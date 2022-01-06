Зеленський перебував у Буковелі в компанії Єрмака та Демченка, - Бутусов. ФОТО

Президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові - Русланом Демченком.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов'язані із Москвою, а не із захистом України", - йдеться в повідомленні.

Один з читачів Цензор.НЕТ надіслав фото з Буковеля 5 січня.

"Президент Зеленський у кафе, поруч із ним голова Офісу Президента Андрій Єрмак, навпроти президента - поки що не встановлена ​​нами людина. За словами наших джерел, ліворуч спиною сидить навпроти Єрмака - Руслан Демченко - голова комітету з розвідки при президентові, проросійський політик, співавтор сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії. Президент Зеленський незаконно призначив Демченка на посаду з порушенням закону про люстрацію. Демченко є головною сполучною ланкою між Зеленським, Єрмаком та адміністрацією Путіна, оскільки має повну довіру Кремля", - підсумував журналіст.

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