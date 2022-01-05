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В казахському Актобе ОМОН оголосив про перехід на бік протестувальників. ВIДЕО

В казахському Актобе ОМОН оголосив про перехід на бік протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про таке рішення спецпризначенців пишуть користувачі соцмереж і публікують відео, на якому було проголошено про підтримку людей ОМОНівцями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В казахському Кокшетау поліцейські привезли назад і випустили кількох раніше затриманих протестувальників. ВIДЕО

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Топ коментарі
+47
респект казахському ОМОНУ!!!!!
мабудть вони трохи відрізняються від наших продажних підріл
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05.01.2022 13:58
+39
Надо Казахстан принять в НАТО . Пора добить ху@ло .
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05.01.2022 13:59
+39
рассея: "НАТО зашло с тыла"
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05.01.2022 14:02
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Тут говорить о патриотизме, и гидности казахов, сравнивая с Украиной, Россией и Беларусью некорректно. Про общего ворога и т.п. Казахстан - это тейпово-клановая страна. И усе. КРАПКА. Один мой знакомый аспирант-математик из Казахстана рассказывал мне, что он принадлежит к какому-то третьему самому слабому тейпу. И его предел, в лучшем случае, достигнуть должности декана факультета. Далее брать взятки и радоваться жизни.......
Я про то, что переход был принят на уровне верхушек тейпов)))).
В общем, - ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ, ПЕТРУХА (или Карл).....
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05.01.2022 18:48 Відповісти
В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих. Источник:
Оце я розумію поліція з народом.
Головне щоб там Кацапія не виграла від цієй ситуації, бо знову волати почнуть про утиску руцкоговорячіх
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05.01.2022 18:55 Відповісти
Рашка войска введёт в Казахстан и, (возможно), от...бётся от нас. По крайней мере на какое-то время
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05.01.2022 19:13 Відповісти
вова х...ло за день уже пару раз обосрался
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05.01.2022 19:49 Відповісти
все хреново. все идет по путинскому сценарию . . . . шумной єйфорией воспользуются путин и агресорская росия. . .
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05.01.2022 20:02 Відповісти
Какой там путенский сценарий, не смешите. Его металлолома едва на Украину хватит, а тут вы прям еще Казахстан добавили. Еще скажите, что он полмира сейчас захватит.
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05.01.2022 21:03 Відповісти
Интересно, путлера кандаратий хватит на этот раз?
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05.01.2022 20:18 Відповісти
Про полудохлого ***** пишут его же жополизы : "сидите молча, он сам скоро сдохнет". Ага, сам сдохнет, главное ничего не делать и ждать. Говно не тонет, он еще многих переживет, ****.
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06.01.2022 12:52 Відповісти
и всё же, надеемся, что воно нервничает, а сосудики в голове уже не те, могут и лопнуть ненароком
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07.01.2022 01:05 Відповісти
До слёз...
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05.01.2022 20:20 Відповісти
Я думаю, даже уверен, разведка рашки уже заранее знала и не зря *****, ещё до НГ потребовал гарантии безопасности и переговоров. И не удивлюсь, если США помогли Казахстану, да бы отвести реальное вторжение.
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05.01.2022 20:54 Відповісти
НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЖЁСТЧЕ С ВЛАСТЬЮ И ТОГДА ОНА БУДЕТ ПОСЛУШНОЙ !)
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05.01.2022 23:34 Відповісти
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