Поліція і протестувальники разом рухаються до центру казахського Алмати. ВIДЕО

В казахському Алмати поліцейські підтримали протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать відеозаписи опубліковані в соцмережах. На одному з них поліцейські рухаються в колоні на спецавтомобілі разом з протестувальниками. В дописі автор відео зазначає, що рухаються вони у напрямку центру Алмати.

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