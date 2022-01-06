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Повний цикл вакцинації пройшли майже 91% працівників сфери освіти, - Шкарлет

Повний цикл вакцинації пройшли майже 91% працівників сфери освіти, - Шкарлет

Майже 91% педагогічних працівників навчальних закладів отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі повний цикл вакцинації пройшли майже 91% працівників сфери освіти, ще 5,3% очікують на другу дозу двофазної вакцини. Найбільшу кількість щеплених двома дозами освітян демонструють: Дніпропетровська область – 96,08%, Полтавська – 95,63%, Луганська – 95,62%, Черкаська – 95,41%, Сумська – 95,40%", - йдеться в повідомленні.

Показники щеплених працівників повним циклом серед закладів освіти:

- спеціалізована освіта – 96,72%;
- професійна – 93,75%;
- загальна середня – 92,87%;
- дошкільна – 90,34%;
- фахова передвища – 87,45%;
- вища – 82,94%.

Водночас 2,7% працівників закладів загальної середньої освіти ще не приєдналися до вакцинальної кампанії. З них більше 9,3 тисяч мають підтверджені медичні протипоказання, що складає 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.

Лише 4 школи працюють дистанційно, водночас більше 13 тисяч ЗЗСО перебувають на канікулах. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

Також читайте: Шкарлет про пріоритети Міносвіти на 2022 рік: Розвиток інноваційної інфраструктури, цифровізація та інклюзивність

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Топ коментарі
+1
Вирішили винищити всіх освітян в турборежимі?..
На кого працює це Міністерство освіти і цей дубуватий Шкарлет???
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06.01.2022 12:07
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Вирішили винищити всіх освітян в турборежимі?..
На кого працює це Міністерство освіти і цей дубуватий Шкарлет???
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06.01.2022 12:07 Відповісти
у тeбe в мeтодичцi турборeжим чи у твоiй 73%процентній головi? якби був турбо то вжe б кололи бустeрну! як у Європi.
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06.01.2022 12:42 Відповісти
а чого ти на мeнe пeрeплигнуло? ти ж брєд насрав. тiлки признаватись як совок нe хочeш.
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06.01.2022 15:14 Відповісти
Ловите, не поперхнитесь https://censor.net/ua/news/3308656/************************************************************************************************
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06.01.2022 16:15 Відповісти
i шо?
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06.01.2022 16:21 Відповісти
ти такe ж тупe як i твй дружок. видно що ви з одного контeйнeра. так от бустeрну дозу в нoрмальних краiнах вжe як пiвроку-рiк колять.
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06.01.2022 16:30 Відповісти
Що, подивився в дзеркало і тупого побачив? Та коліться собі хоч до всрачки.
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06.01.2022 16:35 Відповісти
я нe дивлюся тe що нe є аргумeнтом дискусii. алe ти дужe тупий щoб то догнать!
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06.01.2022 16:50 Відповісти
Про бустер, який вже як рік колють - це феєрично ))))) Її колоти почали лише рік тому. А тупими обзиваєш інших - "гострій" ти наш.
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06.01.2022 17:00 Відповісти
колять-колять. у нiмцiв вжe 40% . так що турборжим точно нe в Украiнi.
Geimpfte Deutschland
Mind. erstgeimpft: 61.875.432 (74,4%)
Vollständig geimpft: 59.483.838 (71,5%)
Auffrischung: 34.027.029 (40,9%)
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06.01.2022 17:04 Відповісти
И шо?Для Шмарклета открою секрет по бумагам 91% по факту в лучшем случае 30% и того меньше.
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06.01.2022 12:43 Відповісти
Новости в стиле совка,неужели?Это сон?
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06.01.2022 12:47 Відповісти
комeнти в тeбe як у кацапа обмeжeного! цe фактаж! алe лишe у русскомозглих вiн викликає палання ваших пeрдакiв.
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06.01.2022 15:19 Відповісти
 
 