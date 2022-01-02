Шкарлет про пріоритети Міносвіти на 2022 рік: Розвиток інноваційної інфраструктури, цифровізація та інклюзивність

У Міністерстві освіти і науки визначили пріоритети та основні цілі роботи на нинішній рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"У 2022 році ми продовжимо працювати, крок за кроком підвищуючи імідж українських закладів освіти у світі, а також кваліфікацію майбутніх фахівців", - написав міністр.

Серед цілей для МОН на 2022 рік він назвав: розвиток мережі закладів дошкільної освіти; затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти; запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти; схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки; забезпечення оновлення та модернізації пожежних систем у закладах загальної середньої освіти; розвиток платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Також, за словами Шкарлета, планується затвердження Державних цільових програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки; відновлення та розбудова мережі гуртожитків для студентів; реалізація проєкту "Президентський університет"; створення умов для безперешкодного навчання протягом життя; розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ; реалізація рамкової програми Єврокомісії з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та програми з досліджень та навчання "Євратом" в Україні.

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Міністр зазначив, що пріоритетними також залишаються питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, інклюзивне навчання та цифровізація освіти.



