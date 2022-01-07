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Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький

Нова хвиля COVID-19 очікується наприкінці січня - на початку лютого, - Радуцький

Під час новорічних та різдвяних свят люди не дотримувались карантинних обмежень повноцінно.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дуже багато людей зараз у відпустках, за межами країни. Було багато святкувань, коли люди, об‘єктивно, не дотримувались карантинних обмежень повноцінно.

"У зв’язку з цим очікуємо, що наприкінці січня - на початку лютого матимемо нову хвилю захворюваності, пов’язану з поширенням штаму "Омікрон". Він поширюється дуже швидко – фактично за один-два дні після контакту. Україна цього не уникне, як не уникають інші країни світу", - зазначив парламентар.

Радуцький наголосив, що єдине, що може запобігти страшним наслідкам цієї хвилі, – це вакцинація.

"Уже закінчуються свята і вже сьогодні (5 січня. - Ред.) ми бачимо, що зростає кількість вакцинованих. Сподіваюся, цей пік ми пройдемо легше, ніж попередні", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невакцинованим громадянам варто очікувати послаблення карантинних обмежень лише після закінчення пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Ну да, судя по всему коронавирус также празднует Хитрый какой этот коронавирус 🤡
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07.01.2022 15:40
+7
Крадуцкий по образованию не вирусолог,не иммунолог-это всё,что надо знать про этого у@людка.
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07.01.2022 15:36
+7
Як вже ти зає... бав. Штрикай себе хоч кожен день.
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07.01.2022 15:37
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07.01.2022 15:36 Відповісти
Крадуцкий по образованию не вирусолог,не иммунолог-это всё,что надо знать про этого у@людка.
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07.01.2022 15:36 Відповісти
Як вже ти зає... бав. Штрикай себе хоч кожен день.
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07.01.2022 15:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xK_5vQgGZUM Прививки истощают иммунитет.
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07.01.2022 15:38 Відповісти
Ну да, судя по всему коронавирус также празднует Хитрый какой этот коронавирус 🤡
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07.01.2022 15:40 Відповісти
Не знають куди і кому ці вакцини ширяти, ага допоможуть як мертвому припарка. Інша справа дистанція і маски
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07.01.2022 15:45 Відповісти
Да пошел бы он на=уй со своими ограничениями и ширевом.
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07.01.2022 15:48 Відповісти
Вакцинуйте хто-нубудь цього придурка.
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07.01.2022 15:53 Відповісти
Пійшло в жопу.....Фершал обриганий
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07.01.2022 15:58 Відповісти
Лучше пускай все переболеют чем каждый день с утра до вечера выносят мозг своими бустерами-шустерами... Тем более мрут от этого штамма ничтожно мало. Во Франции на 200 тысяч случаев 200 смертей, т.е. 1 на 1000
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07.01.2022 16:06 Відповісти
уже запланировали масоны?
одумайтесь -задумайтесь
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07.01.2022 16:36 Відповісти
Действительно удивительно, правда? Приход ОРВИ в конце января - начале февраля. Вот никогда такого не было и опять. Как хадолбали уже с этим ковидом. Прям шаманство и танцы с бубнами. Обычный ОРВИ произвели в ранг чумы 21-го века. Лечить не пробовали его начинать? Может забудите о его существовании если лечить начнете.
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07.01.2022 17:02 Відповісти
ОРВИ собственно никогда и не лечили. Нечем. Все эти "противовирусные" препараты либо фуфломицины типа кацапского арбидола, либо настолько ядовиты, что человека надо сначала положить в реанимацию, и следить за его жизненными показателями, а уж потом колоть противовирусное. Про неистощимое и нелепое желание пить антибиотики ( а некоторые врачи их ещё и прописывают "на всякий случай") я вообще молчу.

Лечат симптомы, а не болезнь. Высокая температура? На тебе парацетамол 500мг два раза в сутки. Голова и мышцы болят, всё тот же парацетамол. Ты начинаешь подозревать, что тебя в чем-то обманывают, а не лечат? Вот тебе парацетамол с витамином С. У тебя много денег, и хочется чего-то особенного? Вот тебе парацетамол с витамином С и с искусственными опиатами. Помогает ещё и от кашля. Ура. Ну так сто с лишним лет назад в Лондоне этот самый опий от кашля как раз и прописывали. Помогал. Ну в смысле настолько тормозил нервную систему, человек забывал, как кашлять. А раз ты не кашляешь, у тебя нет температуры, то чего ноешь в кровати? Марш на работу!
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07.01.2022 18:46 Відповісти
Вот вот. Сначала парацетомол. Потом еще парацетомол. Потом осложнение в виде пневмонии и снова парацетомол. Потом средняя тяжесть пневмонии и опять парацетомол. Потом тяжелая степень пневмонии и ИВЛ с парацетомолом. Ну а потом как повезет. На сколько организм выдержит. Ну а в случае если не выдержал результат известен. Ну а есть придурки типа меня которые верят в всякого рода афлубины, противовирусное, антибиотики. Эти придурки почему-то легко переносят болезни и не боятся ковида от слова совсем. Недавно перенес кстати ковид. Другие ОРВИ бывало тяжелее переносил. Из всей симптоматики отбило нюх и вкус плюс под вечер температура поднималась до 37,4 иногда. Короче как на курорте побывал. Правда таки да. Придурок. Употреблял всякую Вами обгаженную херню. Ну то такое. Не обращайте внимания. Вы естественно лечитесь парацетомолом. Он наверняка поможет. Мне вообще-то насрать на Лондоны и всякие европы с их убогой медициной. Не путать платные клиники и платную европейскую медицину с социальной. Что у нас уже сделали идя якобы к качественной европейской медицине. Сейчас к примеру после всякого рода последних реформ уже можно сказать, что медицина у нас отсутствует совсем. Она тупо недоступна. Не может человек в случае необходимости получить срочную помощь. Дореформировались короче. Доевропеизировались. Дай Бог чтобы хотя бы в аптеках наших ничего не изменилось. Иначе и там придется даже бинт по рецепту брать. Тогда вообще кранты наступят.
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07.01.2022 19:05 Відповісти
Афлубин. Антибиотики. Ога. Ну-ну, "лечитесь" дальше. Попробуйте однажды не лечиться вообще, ничего совсем не изменится, вы выздоровеете за точно такое же время, как от приема афлубина. Я вам это гарантирую. С другой стороны, многим даже подкрашенный толченый мел помогает, иногда даже от рака. Так что я не буду вам, пожалуй мешать, ибо вера в чудодейственные свойства плацебо тоже творит чудеса. Но всё же, ваш путь иной, не такой, как у тех, кто с парацетамолом, но всё же точно такой же. Вы тоже не лечитесь. А когда у вас в легких поселится резистентный штамм пневмококка, который будет жрать с удовольствием ваш антибиотик на завтрак, обед и ужин, что вы будете делать? А вы этот день всеми силами приближаете, чтобы он наступил пораньше.
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07.01.2022 20:48 Відповісти
Попробуйте однажды не лечиться вообще, ничего совсем не изменится, вы выздоровеете за точно такое же время, как от приема афлубина. Я вам это гарантирую.
Ога. Спасибо. Подобных гарантийщиков я, мягко говоря, я имел в виду. Мне похрен Ваши досужие рассуждения. Мне помогает и меня сие устраивает. Эксперементировать таким образом или новомодными вакцинами над своим организмом нет ни малейшего желания. Я уж как нибудь так - по-старинке. Мне все мои 55 лет мое лечение помогало справляться с болячками - надеюсь и оставшиеся годы жизни пройду проверенным методом. А на счет антибиотиков я не парюсь. Я их тоннами не жру каждый день. Употребляю когда нужно. И если пневмонию всегда. Еще раз акцентирую ВСЕГДА лечили антибиотиками не зависимо от того чем она была вызвана, то я ее и буду так лечить. А Вы поступайте как Вам заблагорассудится. А потреблять антибиотики без надобности также не собираюсь. Как к примеру не дошло до них и в последний раз когда болел ковид. Не понадобились - я и не употреблял. Понадобились бы, то употребил не сомневаясь сразу же. И покуда при всех моих лечениях за 55 лет жизни никто нигде у меня не поселился. Слава Богу всегда так лечил и всегда помогало. И с чего у меня должно возникнуть сомнение, что как-то иначе будет и дальше? Вот не лечить болезнь, что Вы собственно и предлагаете, это гарантированный путь на тот свет. Даже просто вдуматься - Вы предлагаете людям не лечиться и тем самым гарантируете типа что все у них будет хорошо. Вот из за таких "лекарей" и имеем сейчас такую картину смертности от ковид. Не удивительно.
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07.01.2022 21:29 Відповісти
То твоїй родині, тбм, фартануло, в сенсі, шо справді було звичайне грві, як би воно не називалось. А хтось може проґавити, наприклад, інфаркт, дякуючи порадам і наказам ВОЗів-МОЗів. І температура з ним буває, і кашель з кров'ю...
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07.01.2022 21:52 Відповісти
Називалася це ГРВІ ковід. У всякому разі тест таке показав. Захворіла дружина. Я вже від неї. Заразилася у відділі на роботі. Там весь майже відділ переколихало з родинами. У всіх симптоматика однакові. Всіх лікував один сімейний лікар-десидент, який не за протоколом МОЗу лікує і який не агітує людей вакцинуватися. Швидше навпаки. Хоча про це не дуже хоче говорити. Перехворіло загалом 9 осіб у короткий проміжок часу. Після лікування одужали всі десь за півтори тижня. Тести у всіх ковід підтвердили. Так шо? То тести такі чи що? Доречі лікар сімейний у всих один бо з Укрзалізничної лікарні. Контракт з ним дружина підписала та всіх нас теж. Так само і її співробітники зробили і самі і родини свої. Це пишу передбачаючи питання чого у всіх сімейний лікар один і той самий.
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07.01.2022 22:01 Відповісти
Тести такі. За останні пів року тричі довелося здавати для поїздок - туфта це все, тим більш - в держустановах, та й на інші віруси ніхто не пропонує перевіритись.
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07.01.2022 22:08 Відповісти
Ну я пишу те що було і як воно є. А взагялі я ковід від інших ГРВІ не вдрізняю. Вони для мене однакові усі. Забагато честі їх сортувати та відокремлювати. Завжди було ГРВІ - для мене так і лишається.
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07.01.2022 22:12 Відповісти
Так, ти писав. Власно, я не про це. Про те, що легко сплутати, особливо, коли людина похилого віку, одинока, або симптоми лише в одного в сім'ї. Швидка не приїде, до лікаря не пробитись.
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07.01.2022 22:19 Відповісти
У всякому разі лікувати хворобу завжли краще ніж не лікувати. Особливо якщо у людини послаблений організм. Літня лдина чи з хронічними хворобами сама може не впоратись з цією пошістю. Треба організму допомогти. А медицина в нас дісно зараз повний швах. Можна вже говорити що після реформ її немає взагалі. Залишилися подекуди острівці-осередки де ще лікують старими методами. Хто сказав що європейська медицина краща за нашу. Що там краще лікують. Я про загальну медицину кажу. Соціальну. А не приватну платну. Європейська медицина вже себе показала під час ковіду в плані того щоб забезпечити медичними послугами в короткий термін велику кількість людей. Я б не сказав що вона була на висоті. Ну а про нашу взагалі годі казати. Повний аут.
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07.01.2022 22:29 Відповісти
Навіть неможливо дізнатись, яку хворобу лікувати, бо з діагностики - тіки фуфлотести на корону. Приватні моляться на ковідлу, бо для них прийшли золоті часи.
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07.01.2022 22:53 Відповісти
До приватних лікарів золоті часи прийшли незалежно від корони. Вони на наших керманичів, які знищили медицину за ці роки, политися повинні.
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08.01.2022 22:57 Відповісти
Трохи недолуго нашкарябав. Просто дружина працює в Укрзалізниці. Там досить неповоротка структура, але відносно до лікарні це мабуть навіть на добре. Бо лікарня їхня працює ще за методами совку. Без усіляких новомодніх вибриків. Тому там досить непогано лікують. Ось тому і лікаря сімейного вирішили там обрати. До того ще й зручно все в одному місці і аналізи роблять і все інше. Не треба по місту мотатися в разі потреби.
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07.01.2022 22:10 Відповісти
На конец января-начало февраля назначено нападение путена, разве не так?
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07.01.2022 18:06 Відповісти
Обычно в это время сезон гриппа! Знаете ведь сволочи, и решили под мифический ковид закосить, что бы в угоду коорпорациям ширнуть как можно больше "добровольцев".
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07.01.2022 18:15 Відповісти
нова хвиля починается 1 січня 2022року і закінчуется 31 грудня 2022року
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07.01.2022 18:18 Відповісти
Жив був хлопчина, що розум шукав

Тож, до нього «мудрий» ВОЗ завітав.

Треба, він каже, з розгону об стіну

Шмякнутись точно, пускаючи піну.

Мабуть, що першого разу замало,

Тож, треба брякнутись вдруге і вдало.

Розум тоді має зразу з'явитись.

Ні!? Тоді знову продовжуй довбитись.

Може разів три чи п'ять допоможуть,

Тедрос запевнив, хоч сумніви гложуть.

Шостий - то зовсім залізобетонно,

Мудрість залиє усіх поголовно.

Ну, а якщо це не допомогло

Ти розженись - і об стіну в гімно.

Треба ж робити одне і те саме,

Що результат не давало роками.

Треба побільше на граблях стрибати,

Має воно врешті ж допомагати…

Розум з'явився і мудрість прийшла.

В землю сиру закопали хлоп'я.
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07.01.2022 19:43 Відповісти
 
 