В казахському Актобе ОМОН оголосив про перехід на бік протестувальників. ВIДЕО
В казахському Актобе ОМОН оголосив про перехід на бік протестувальників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про таке рішення спецпризначенців пишуть користувачі соцмереж і публікують відео, на якому було проголошено про підтримку людей ОМОНівцями.
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+47 Юрій Вінгорськи
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+39 Envoy
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+39 Маркиз
показати весь коментар05.01.2022 14:02
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Будь ласка, зачекайте...
Я про то, что переход был принят на уровне верхушек тейпов)))).
В общем, - ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ, ПЕТРУХА (или Карл).....
Оце я розумію поліція з народом.
Головне щоб там Кацапія не виграла від цієй ситуації, бо знову волати почнуть про утиску руцкоговорячіх