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Україна і ЄС проведуть у квітні засідання Ради асоціації, - Шмигаль

Україна і ЄС проведуть у квітні засідання Ради асоціації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовився з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем про проведення у квітні засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це Шмигаль написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний Жозепу Боррелю за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України — це безпека всієї Європи. Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС", - розповів Шмигаль.

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Хочу напомнить всем присутствующим и уповающим, что демократические страны, на Земном Шаре, находятся в подавляющем меньшинстве! *)
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06.01.2022 16:12 Відповісти
Як і порядні люди.
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06.01.2022 16:21 Відповісти
І тим не менше, демократичним країнам налечить близько 75% економіки світу)

Що як би підказує, що Україна має бути в сім'ї демократичних країн, а всі вороги України (Підорашка) має бути тоталітарною.
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06.01.2022 16:36 Відповісти
Потому и богатые, шо отгородились от воинствующих бездельников...
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06.01.2022 16:40 Відповісти
Вчергове поговорили як вчергове обговорити...
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06.01.2022 16:28 Відповісти
 
 