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интернет (1679) Казахстан (778) протест (5833) связь (306)

В Казахстане полностью отключили интернет

В Казахстане полностью отключили интернет

Местный оператор "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране, а мобильная связь в стране работает с перебоями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях. Казахстанские сайты, в том числе госСМИ, перестали открываться из-за границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих. ВИДЕО

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Топ комментарии
+21
как быть и какие шаги стоит предпринять Путин к полуночи решить так и не смог. Пытаться взять под контроль ситуацию или воспользоваться её развитием Путин не может из-за нерешительного склада характера, и в этом плане Казахстану пока повезло. Хаос был подготовлен не им и как им воспользоваться, он не знает, более того, опасение того, что таким способом им манипулируют и пытаются втянуть в заранее проигрышную ситуацию высказывались вчера не один раз. В преддверии реализации геополитических амбиций, в Казахстане, одной из важнейших стран из желаемой сферы влияния, возникает революционная ситуация, на которую он не может повлиять. Теперь, по мнению Путина, западные партнеры могут поднять его на смех: о каком разделе сфер влияния может идти речь, если он не способен повлиять на ситуацию у ближайшего и полностью лояльного, казалось бы, соседа. Да и возможность развития аналогичной ситуации в России в случае победы протестующих в Казахстане хоть и отметалась в процессе консультаций, казалось, бы вполне обоснованно, но 100% уверенности, как прежде, это мнение уже не имело. Предложить семьям руководителей Казахстана переждать протесты в России - это единственное, что было согласовано к полуночи.
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05.01.2022 14:34
+21
Путло ничего не может предпринять .Турция не вмешивается, и не одобряет,но стоит на страже интересов казахов.Попытки урвать куски Казахстана по типу Украины Эрдоган не потерпит.У него тучи войск, скучающих по настоящей работе.Турки вообще серьезно не воспринимают кремль с его ядерными угрозами.
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05.01.2022 14:43
+19
я тебя умоляю, кацапы сыкливые терпилы, их пиз..ить на митингах и в автозаках будут еще много лет
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05.01.2022 14:48
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Молодцы, добились своего, заживете припеваючи под одну струну.
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05.01.2022 14:52 Ответить
А чого ти досяг у своєму мізерному житті ?
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05.01.2022 14:53 Ответить
Э-э-э, многое, с голодухи пока не помер, не околел от холода. Во какая любопытная, шо значит вэлычнэ життя.
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05.01.2022 15:02 Ответить
молодец, ****, прием в два хвоста?
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05.01.2022 15:06 Ответить
А что комментировать? НовоБелоруссию НовоАрмению Новороссию от Харькова до Одессы Путлер уже построил..осталось НовоКазахстан заправить "Рюсским сраным Миром" ...
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05.01.2022 14:53 Ответить
У России есть несколько военных баз в Казахстане.
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05.01.2022 14:54 Ответить
По новостям выглядит так, что власть утекает из рук и теперь её не вернуть. Хотя я полный ноль в делах, но названия разные мелькают. Это не локальный бунт.
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05.01.2022 14:53 Ответить
Схоже, що вогнище протестів розгорілось в південній частині країни. Північ має більш проросійську орієнтацію. Тому можливий найгірший перебіг - розділ Казахстану. Те, що РФ так чи інакше втрутиться і візьме під контроль стратегічні об"єкти, сумнівів не викликає, адже інших космодромів в РФ немає.
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05.01.2022 16:11 Ответить
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05.01.2022 14:54 Ответить
***** попал в свою же западню...он не может ввести войска,даже по запросу президента,ибо это противоречит его же высказываниям о якобы самоопределении в той же Грузии,в Молдове,в Украине...

я искренне желаю этой кремлёвской гадюке,укусить себя за хвост!
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05.01.2022 14:55 Ответить
После этих событий не получиться украинской власти закончить быстро войну в Лугадоне по оманскому сговору, украинский народ напряжён ,может всякое статься.
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05.01.2022 14:57 Ответить
Михаил Булгаков в 1924 году сказал коротко и понятно...где Рюсская Сабака Шариков посрала там везде рюсская Зямля...,хоть и вонючая до Небес...
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05.01.2022 14:58 Ответить
теперь весь вопрос в том, готовы ли силовые ведомства казахстана стрелять по своим. То что русские готовы - это не вопрос. А что казахи будут делать - я хз.

Любой диктатор может при поддержке войск утопить свой народ в крови. Достаточно того, чтобы силовики стали отдельной от народа кастой - и они сами будут убивать своих сограждан добровольно и решительно.
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05.01.2022 15:24 Ответить
https://www.unian.net/world/iz-kazahstana-bezhit-elita-iz-strany-vyletelo-okolo-10-chastnyh-reysov-foto-novosti-mira-11662669.html Из Казахстана "бежит элита": из страны вылетело около 10 частных рейсов.
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05.01.2022 15:11 Ответить
От всех подобных вывертов спасет Интернет от Илона Маска!
Потому его в диктаторских странах и запретят.
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05.01.2022 15:24 Ответить
эх,не успел илон маск со своим всемирным интернетом...
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05.01.2022 15:24 Ответить
А шо у казахов есть спутники?Разве интернет казахов не запитан на мордовсие спутники или китайские?Власть Казахстана може сама в шоке,бо не знает кто вырубил им свет,москали або китайцы
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05.01.2022 15:44 Ответить
А что стоит людям оформить мобильную связь в соседних странах ?
Будет им интернет. Китай там в большом почёте.
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05.01.2022 16:43 Ответить
Ну Хоть УкрИнет станет почище - Кремлеботы будут перекинуты на казахский вопрос....
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05.01.2022 18:52 Ответить
один провайдер? сильно
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05.01.2022 20:05 Ответить
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