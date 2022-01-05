У Казахстані повністю відключили інтернет

Місцевий оператор "Казахтелеком" відключив інтернет у всій країні, а мобільний зв'язок в країні працює з перебоями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пишуть у соцмережах. Казахстанські сайти, в тому числі держЗМІ, перестали відкриватися з-за кордону.

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