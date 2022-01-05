В Казахстане полностью отключили интернет
Местный оператор "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране, а мобильная связь в стране работает с перебоями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях. Казахстанские сайты, в том числе госСМИ, перестали открываться из-за границы.
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+21 Алексей Шевченко f93445f5
показать весь комментарий05.01.2022 14:34
+21 Иван Кравченко 507ed38e
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+19 Greta Kinuo
показать весь комментарий05.01.2022 14:48
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я искренне желаю этой кремлёвской гадюке,укусить себя за хвост!
Любой диктатор может при поддержке войск утопить свой народ в крови. Достаточно того, чтобы силовики стали отдельной от народа кастой - и они сами будут убивать своих сограждан добровольно и решительно.
Потому его в диктаторских странах и запретят.
Будет им интернет. Китай там в большом почёте.