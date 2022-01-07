Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький
Під час новорічних та різдвяних свят люди не дотримувались карантинних обмежень повноцінно.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, дуже багато людей зараз у відпустках, за межами країни. Було багато святкувань, коли люди, об‘єктивно, не дотримувались карантинних обмежень повноцінно.
"У зв’язку з цим очікуємо, що наприкінці січня - на початку лютого матимемо нову хвилю захворюваності, пов’язану з поширенням штаму "Омікрон". Він поширюється дуже швидко – фактично за один-два дні після контакту. Україна цього не уникне, як не уникають інші країни світу", - зазначив парламентар.
Радуцький наголосив, що єдине, що може запобігти страшним наслідкам цієї хвилі, – це вакцинація.
"Уже закінчуються свята і вже сьогодні (5 січня. - Ред.) ми бачимо, що зростає кількість вакцинованих. Сподіваюся, цей пік ми пройдемо легше, ніж попередні", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
одумайтесь -задумайтесь
Лечат симптомы, а не болезнь. Высокая температура? На тебе парацетамол 500мг два раза в сутки. Голова и мышцы болят, всё тот же парацетамол. Ты начинаешь подозревать, что тебя в чем-то обманывают, а не лечат? Вот тебе парацетамол с витамином С. У тебя много денег, и хочется чего-то особенного? Вот тебе парацетамол с витамином С и с искусственными опиатами. Помогает ещё и от кашля. Ура. Ну так сто с лишним лет назад в Лондоне этот самый опий от кашля как раз и прописывали. Помогал. Ну в смысле настолько тормозил нервную систему, человек забывал, как кашлять. А раз ты не кашляешь, у тебя нет температуры, то чего ноешь в кровати? Марш на работу!
Ога. Спасибо. Подобных гарантийщиков я, мягко говоря, я имел в виду. Мне похрен Ваши досужие рассуждения. Мне помогает и меня сие устраивает. Эксперементировать таким образом или новомодными вакцинами над своим организмом нет ни малейшего желания. Я уж как нибудь так - по-старинке. Мне все мои 55 лет мое лечение помогало справляться с болячками - надеюсь и оставшиеся годы жизни пройду проверенным методом. А на счет антибиотиков я не парюсь. Я их тоннами не жру каждый день. Употребляю когда нужно. И если пневмонию всегда. Еще раз акцентирую ВСЕГДА лечили антибиотиками не зависимо от того чем она была вызвана, то я ее и буду так лечить. А Вы поступайте как Вам заблагорассудится. А потреблять антибиотики без надобности также не собираюсь. Как к примеру не дошло до них и в последний раз когда болел ковид. Не понадобились - я и не употреблял. Понадобились бы, то употребил не сомневаясь сразу же. И покуда при всех моих лечениях за 55 лет жизни никто нигде у меня не поселился. Слава Богу всегда так лечил и всегда помогало. И с чего у меня должно возникнуть сомнение, что как-то иначе будет и дальше? Вот не лечить болезнь, что Вы собственно и предлагаете, это гарантированный путь на тот свет. Даже просто вдуматься - Вы предлагаете людям не лечиться и тем самым гарантируете типа что все у них будет хорошо. Вот из за таких "лекарей" и имеем сейчас такую картину смертности от ковид. Не удивительно.
Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.
Треба, він каже, з розгону об стіну
Шмякнутись точно, пускаючи піну.
Мабуть, що першого разу замало,
Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.
Розум тоді має зразу з'явитись.
Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.
Може разів три чи п'ять допоможуть,
Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.
Шостий - то зовсім залізобетонно,
Мудрість залиє усіх поголовно.
Ну, а якщо це не допомогло
Ти розженись - і об стіну в гімно.
Треба ж робити одне і те саме,
Що результат не давало роками.
Треба побільше на граблях стрибати,
Має воно врешті ж допомагати…
Розум з'явився і мудрість прийшла.
В землю сиру закопали хлоп'я.