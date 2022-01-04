Зеленский остановился в Буковеле на одном этаже с Коломойским

Президент Владимир Зеленский приехал в Карпаты и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних номеров. В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением. Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал это "совпадение" так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр – ред.)".

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