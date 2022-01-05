В Казахстане полностью отключили интернет

Местный оператор "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране, а мобильная связь в стране работает с перебоями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях. Казахстанские сайты, в том числе госСМИ, перестали открываться из-за границы.

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