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Казахстан (854) протест (2376) силовики (2512)

Поліція і протестувальники разом рухаються до центру казахського Алмати. ВIДЕО

В казахському Алмати поліцейські підтримали протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать відеозаписи опубліковані в соцмережах. На одному з них поліцейські рухаються в колоні на спецавтомобілі разом з протестувальниками. В дописі автор відео зазначає, що рухаються вони у напрямку центру Алмати.

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Топ коментарі
+44
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05.01.2022 15:11
+43
Події розгортаються досить швидко, коли там перемовини з москалями заплановані? НАТО в хату, казахи.
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05.01.2022 14:56
+28
На русских "антифашистских" ресурсах уже пишут, что это "казахстанские фашисты" протесутют.
Уже и там фашисты. Везде фашисты, одна бедненькая Россия антифашистская осталась.
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05.01.2022 15:15
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Казахобандеровци.... все ща польется ... мышебраты-асвабадители уже готовятся удобрять барханы Казахстана
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05.01.2022 20:21 Відповісти
Поймайте этого
https://focus.ua/world/502477-zhdem-vvod-rossiyskih-sil-eks-sluga-shevchenko-pritelel-v-myatezhnyy-kazahstan-video?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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05.01.2022 20:22 Відповісти
Куди воно не залізло...
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05.01.2022 22:23 Відповісти
Вованчик, как тебе там, малыш, спиться в Редисоне? Тебя подоляки оградили от неприятных новостей? Готовься!
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05.01.2022 22:10 Відповісти
ДВОРЦЫ НАЗАРБАЕВЫХ: Путину такое не снилось!
https://www.youtube.com/watch?v=orlM3O7GnoU
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05.01.2022 22:25 Відповісти
Если полиция и армия вместе, то рашистским карателям не позавидуешь.
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06.01.2022 14:50 Відповісти
Все, кацапское мясо расстреляло, и разогнало Казахов, остались только западнее регионы, если военные не подержат, то до начала февраля от революции останется только куча памятников...((( И полное подчинение *****!((((((((
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07.01.2022 17:35 Відповісти
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