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙв течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ.
Коломойский в комментарии журналистам заявил, что Зеленский был у него на дне рождении в прошлом году в Женеве
https://inforesist.org/smi-zelenskij-v-kompanii-oligarhov-chasto-letal-v-goroda-gde-zhivet-kolomojskij/
4 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83.html#comments Комментарии: 1
Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в «Radisson Blu Resort Bukovel», где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.
Об этом полчаса назад https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/4/7319448/ сообщила «Украинская правда» со ссылкой на два источника.
Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.
При этом на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.
Семьи президента в лакшери-отеле не видели.
Коломойский прокомментировал УП это «совпадение» так:
«Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр - ред.)».
***
Да уж, очередное «совпадение»…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D0%BE.html Зеленский «случайно» встретился с Коломойским на Новый год в Буковели?
- https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8.html Сообщники? Зеленский, скорее всего, трижды тайно встречался с Коломойским за последние два месяца - «Схемы». Видео
Ну что теперь будет Зеленский рассказывать Байдену?..
https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI
Потому, что олигарх Коломойский честнее олигарха Порошенко. Коломойский хотя бы не кривляется и прямо говорит- «если захочу, я тебя продам, куплю и снова прода».)) Порошенко при таких же барыжьих устремлениях цинично корчит из себя державника.
Пережили президента-олигарха. Сейчас живём с президентом-другом олигарха. Прогресс на лицо!)) С оптимизмом ждём 2024!)
@Lviv_UA_SU
Наш придурок 3 дня знімав новорічний відосик, далі виклав фото з спортзалу з собачками, а потім так втомився, що поїхав відпочивати в Буковель. Ось це я розумію людина горить на роботі
Когда-? Лет через 15-20. Когда малоросский совок отойдет в мир иной. А детям в школах начнут преподавать, что такое государство и зачем президент и депутаты.
какой еще отель? какой отдых?
а работать когда?
глава мид там что то обсуждает, а сам президент где то отдыхает
очень слаженная команда...
https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/5089687271056011 3 години тому
приехал в буковель - а там коломойский
прилетел в гуту - а там др ермака
прибыл в оман - а там патрушев
я бы на месте президента инициировал дело о преследовании. невозможно отдохнуть, кошмар.
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/saakashvili-obyasnil-polzu-vizita-zelenskogo-v-oman-1383886.html
И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот
(Л. Филатов)
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А почему не в одном номере?
И тоже случайно.
Зе-чмо
@Yuriy_Stilson
·
https://twitter.com/Yuriy_Stilson/status/1478459718586834944 1 ч
что-то бубочка приуныл.поехал за инструктажем к своему патрону. такого клоуна еще Украина не видела.полностью управляемая кукла Коломойского и подруснявого Ермака
Как Вовочка "олигархов напугал"
Ніяк не наотдихаєшся,чотирижди уклоніст главнокомандувач.
Или в подвале?
Що Беня меле ?
Хто повірить, що Зе не знав про твою присутність ?
Почему рекомедую?
А на ковер Бубочку в Вашингтон вызовут скоро, сразу после того, как Республиканцы получат обратно Конгресс. И Бубочка поедет давать конгрессменам отчет, как дошел он до жизни такой, чтобы договариваться сдавать Украину за спинами американцев.
Сразу за Дедом Байденом и вызовут Бубочку на ковер, полагаю.
"Сенатор Тед Круз сказал, что республиканцы могут начать процедуру импичмента президенту США Джо Байдену, если Республиканская партия получит большинство в Палате Представителей на промежуточных выборах в этом году."
"Senator Ted Cruz said Republicans may move to impeach US President Joe Biden if the GOP wins back the House in this year's midterm elections."
https://www.youtube.com/watch?v=hdYTQmtvGV8
Бубочка, а может лучше сразу в Оман, к родной кубышке?