Повний цикл вакцинації пройшли майже 91% працівників сфери освіти, - Шкарлет

Майже 91% педагогічних працівників навчальних закладів отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі повний цикл вакцинації пройшли майже 91% працівників сфери освіти, ще 5,3% очікують на другу дозу двофазної вакцини. Найбільшу кількість щеплених двома дозами освітян демонструють: Дніпропетровська область – 96,08%, Полтавська – 95,63%, Луганська – 95,62%, Черкаська – 95,41%, Сумська – 95,40%", - йдеться в повідомленні.

Показники щеплених працівників повним циклом серед закладів освіти:



- спеціалізована освіта – 96,72%;

- професійна – 93,75%;

- загальна середня – 92,87%;

- дошкільна – 90,34%;

- фахова передвища – 87,45%;

- вища – 82,94%.

Водночас 2,7% працівників закладів загальної середньої освіти ще не приєдналися до вакцинальної кампанії. З них більше 9,3 тисяч мають підтверджені медичні протипоказання, що складає 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.

Лише 4 школи працюють дистанційно, водночас більше 13 тисяч ЗЗСО перебувають на канікулах. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

Також читайте: Шкарлет про пріоритети Міносвіти на 2022 рік: Розвиток інноваційної інфраструктури, цифровізація та інклюзивність