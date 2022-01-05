В казахському Актобе ОМОН оголосив про перехід на бік протестувальників. ВIДЕО

В казахському Актобе ОМОН оголосив про перехід на бік протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про таке рішення спецпризначенців пишуть користувачі соцмереж і публікують відео, на якому було проголошено про підтримку людей ОМОНівцями.

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