У Казахстані повністю відключили інтернет
Місцевий оператор "Казахтелеком" відключив інтернет у всій країні, а мобільний зв'язок в країні працює з перебоями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пишуть у соцмережах. Казахстанські сайти, в тому числі держЗМІ, перестали відкриватися з-за кордону.
Топ коментарі
+21 Алексей Шевченко f93445f5
показати весь коментар05.01.2022 14:34
+21 Иван Кравченко 507ed38e
показати весь коментар05.01.2022 14:43
+19 Greta Kinuo
показати весь коментар05.01.2022 14:48
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я искренне желаю этой кремлёвской гадюке,укусить себя за хвост!
Любой диктатор может при поддержке войск утопить свой народ в крови. Достаточно того, чтобы силовики стали отдельной от народа кастой - и они сами будут убивать своих сограждан добровольно и решительно.
Потому его в диктаторских странах и запретят.
Будет им интернет. Китай там в большом почёте.